秋葉原被譽為「世界最大電子電器商店街」、「御宅族聖地」，以大型電子消費商品量販店、動漫與偶像的次文化的發源地聞名，每到週日，秋葉原的主要街道「中央通」會變成行人專用的「步行者天國」，吸引許多遊客來拍照打卡。

2000年代初期，第一間女僕咖啡廳在秋葉原誕生，對日本獨特流行文化有興趣的你，一定要來朝聖！



女僕咖啡廳的注意事項

女僕咖啡廳的店員會穿上可愛的女僕裝，將客人視為主人，提供各種萌萌的服務，來到女僕咖啡廳，最重要的就是放下羞恥心，享受夢幻的時刻，跟著女僕唸咒語、比愛心、變可愛！與女僕交流時一定要遵守以下規則喔。

一、店內可以拍照，但是不能拍到女僕，想留下紀念可以購買拍立得。

二、不可以觸摸女僕，尊重是必須的。

三、不詢問聯繫方式，也不要主動提供自己的聯繫方式。

四、有些店家規定女僕不能收禮，千萬不要亂送禮物。







歡迎來到夢之國 Maidreamin ，最適合初體驗的你

想體驗看看女僕咖啡廳，又有些害怕，那推薦你選擇女僕人數最多、日本規模 No.1 的女僕咖啡廳「Maidreamin」，一方面能讓你體驗日本次文化，還可以與活力滿滿的女僕互動，就讓女僕帶你進入「非日常」的夢之國，造訪夢之國是不分國籍、性別、年齡喔！







女僕在蛋包飯為你畫上可愛的圖案，再跟著一起念「變好吃吧～！（おいしくな～れ）」、「萌萌啾～！（萌え萌え～キュン）」等咒語，不管是哪種食物，感覺都變得好可愛，根本捨不得吃掉吧。

除此之外，不能錯過的還有每 1 小時一次的女僕表演秀，女僕們化身日本偶像為你帶來唱跳表演，表演者以外的女僕則會在一旁同時作出呼口號等應援動作來帶動氣氛。來到日本想試試女僕咖啡廳，就先預訂Maidreamin體驗看看吧。







＃夢之國 Maidreamin 秋葉原本店

地址：東京都千代田区外神田3-16-17 住吉ビル6階

營業時間：周一～周五11：30～ 23：00；周六、周日10：30～23：00

消費金額：JPY3,000～JPY3,999

交通：JR 各線「秋葉原站」步行約 5 分鐘；東京地下鐵銀座線「末廣町站」步行約 1 分鐘

夢之國 Maidreamin 秋葉原本店 先訂位

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不只秋葉原，其實全國或全世界都有女僕咖啡廳喔

這次旅程正好不是去秋葉原也沒關係，隨著女僕文化大流行，日本各地都有女僕咖啡廳，甚至海外也悄悄誕生了分店！Maidreamin 其他的連鎖分店也可以先預訂喔！一起忘掉煩惱，進入神聖的夢之國度吧。

【關東】

Maidreamin 東京各地區店舖 先訂位

【中部】

Maidreamin 名古屋 大須招財貓前店

Maidreamin 名古屋 大須赤門通店

【關西】

Maidreamin 大阪難波店

Maidreamin 大阪 日本橋店

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