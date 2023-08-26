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2023漢來月餅！漢來情月中秋禮盒「典藏禮盒」、「風雅禮盒」挑戰老闆們的送禮清單，全新包裝美到捨不得送人。

2023-08-26 文字：編輯 李維唐 圖片：漢來美食 人氣：2,279
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編輯 李維唐

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每一年提供漢來的月餅禮盒，總是會讓老闆們覺得送禮送這個不失禮。這一次漢來再一次鎖定企業送禮與朋友交情，推出了漢來情月中秋禮盒「典藏禮盒」與「風雅禮盒」，並以「花予」為名，以仿漆器盒手繪出蝴蝶蘭、鬱金香兩款手繪花為主體，蘊含寧靜和諧、富貴吉祥美意，簡約淡雅亦不失節慶氛圍，送禮的人就會開心的中秋禮盒。同時，還有設計出鮮明的新款禮盒「好運禮盒」，有預告好事即將到來之寓意。

推薦閱讀：誰說只能吃月餅！13間超人氣「甜點、餅乾、蛋捲、蝴蝶酥」中秋限定禮盒，要讓甜點控多一個捨不得送人的理由。


除了外盒設計別出心裁，漢來主廚年年在口味研發上都下足功夫。其中，漢來情月中秋月餅，五星主廚研發3款全新口味，其中奢華度破表的「松露蕈菇」以清香蓮蓉為基底，和入具有黑鑽石之稱的義大利松露及軟嫩蕈菇粒，鹹中帶甘，松露香氣在唇齒瀰漫。

另一款「薑汁紫薯」以台灣產紫薯研磨成泥，混合薑汁糖水營造綿滑的口感，自然香甜中略帶薑汁清香；古早味也能迸出新滋味。「紅棗桂圓」均勻融合龍眼乾及紅棗成泥，保留些許果絲增添口感，是一款帶有新意的復古月餅。


此外，視覺效果滿分的「金月奶黃流芯」是漢來情月禮盒長青單品，餅內包裹流心奶黃餡與細緻的車城鹹蛋黃粒，一刀切下，流心內餡緩緩滴落，模樣十分誘人。同為饕客首選的，還有鑲嵌整粒鹹蛋黃的「白玉蓮蓉蛋黃」口味，蓮蓉餡連同蛋黃一口咬下，能感受到滿滿的濃郁鹹香。除了經典中式口味，「巧克力堅果」及「日式極品抹茶」也十分受到年輕顧客喜愛，分別選用比利時頂級巧克力與靜岡抹茶粉，甜而不膩、老少咸宜。


 

漢來情月典藏禮盒 (大盒6入/每顆3.5兩)

售價：NT$1,880
內容：白玉蓮蓉蛋黃/金月奶黃流芯/芝麻核桃/薑汁紫薯/日式極品抹茶/巧克力堅果


漢來情月風雅禮盒(小盒8入/每顆2兩)

售價：NT$1,380
內容：白玉蓮蓉松子/金月奶黃流芯/芝麻核桃/薑汁紫薯/日式極品抹茶/巧克力堅果/  紅棗桂圓/松露蕈菇 


好運禮盒

售價：NT$980元，全台限量3000盒。 

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