玥老師在 Walker 占星告訴你好運撇步，金牛座人氣上升有助發展，天秤座戀情順利脫單有望，雙魚座偏財運強把握機會。



牡羊座：守口如瓶，不管是非

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運需要管好自己的嘴巴，別人告訴你的私事千萬別外傳，很容易變成是非轉運站，小心遭人報復。工作表現不如預期，多花心思才能跟上團體的進度，你覺得不重要的小事都可能是成敗的關鍵，謹慎就是保命符。







金牛座：人際加持，好運降臨

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週外緣運勢佳，不論在工作還是生活方面都要保持誠懇的態度，幫你贏得大家的認同，尤其是與人互動時，多用心感受對方的需求，自然能累積更多貴人運，在關鍵時刻成為你強大的後盾。







雙子座：掌握進退，步入正軌

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢平平，工作上想要有所表現，還需要等待機會，跟團體合作別急著出風頭，暫時保留實力對你更有利。金錢運不錯，多研究短期投資的項目，帶來額外的收入。感情方面需要多體諒對方，自然能相處融洽。







巨蟹座：適度休息，減少外食

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢在健康方面比較不足，忙碌工作讓你沒有時間好好休息，遇到身體狀況不穩定的時候，一點不適可能引發更多的問題，這段期間別熬夜，充足睡眠跟節制飲食都是有益無害的方法，放下煩惱讓自己開心就對了！







獅子座：財運進展，職場優勢

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢中上，工作方面能在職場發揮所長，遇到卡關的同事，記得主動關心並且提供幫助，如此一來不但能展現自己的實力，還能建立好名聲。財運也有不錯的表現，從事業務的朋友，努力打拼，一定可以創造更多的業績。







處女座：工作平順，感情口角

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢有好有壞，在工作上如果是獨立作業，發展大致順心，但在跟同事合作方面，就需要多花耐心，放慢溝通的速度能減少不必要的誤解。這陣子感情也是你煩惱的來源，練習不急躁，讓雙方有各自的空間。







天秤座：愛情敲門，別再猶豫

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週在感情發展方面很值得期待，不用顧慮太多，有時間就參加活動，認識新朋友，替自己增加豔遇機會。工作表現尚可，這週需要注意心不在焉的問題，事先安排好進度，別讓你的懶散影響成效。







天蠍座：小人出沒，忍住脾氣

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢充滿危機，只要練習裝傻已經度過一半難關，身邊容易有小人出現，工作上無法按照你的想法執行，提醒自己別太在意，遇到問題不做不錯，收起好勝心，利用時間休息一下也很棒！







射手座：認份生活，腳踏實地

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週整體運勢還有進步空間，小心你大剌剌的個性會變成處處碰壁的原因，用心觀察身邊的人事物，感受對方的話中有話，就能避免自己被看笑話，凡事不投機取巧，一步一腳印的耕耘，才是王道。







摩羯座：協調不易，經營交情

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢不佳，工作發展受限，特別是人和方面，跟人協商合作都容易變成雞同鴨講的情況，這時候就算心急也沒辦法改變問題，還不如先培養感情，等雙方更熟悉之後，有了交情離共識就不遠了。





水瓶座：預防意外，小有破財

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

新的一週錢包破洞，不管廣告多麼吸睛，請杜絕所有短期投資的風險，必要時克制衝動性的消費，雙管齊下就能降低損失。外緣運勢不佳，出門在外，預留時間準備，以免趕時間的途中發生意外。







雙魚座：財運亨通，努力吸金

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢有財神爺的幫助，你的直覺變得十分敏銳，多方研究比對，就能找到適合的自己賺錢方式。不論是正財，還是偏財都有不錯的成績。工作表現佳，記得繼續保持，別讓自己只是三分鐘熱度喔！



人生總有高低起伏，低潮時也別氣餒，利用時間做好準備，等待好時機來臨。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。