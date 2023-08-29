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武聖夜市多一天！台南夜市「大大武花大武花」一星期七天都有夜市可以逛，武聖夜市9/15再加開「週五場」、再發200萬元消費券。

2023-08-29 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：武聖夜市 人氣：3,299
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編輯 李維唐

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去台南怎麼能不逛夜市，台南最有名的在地美食化文之一「夜市小吃」，一個星期七天、每天都有夜市可以逛，更有「大大武花大武花」必逛口號。並且可以說是每一家都好吃、每一家都很吸引人。不論是在地牛排、滷味、雞翅、還是雞排，多到數不完。而武聖夜市為了讓更多人一起來晒夜市，9/15起再加開「週五場」、同時再加碼發200萬元消費券。

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武聖觀光夜市表示，原本週三、週六營業時就會湧入許多觀光客朝聖、加上受到在地市民相當歡迎，使得夜市營業時人潮擁擠，為了讓民眾逛武聖夜市的時間可以多一天的彈性選擇，也使在地居民可以擁有更悠閒愜意的逛夜市環境，因此加開每週五營業日，並自9/15星期五起正式隆重開幕，而後營業日為每週三、五、六。


同時，武聖夜市管委會表示，為了感謝民眾39年來對武聖夜市的支持，特別加碼總金額200萬元的消費券要優惠民眾，活動日期從112/9/15起至12/30止，每週五營業日的晚上7點，民眾可到武聖夜市排隊地點，持200元現金即可兌換300元夜市消費券一份，等同每份加碼回饋100元，且每週三、五、六營業日均可使用，使用期限至12/30止，每場數量有限、換完為止。


 


 

台南武聖夜市 加碼送優惠

活動日期：從112/9/15起至12/30止，每週五營業日的晚上7點，民眾可到武聖夜市排隊地點，持200元現金即可兌換300元夜市消費券一份，等同每份加碼回饋100元，且每週三、五、六營業日均可使用。
 

台南武聖夜市 開放時間

9/15前 每週三、六
9/15後 每週三、五、六


 

 

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武聖夜市 夜市 台南美食 夜市小吃
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