王朝2023新菜單！台北凱撒王朝餐廳「台灣食誌」寶島美食巡禮新菜單搶先看，期間限定台灣在地美饌套餐、限時開吃。
懂吃中菜、懂吃桌菜，才能了解真正認識台灣最在地的特色美食。台北凱撒大飯店王朝餐廳為了讓老饕們可以品嚐到最有特色的台灣在地美食，嚴選台灣各產地當令食材入菜，以寶島美食巡禮的概念，匯集各地季節特色食材，融入主廚創意發想巧思，推出「台灣食誌」套餐，期間限定、限時開吃。
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其中，在前菜方面「日月潭紅茶雞」特別選用以日月潭紅玉紅茶飼養的紅玉雞，長年在得天獨厚環境下生長，肉質特別Q彈滑嫩，襯上青辣椒完美融合獨特口感新滋味。「雲林烏魚子」以雲林肥美甘甜的新鮮烏魚子，外層裹上蛋皮搭配白蘿蔔等，更顯清爽細膩口感。「東石椒鹽蚵」來自嘉義東石飽滿鮮甜蚵仔，抹上椒鹽炸得酥脆，底部襯上油條酥脆爽口。「基隆吉古拉」以基隆傳統小吃為發想，選用新鮮魚板淋上秘製干邑醬，醬汁以酒釀調味香氣濃郁，味道高級順口，令人食指大動，傳統小吃化身為精緻佳餚。
此外，新北海岸聞名的秋季萬里蟹，「桂花芙蓉萬里蟹」選用肉質細緻的三點蟹，以高溫油炸鎖住鮮甜海味，搭配燒雞蛋與洋蔥一起爆炒，滋味鮮明，滑潤噴香，經典台菜料理美饌上桌。「新社野菌孟婆湯」選用台中新社天然的野菌，以及海參、花膠等珍貴食材，熬煮多時湯頭濃郁，吃得到滿口的膠原蛋白，膠質豐富滋補養生兼具養顏美容。
同時，還有「桃園七味豬吋骨」採用台灣豬後腿上的吋骨部位，以港式避風塘的料理手法烹調，香氣四溢酥脆有嚼勁，灑上日式七味粉更增添層次風味，搭配烤得酥脆的哈斯麵包，重口味卻不膩口的亮點菜色。「彰化蘆筍龍虎捲」選用新鮮的石斑魚，肉質Q彈，最上層鋪放魚子醬及海膽醬，與石斑天然鮮甜海味完美結合，畫龍點睛的醬汁點綴提升口感層次，佐白蘆筍以及玉子燒口感清爽細膩。
「花蓮彩虹食蔬匯」以花蓮金針花搭配肥美香脆蓮藕，搭配黑木耳、甜椒、青椒、菇菌等拌炒，清爽又養生，香氣四溢色彩繽紛十足。「松露東港櫻蝦池上米」選用扎實米香的台東池上米，加入東港櫻花蝦以及黑松露拌炒，松露香氣濃郁噴發，日本御飯糰形狀吸睛度十足。「大甲芋頭西米露」則選用台中大甲芋頭又香又鬆軟，口感軟綿香甜，放入椰汁濃郁的西米露中，芋頭香氣被誘發出來，是極受歡迎的一道台灣在地特色甜品。
台北凱撒大飯店王朝餐廳「台灣食誌」
活動期間：自9月1日起至10月31日
活動內容：套餐每客1,680元+10%
聯絡電話：02- 2311-5150 #2331、2333
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