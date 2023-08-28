7-11提拉米蘇新品！7-ELEVEN甜點新品「提拉米蘇蛋糕杯」下午茶就開吃，再加碼「培根蛋黃奶油白醬」義大利麵新品搶先看。
小七新品是提拉米蘇杯杯！為了滿足甜點控隨時、隨地都能有飯後甜點和療癒下午茶，7-ELEVEN近年不斷推出超多異國甜點可以選擇，除了超人氣泡芙、蛋糕之外，這次再推出新品「提拉米蘇蛋糕杯」，還原棉彌華順的提拉米蘇甜點，還有療癒系「卡布奇諾咖啡年輪」，讓甜點控的下午茶隨時隨地都能吃。
推薦閱讀：77元披薩開吃！達美樂「個人披薩77元」超狂銅板價優惠，快閃7天「6吋披薩77元、9吋披薩147元」優惠先搶。
7-ELEVEN本次新品「提拉米蘇蛋糕杯」，特別使用歐洲馬斯卡邦乳酪，打造綿密滑順口感，並且搭配上層苦甜可可粉、以及可可蛋糕作為基底，增添大人系微苦風味，整個蛋糕裝進橢圓形透明杯裝中，更讓人拍IG打卡超好拍。另一款新品「卡布奇諾咖啡年輪」則使用雙色年輪的完美搭配，並且以微苦咖啡風味，打造甜而不膩的下午茶新歡。
除了甜點之外，7-ELEVEN超夯義大利麵品牌Ohlala這次也推出新品，其中主打「卡波納拉義大利麵」，以鮮奶油、帕瑪森起司及蛋黃粉打造道地的蛋黃奶油醬，搭配煙燻培根，讓奶油培根麵風味更升級。另一款「熱那亞羅勒義大利麵」則以道地北義鄉村風味青醬，搭配輸日等級蛤蜊，兩款都是由義大利籍主廚指導，讓人在小七也能吃到道地的義大利麵。
7-ELEVEN新品推薦
上市日期：即日起上市
品項及價格：
提拉米蘇蛋糕杯：59元
卡布奇諾咖啡年輪：35元
卡波納拉義大利麵：89元
熱那亞羅勒義大利麵：89元
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 2023台灣米其林完整得獎名單！台灣米其林一星35間、二星6間、三星3間完整名單公開，總共44間新入榜餐廳，台灣米其林餐廳先收藏。
- 米其林一星2023台灣指南得獎名單！台灣米其林一星35間餐廳名單公開，台北28間、台中5間、高雄2間，米其林綠星6間。
- 速食控月底救星！激省「麥當勞30元漢堡、摩斯35元小漢堡」隱藏版吃法，再加碼「漢堡王買一送一」領軍5大速食優惠攻略。
- 94元火鍋吃到飽！饗賓集團「小福利麻辣鍋」9月壽星優惠吃到飽，處女座、天秤座壽星「干貝免費吃」慶生趴要先衝。
COUPON
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw