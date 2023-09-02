35間基隆美食一次給你！基隆必吃美食除了外國人也會朝聖的廟口夜市外，其實還有仁愛市場為首的在地夯店，再加上近年「正濱漁港」引起的打卡風潮，連帶興起許多特色咖啡廳，窩客島這次便整理了近期IG上最夯的「35間基隆美食」，一次囊括經典必吃小吃、在地熱門餐廳、網美咖啡廳，讓你直接來趟基隆美食巡禮。







此次榜單中，包含廟口必吃小吃「天一香肉羹順」、「全家福酒釀湯圓元宵」等當地人也愛的經典美食；廟口附近也有深受基隆在地人推崇的「天天鮮排骨飯」，整碗飯放了滿滿的炸排骨、蝦仁，超過癮的滋味讓它天天排滿了人潮；如果想品嚐下午茶，則有「三奇壹號」、「金派甜點」等特色咖啡廳，兩家的千層蛋糕都是IG網美激推的甜點名單。



基隆人氣美食：五層豬腸湯

部落客 小虎食夢網 造訪 五層豬腸湯 說：

這五層的豬腸是什麼滋味，首先是脆得亂七八糟的口感，在咀嚼端除了腸子堆疊的脆Q外，每一口都爆出吸附進去的美味湯汁，夾雜著腸子控大愛的獨特腸甜…<全文介紹>



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#五層豬腸湯

地址：基隆市中山區中山二路47號

電話： 02-2429-4106







基隆人氣美食：天一香肉羹順

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 天一香肉羹順 說：

他們家的肉羹湯頭不是勾芡黏稠的羹狀，口感很清，味道很清甜，肉羹大塊真的吃得到肉塊，加了畫龍點睛的香菜，味道真的很棒！<全文介紹>



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#天一香肉羹順

地址： 基隆市仁愛區仁三路27-1號

電話： 02-2428-3027







基隆人氣美食：全家福酒釀湯圓元宵

部落客 小虎食夢網 造訪 全家福酒釀湯圓元宵 說：

那攤前湯圓的滾水冒出的水氣滿滿湯圓的糯米香，那是許多基隆人的共同回憶，也是常常會被基隆人拿出來說嘴，為數不多的名物之一。酒釀是一碗一碗現煮的，想吃冷的就冰塊，冬天時不少客人是單點酒釀加蛋<全文介紹>



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#全家福酒釀湯圓元宵

地址：基隆市仁愛區愛四路52號門前

電話：02-2425-0784







現在就跟著窩客們一起來看看前11名「基隆人氣美食」介紹：

基隆人氣美食：第11名 望海巷石頭火鍋潮境店

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 望海巷石頭火鍋潮境店 說：

海鮮真的很推薦，厚實又大片的鱸魚這樣一盤只要$120元，蝦子及透抽則是各$200元，都很大份量，更重點是很新鮮！將炒過的肉片通通倒進火鍋內真是太過癮了，煮熟後想吃什麼自己夾，超滿足！<全文介紹>



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#望海巷石頭火鍋潮境店

地址：基隆市中正區北寧路369巷50-1號

電話： 02-2469-1888







基隆人氣美食：第10名 峰鮨（峰壽司仁愛市場店）

部落客 Ivan Sha 造訪 峰鮨（峰壽司仁愛市場店） 說：

首先要注意的就是排隊的方式，雖然說11:30才是開店的時候，不過11:30來絕對是無法入座的，因為在大約11:00的時候店家就會登記排隊的人…<全文介紹>



#峰鮨（峰壽司仁愛市場店）

地址：基隆市仁愛區愛三路21號攤位B42

電話：02-2428-3139







基隆人氣美食：第9名 閑閑 sian sian

部落客 Hi! I'm Chris :) 造訪 閑閑 sian sian 說：

布丁走有加鮮奶油那派的，滑嫩細緻入口即化，濃郁的奶油香，甜度剛剛好，配上底下口感軟綿的蜂蜜蛋糕，實在是太好吃了！一旁酸酸的草莓配上隱藏在裡面的鮮奶油，中和了酸度，是女孩會愛爆的甜食！！！<全文介紹>



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#閑閑 sian sian

地址：基隆市中正區正濱路40號







基隆人氣美食：第8名 STARBUCKS 星巴克 (義14門市)

#STARBUCKS 星巴克 (義14門市)

地址：基隆市中正區義一路14號



基隆人氣美食：第7名 金派甜點

部落客 卡爾茗 C.L.M. 造訪 金派甜點 說：

雖然說是巧克力但並不會非常甜，主要是那可可香濃的風味，搭上熟成氣味厚實的蕉味，並配上那千層的奶油香氣，融合在一起，就是香濃的好滋味！<全文介紹>



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#金派甜點

地址： 基隆市仁愛區愛三路75號2 樓/3樓

電話：02-2428-2479







基隆人氣美食：第6名 海那邊

部落客 小咪ma．吃喝玩樂趣 造訪 海那邊 說：

金色日出上面那曾經晶亮的果醬就是海那邊手工自製的秘製蘋果醬，再搭配香草冰淇淋、芝麻牛奶餅，圓圓的模樣好誘人…<全文介紹>



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#海那邊

地址： 基隆市中正區中正路529號

電話：02-2462-0538







基隆人氣美食：第5名 基隆外木山烤鴨

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 基隆外木山烤鴨 說：

湯汁一直不斷的滴下來~鴨肉外表只塗了一層麥芽~也沒有使用中藥材~直接原汁原味下去烤~第一吃是皮沾糖~簡直太好吃了!外皮超級酥脆!沾糖好加分唷~整個鮮度大大提升~<全文介紹>



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#基隆外木山烤鴨

地址：基隆市安樂區湖海路二段140號

電話：0909-275-798







基隆人氣美食：第4名 三奇壹號咖啡館

部落客 小虎食夢網 造訪 三奇壹號咖啡館 說：

雖說一樣是千層但作法略為不同，一般的水果千層將草莓橫著堆放，這裡卻是刻意的半立起來，是以中間那層其實是鮮奶油和草莓，感覺有一點像千層草莓三明治<全文介紹>



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#三奇壹號咖啡館

地址：基隆市仁愛區愛二路54巷2號

電話： 02-2422-3317







基隆人氣美食：第3名 天天鮮排骨飯

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 天天鮮排骨飯 說：

雞腿是必點招牌，炸的皮酥肉嫩，咬下去還很多汁，要小心燙口！上面刷了店家特製的微甜醬汁，味道很涮嘴，魚排也不錯，厚度比預期更有口感，海綿覺得魚排比排骨更好吃<全文介紹>



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#天天鮮排骨飯

地址： 基隆市仁愛區孝三路42巷4號

電話： 02-2425-2108







基隆人氣美食：第2名 樂品喜塘

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 樂品喜塘 說：

這裡的千層式基隆三奇壹號的千層蛋糕，之前就有聽說過很好吃，看到這裡有提供還蠻驚訝的。伯爵茶千層一旁還淋上蜂蜜，整體來說千層的口感跟味道是好的<全文介紹>



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#樂品喜塘

地址：基隆市中正區平一路360號遊客中心3樓

電話：02-2462-1681







基隆人氣美食：第1名 基隆廟口夜市

#基隆廟口夜市

地址：基隆市仁愛區玉田里仁三路



WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「基隆美食」排行榜：

1、基隆廟口夜市

2、樂品喜塘

3、天天鮮排骨飯

4、 三奇壹號咖啡館

5、 基隆外木山烤鴨

6、海那邊

7、金派甜點

8、 STARBUCKS 星巴克 (義14門市)

9、閑閑 sian sian

10、峰鮨（峰壽司仁愛市場店）

11、望海巷石頭火鍋潮境店

12、 舶食日式丼飯

13、 巷弄有一鍋

14、 基隆遠東泡泡冰

15、 金龍肉焿

16、 五層豬腸湯

17、義美自助火鍋城

18、 天一香肉羹順

19、陳食滋味

20、 薰衣草簡餐-基隆總店

21、宵麻辣火鍋店

22、星巴克-基隆新豐門市

23、多好咖啡店 Anygood Coffee

24、 水雲堂DrinkStore

25、曾記鍋貼煎包

26、小義大利咖啡Ocean

27、 Vivaio Pasta 苗圃義大利餐廳

28、 素志久

29、 林家三鮮水餃

30、 圖們咖啡 tuman café

31、象屋牛排館

32、 鈺刺身丼

33、 河豚很多

34、 小市場咖啡

35、全家福酒釀湯圓元宵