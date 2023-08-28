全新海景步道放空去！新北新夜景「追光海岸步道、夜間光雕」5大浪漫打卡點要拍，浪漫北海岸免費拍起來。
北海岸變超浪漫，全新海岸步道、夜間光雕免費拍！夏天就是要到北海岸耍浪漫、揮灑青春汗水，北觀處在今年夏日推出「玩夏北海岸」一系列活動，在淺水灣、白沙灣設置情侶浪漫打卡點和親子玩樂設施，滿足各族群的出遊需求。
為了提升北海岸的觀光，北觀處特別規劃「玩夏北海岸」活動，串連北海岸的沙灘打造出各種主題活動，讓人一天也玩不完。於即日起至九月底在淺水灣登場的「海灣浪漫假期」，呼應七夕情人節推出藍白漫戀裝置藝術，以「告白、熱戀、依賴、承諾」戀愛中四個不同階段設置藍白色打卡點，以蔚藍海洋為背景拍出浪漫美照。
並設計80米長的夢幻追光海岸步道，藍白相間的燈光呈現出北海岸夜間之美。而三芝淺水灣停車場入口處還有「富麗花園女王盛宴」，於每天晚上六點半點燈，讓錯過夜間女王頭光雕秀的你，可以拍到迷你版的打卡裝置。另外，白沙灣則是針對親子推出「海灣放電派對」現場有40公尺長、10公尺高的天空滑梯和兒童滑梯，讓大小朋友一起在氣墊滑梯中大玩特玩。
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新北北海岸 海灣浪漫假期
活動地點：新北淺水灣
活動時間：即日起至9月30日
新北北海岸 富麗花園 女王盛宴點燈時間
活動地點：三芝淺水灣停車場入口旁
點燈時間：即日起每晚6時30分至10時
新北北海岸 海灣放電派對
活動地點：白沙灣沙灘
沙灘充氣樂園：即日起至9/10 每日11:00-18:00
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