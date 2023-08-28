漢堡王就怕你餓，大華堡買一送一直接獻上！以火烤牛肉排擄獲一票速食控的漢堡王，時常推出超狂優惠讓小資族月底不用吃土、不用省小錢，也能飽到天靈蓋。這次針對中元節睽違三年推出「5吋大華堡買一送一」優惠，超大份量大華堡吃一顆就超飽。







將於中元節當天8/30早上十點半開賣「大華堡買一送一」，帶有火烤炭香的澳洲火烤牛肉排，配上清爽生菜、番茄、酸黃瓜，無論是原味還是辣味，一口咬下都超滿足。當天每人最多可以買二送二，一次帶走四個大華堡。同時，月底前還有10塊雞塊59元優惠，獨家風味的BBQ煙燻雞塊，只要銅板價就能吃菜吃更飽。



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漢堡王 大華堡買一送一

活動時間：2023/08/30 上午10:30至各店打烊前30分鐘供應。

活動門市：全門市 (唯科技廠、機場、兒童樂園不適用）

活動說明：臨櫃或自助點餐機購買五吋大華堡（原味/辣味）直接買一送一，2顆只要134元。數量有限，售完為止。

注意事項：

(1)臨櫃、自助點餐機購買，每人每單限購兩組（等於4個堡）。

(2)買一送一限同口味。

(3)華堡數量有限，各店售完為止。



漢堡王 10塊雞塊59元優惠

活動時間：即日起至2023/8/31，全天候供應。

活動資訊：活動期間10塊雞塊59元。

活動門市：全門市(兒童樂園/機場/科技廠內店不適用，請依現場供應為準)