大國藥妝送你免費機票！「大國藥妝台灣專賣店」週年慶5大優惠攻略，人人都有「3,000日圓購物金」、下單就抽「大阪來回機票」。

號稱日本藥妝界第一便宜的「大國藥妝」自從2021年10月正式開啟台灣線上專賣店，不僅有中文介面提供導覽，訂購之後還能在一週內收到日本直送商品，讓不少喜愛日本藥妝的民眾買到缺貨再補貨。如今迎來盛大的2週年慶，大國藥妝台灣專賣店推出秋季特別企劃，從即日起從至10月31日期間，累積多筆訂單就可登記抽長榮日本大阪來回機票、環球影城小小兵主題雙人房住宿券，藥妝控趕緊把握機會掃貨，說不定幸運兒就是你喔。



推薦閱讀：根本捨不得用！日本樂敦推出超萌「貓耳眼藥水」，療癒包裝立刻融化貓奴的心，成為必敗日本藥妝首選之一。





迎接疫情解封後的第一年暑假，日本不意外成為台灣旅客今年暑假旅遊目的地第一名，若是無法親自前往日本，又想把握近來日幣匯率逼近0.22元低點的採買好機會，不妨就來「大國藥妝台灣線上專賣店」大肆採買！9月週年慶活動期間，每位會員都可在帳戶內免費獲得兩張折價券（共值3,000日圓），享有單筆滿15,000日圓立即現折1,500日圓的優惠，且發放的帳號數量無上限，就是要讓大家把握日幣低匯率時期可以盡情補貨。





大國藥妝台灣線上店成立2年以來，日本零嘴食品類和各式保健品成為回購率高的明星商品，由於是請日方直接提供商品和服務，不僅免除網路代購產生的交易糾紛和安全疑慮，也透過日幣計價方式省下許多手續費用。





為了感謝台灣客人熱情支持，大國藥妝擴大週年慶活動回饋，9月每筆訂單登記就有機會抽中10,000日圓的全額購物折抵金，更在此次2週年慶推出「秋季聯歡企劃PLUS+」，從9月1日至10月31日期間，只要累積10筆訂單可登記抽長榮日本大阪來回機票3名、大阪環球影城官方合作Hotel Universal Port小小兵主題雙人房住宿卷7名、台灣麥當勞好禮即享券30名等多項好禮。





同時為了歡迎新朋友，9月30日以前只要完成大國藥妝台灣線上專賣店新會員註冊，即可領折價券1,000日圓，單筆消費滿10,000日圓即可現抵，讓藥妝控購物之餘還可以開心享受滿滿的優惠福利， 免出國在台灣就能一次購足願望清單的商品。



大國藥妝台灣專賣店 2週年慶感謝祭活動

活動網址: https://www.daikokudrug-taiwan.com/event/

活動期間：即日起～2023年9月30日

活動內容：

1、登入帳戶即送結帳即用共3,000日圓折價卷

2、每天推出指定熱銷商品下殺6折

3、下單抽10,000日圓全額折抵金

4、從9月1日至10月31日期間，累積10筆訂單可登記抽長榮日本大阪來回機票3名、大阪環球影城官方合作Hotel Universal Port小小兵主題雙人房住宿卷7名和台灣麥當勞好禮即享券30名等多項好禮

5、單筆滿1萬日圓免運，新會員註冊即可領折價券1,000日圓，單筆消費滿10,000日圓即可現抵