小七新品是提拉米蘇杯杯！為了滿足甜點控隨時、隨地都能有飯後甜點和療癒下午茶，7-ELEVEN近年不斷推出超多異國甜點可以選擇，除了超人氣泡芙、蛋糕之外，這次再推出新品「提拉米蘇蛋糕杯」，還原棉彌華順的提拉米蘇甜點，還有療癒系「卡布奇諾咖啡年輪」，讓甜點控的下午茶隨時隨地都能吃。



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7-ELEVEN本次新品「提拉米蘇蛋糕杯」，特別使用歐洲馬斯卡邦乳酪，打造綿密滑順口感，並且搭配上層苦甜可可粉、以及可可蛋糕作為基底，增添大人系微苦風味，整個蛋糕裝進橢圓形透明杯裝中，更讓人拍IG打卡超好拍。另一款新品「卡布奇諾咖啡年輪」則使用雙色年輪的完美搭配，並且以微苦咖啡風味，打造甜而不膩的下午茶新歡。







除了甜點之外，7-ELEVEN超夯義大利麵品牌Ohlala這次也推出新品，其中主打「卡波納拉義大利麵」，以鮮奶油、帕瑪森起司及蛋黃粉打造道地的蛋黃奶油醬，搭配煙燻培根，讓奶油培根麵風味更升級。另一款「熱那亞羅勒義大利麵」則以道地北義鄉村風味青醬，搭配輸日等級蛤蜊，兩款都是由義大利籍主廚指導，讓人在小七也能吃到道地的義大利麵。









7-ELEVEN新品推薦

上市日期：即日起上市

品項及價格：

提拉米蘇蛋糕杯：59元

卡布奇諾咖啡年輪：35元

卡波納拉義大利麵：89元

熱那亞羅勒義大利麵：89元



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。



