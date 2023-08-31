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巨無霸栗子月餅！新光三越「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」領軍5款話題月餅，搶先預購「米奇100週年月餅、承繼柚子蛋糕新品」甜點控IG要拍。

2023-08-31 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：新光三越 人氣：6,487
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編輯 張人尹

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巨無霸「栗子月餅」打卡就靠它！為了讓中秋節「送禮、收禮」更加特別、更有記憶點，這次新光三越特別集結國內外近百款中秋禮盒，在線上、線下同步開放預購，窩客島特別精選5款「話題月餅」推薦名單，無論是超巨大栗子月餅、超可愛米奇聯名月餅、或是IG超搶手的限量甜點，送禮通通超有梗。

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新光三越 中秋月餅推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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新光三越本次中秋月餅預購，同步集結國內、國外的超人氣點心，其中特別從日本首次來台的「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」以日本香川縣「栗林公園」作為命名，除了巨型栗子造型之外，內餡也是顆粒感栗子泥，滿足例子控。另一款「資生堂 parlour」系列，則以時尚可愛的設計鐵盒，分別搭配甘納許可可或七巧餅乾，鎖定少女心。
新光三越 中秋月餅推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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滿滿台灣味風格的，則有郭雪湖基金會授權、臺北市立美術館典藏的「大稻埕月賞禮盒」，盒裝以大稻埕街景繪畫作品「南街殷賑」作為設計，其中搭配大稻埕在地點心「李亭香、龍月堂糕點、有記茗茶、江記華隆豬肉紙」，充滿在地台味與文青感。
新光三越 中秋月餅推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，可愛系「奇華X迪士尼100紀念套組」更是送大人、送小孩都會喜歡的月餅禮盒，搭配精美米奇鐵盒，而紙盒更可以變身成燈籠，值得收藏。在IG超人氣的「承繼甜點」這次也推出新品「柚子檸檬南特蛋糕」，同樣在新光三越預購新開賣，讓甜點控拍美照拍不停。
新光三越 中秋月餅推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
新光三越 中秋月餅推薦 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

 

新光三越 中秋月餅推薦

預購方式：
新光三越全台各店預購：8/23（三）至9/13（三）；取貨時間9/8（五）至9/22（五）
新光三越APP預購：8/25（三）至9/10（日）；取貨時間9/21（四）至9/24（日）
skm online預購時間：8/23（三）至10/1（日）；取貨時間9/8（五）起宅配到府

預購加碼優惠：
skm online首度推出中秋禮品折扣碼活動，消費者只要於結帳時輸入「MOON100」，即可獨享消費滿2,000元現抵100元（部分商品除外）。

推薦清單：
湊屋 栗林之栗中栗禮盒：750元
資生堂 parlour 甘納許可可 18 入禮盒∕七巧餅乾20入禮盒：825元∕870元
郭雪湖基金會授權 臺北市立美術館典藏 大稻埕月賞禮盒：1,200元
承繼 柚子檸檬南特蛋糕：650元
奇華X迪士尼100紀念套組：2480元

詳細活動規範及供應情形，依 新光三越 官方公告為準。

 

 

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