來赤峰街就是要甜點吃到飽！大同區赤峰街可說是台北市的「甜點一級戰區」，巷弄裡除了有各種風格小店之外，還有不少在IG上早已被洗版超多次的甜點店都藏身於此，像是超美老宅咖啡廳「卜卜商店」、台北最強肉桂捲「Miss V Bakery Cafe」、超夯秒殺千層「時飴 Approprié」等，都讓甜點控不斷回訪，趕快將這9間最常被網友洗版的「赤峰街甜點店」通通筆記下來，下次來這裡就不怕沒跑到最精華的人氣店家了。



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喜歡吃甜點的人，絕對不會錯過赤峰街這條精彩的甜點激戰區，隨意走幾步路就有網路名店等你來朝聖，特別是近年超夯的老宅咖啡廳「卜卜商店」，不僅戶外區採光好、綠意十足，享用完甜點還能在店裡購買質感日系碗盤；超夯秒殺千層「時飴 Approprié」從工作室起步，一路拓展到現在的店面，不定時推出的限量口味總是讓甜點控不斷回訪；擁有冠軍肉桂捲美譽的「Miss V Bakery Cafe」，則是肉桂捲一定要朝聖的名店之一，如果晚來通常就會一位難求。





赤峰街人氣甜點店：卜卜商店

部落客 軟西，遊記 造訪 卜卜商店 說：

赤峰街美食近年來越開越多，但能保有開咖啡廳初衷和繼續吸引舊雨新知造訪，在現今快速輪轉咖啡廳中實屬不易，卜卜商店就是其中之一，不管氛圍或是甜點都很討喜，雖然價格稍微高一點點，但就當作賴著曬太陽的悠閒費用吧！<全文介紹>



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#卜卜商店

地址：台北市大同區赤峰街49巷2號2樓

電話：02-2552-5115





赤峰街人氣甜點店：Tella Tella Cafe

部落客 藍鞋子の小事記 造訪 Tella Tella Cafe 說：

Tella Tella Cafe位在二樓，有點不好找，一樓門口就可以看出風格和旁邊店家都不一樣，粗粗的字體加上配色非常復古可愛，而左邊緊鄰的就是肉桂捲很有名的Miss V bakery Cafe。<全文介紹>



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#Tella Tella Cafe

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號2樓

電話：02-2550-3077



赤峰街人氣甜點店：貨室甜品

部落客 珍妮佛的花草呢喃 造訪 貨室甜品 說：

上面淋的是濃到化不開的花生醬，覺得過於濃稠，其他像是紅豆、湯圓、芋圓、地瓜圓對我來說口感稍硬，喜歡有嚼勁的朋友應該會覺得蠻Q彈的。<全文介紹>



#貨室甜品

地址：台北市大同區赤峰街71巷34號

電話：無





赤峰街人氣甜點店：Miss V Bakery Cafe

部落客 旅行貓日記跟著辛巴＆球玩台灣 造訪 Miss V Bakery Cafe 說：

赤峰街這一區最火紅的一間甜點店，就是這間「Miss V肉桂捲甜點店」，剛好店內還有兩個位置，馬上決定品嘗一下傳說中很厲害的肉桂捲！的確有相當多人進來外帶肉桂捲，而且一買就是一整袋...<全文介紹>



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#Miss V Bakery Cafe

地址：台北市大同區赤峰街49巷22號1樓

電話：02-2559-7391





赤峰街人氣甜點店：時飴 Approprié

部落客 Sansan小矮人走跳日記 造訪 時飴 Approprié 說：

只要提到這家店，立刻會激發少女心的尖叫！以超美的千層蛋糕外型以及天堂般綿密滑順的口感在IG上爆紅，引起千層控的瘋狂朝聖，不定期推出的限量人氣口味甚至一開店就秒殺！<全文介紹>



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#時飴 Approprié

地址：台北市中山區赤峰街8巷22號

電話：0909-611-695





赤峰街人氣甜點店：Hudson Coffee

部落客 魔王的碗公 造訪 Hudson Coffee 說：

位在赤峰街的hudson coffee，不管是從中山站或者雙連站走過來都非常方便，整間店以舒服的淡藍色調為主，店家的咖啡豆是與暫停工作室合作，除了提供咖啡外，另外還有義式咖啡與氣泡飲，但光喝咖啡顯然是不會過癮的，所以長得很像盧廣仲的老闆，每日新鮮手作各式口味的甜甜圈。<全文介紹>



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#Hudson Coffee

地址：台北市大同區赤峰街26-2號

電話：02-2550-5025





赤峰街人氣甜點店：Moshi Café

部落客 艾芙琳的狂遊日記 造訪 Moshi Café 說：

門口的佈置有種老宅的復古感，但進到室內後，完全是一個時尚空間耶！純白色的吧台區，上方的雙圈燈都很有設計感...<全文介紹>



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#Moshi Café

地址：台北市大同區赤峰街17巷18-1號1樓

電話：02-2555-1259





赤峰街人氣甜點店：R9 Cafe

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 R9 Cafe 說：

蜜糖吐司上頭，在一朵朵白色奶油花上，又放了堅果巧克力冰淇淋、桑葚、紫色花朵...等，散發著紫色浪漫與雅緻感～<全文介紹>



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#R9 Cafe

地址：台北市大同區赤峰街41巷13號

電話：02-2559-3159





赤峰街人氣甜點店：紅玥緬因貓咖啡藝廊

部落客 貝ㄦ貪食怪 造訪 紅玥緬因貓咖啡藝廊 說：

本來以為貓咪咖啡廳就是以玩貓為主，沒想到餐點讓我很驚豔，不管是千層麵或是點心都很好吃！！紅玥緬因貓咖啡藝廊真的是貓奴天堂，如果家裡沒有養貓的朋友非常推薦來這裡撸貓...<全文介紹>



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#紅玥緬因貓咖啡藝廊

地址：台北市大同區赤峰街71巷4號

電話：02-2550-0310

