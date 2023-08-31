巨無霸栗子月餅！新光三越「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」領軍5款話題月餅，搶先預購「米奇100週年月餅、承繼柚子蛋糕新品」甜點控IG要拍。
巨無霸「栗子月餅」打卡就靠它！為了讓中秋節「送禮、收禮」更加特別、更有記憶點，這次新光三越特別集結國內外近百款中秋禮盒，在線上、線下同步開放預購，窩客島特別精選5款「話題月餅」推薦名單，無論是超巨大栗子月餅、超可愛米奇聯名月餅、或是IG超搶手的限量甜點，送禮通通超有梗。
推薦閱讀：
新光三越本次中秋月餅預購，同步集結國內、國外的超人氣點心，其中特別從日本首次來台的「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」以日本香川縣「栗林公園」作為命名，除了巨型栗子造型之外，內餡也是顆粒感栗子泥，滿足例子控。另一款「資生堂 parlour」系列，則以時尚可愛的設計鐵盒，分別搭配甘納許可可或七巧餅乾，鎖定少女心。
滿滿台灣味風格的，則有郭雪湖基金會授權、臺北市立美術館典藏的「大稻埕月賞禮盒」，盒裝以大稻埕街景繪畫作品「南街殷賑」作為設計，其中搭配大稻埕在地點心「李亭香、龍月堂糕點、有記茗茶、江記華隆豬肉紙」，充滿在地台味與文青感。
此外，可愛系「奇華X迪士尼100紀念套組」更是送大人、送小孩都會喜歡的月餅禮盒，搭配精美米奇鐵盒，而紙盒更可以變身成燈籠，值得收藏。在IG超人氣的「承繼甜點」這次也推出新品「柚子檸檬南特蛋糕」，同樣在新光三越預購新開賣，讓甜點控拍美照拍不停。
新光三越 中秋月餅推薦
預購方式：
新光三越全台各店預購：8/23（三）至9/13（三）；取貨時間9/8（五）至9/22（五）
新光三越APP預購：8/25（三）至9/10（日）；取貨時間9/21（四）至9/24（日）
skm online預購時間：8/23（三）至10/1（日）；取貨時間9/8（五）起宅配到府
預購加碼優惠：
skm online首度推出中秋禮品折扣碼活動，消費者只要於結帳時輸入「MOON100」，即可獨享消費滿2,000元現抵100元（部分商品除外）。
推薦清單：
湊屋 栗林之栗中栗禮盒：750元
資生堂 parlour 甘納許可可 18 入禮盒∕七巧餅乾20入禮盒：825元∕870元
郭雪湖基金會授權 臺北市立美術館典藏 大稻埕月賞禮盒：1,200元
承繼 柚子檸檬南特蛋糕：650元
奇華X迪士尼100紀念套組：2480元
詳細活動規範及供應情形，依 新光三越 官方公告為準。
中秋月圓
文章目錄
編輯 張人尹最新文章
- 春上布丁蛋糕買一送一！超人氣「春上布丁蛋糕」限店限時買一送一，經典吃爆「原味布丁蛋糕」買一顆、送一顆。
- 內科人免費喝珍奶！2023西湖手搖飲日「打卡免費喝珍奶」，再加碼「8間珍珠奶茶免費試喝」內湖上班族喝起來。
- 路易莎第二杯半價！路易莎咖啡「美式咖啡1元加價購」會員優惠攻略，9月天天喝「路易莎第二杯半價」咖啡控小確幸。
- 高雄奶茶連喝2天！2023高雄奶茶節「33間奶茶品牌、70攤市集」週末開逛，超人氣「樺達奶茶、神農本舖」奶茶控一次喝。