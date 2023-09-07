為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 最新文章 > 大國藥妝送你免費機票！「大國藥妝台灣專賣店」週年慶5大優惠攻略，人人都…

大國藥妝送你免費機票！「大國藥妝台灣專賣店」週年慶5大優惠攻略，人人都有「3,000日圓購物金」、下單就抽「大阪來回機票」。

2023-09-07 文字：編輯 林奕如 綜合報導 圖片：株式会社ダイコク 人氣：926
share
編輯 林奕如

編輯 林奕如

號稱日本藥妝界第一便宜的「大國藥妝」自從2021年10月正式開啟台灣線上專賣店，不僅有中文介面提供導覽，訂購之後還能在一週內收到日本直送商品，讓不少喜愛日本藥妝的民眾買到缺貨再補貨。如今迎來盛大的2週年慶，大國藥妝台灣專賣店推出秋季特別企劃，從即日起從至10月31日期間，累積多筆訂單就可登記抽長榮日本大阪來回機票、環球影城小小兵主題雙人房住宿券，藥妝控趕緊把握機會掃貨，說不定幸運兒就是你喔。

推薦閱讀：根本捨不得用！日本樂敦推出超萌「貓耳眼藥水」，療癒包裝立刻融化貓奴的心，成為必敗日本藥妝首選之一。


迎接疫情解封後的第一年暑假，日本不意外成為台灣旅客今年暑假旅遊目的地第一名，若是無法親自前往日本，又想把握近來日幣匯率逼近0.22元低點的採買好機會，不妨就來「大國藥妝台灣線上專賣店」大肆採買！9月週年慶活動期間，每位會員都可在帳戶內免費獲得兩張折價券（共值3,000日圓），享有單筆滿15,000日圓立即現折1,500日圓的優惠，且發放的帳號數量無上限，就是要讓大家把握日幣低匯率時期可以盡情補貨。


大國藥妝台灣線上店成立2年以來，日本零嘴食品類和各式保健品成為回購率高的明星商品，由於是請日方直接提供商品和服務，不僅免除網路代購產生的交易糾紛和安全疑慮，也透過日幣計價方式省下許多手續費用。


為了感謝台灣客人熱情支持，大國藥妝擴大週年慶活動回饋，9月每筆訂單登記就有機會抽中10,000日圓的全額購物折抵金，更在此次2週年慶推出「秋季聯歡企劃PLUS+」，從9月1日至10月31日期間，只要累積10筆訂單可登記抽長榮日本大阪來回機票3名、大阪環球影城官方合作Hotel Universal Port小小兵主題雙人房住宿卷7名、台灣麥當勞好禮即享券30名等多項好禮。


同時為了歡迎新朋友，9月30日以前只要完成大國藥妝台灣線上專賣店新會員註冊，即可領折價券1,000日圓，單筆消費滿10,000日圓即可現抵，讓藥妝控購物之餘還可以開心享受滿滿的優惠福利， 免出國在台灣就能一次購足願望清單的商品。




 

大國藥妝台灣專賣店 2週年慶感謝祭活動

活動網址: https://www.daikokudrug-taiwan.com/event/
活動期間：即日起～2023年9月30日
活動內容：
1、登入帳戶即送結帳即用共3,000日圓折價卷
2、每天推出指定熱銷商品下殺6折
3、下單抽10,000日圓全額折抵金
4、從9月1日至10月31日期間，累積10筆訂單可登記抽長榮日本大阪來回機票3名、大阪環球影城官方合作Hotel Universal Port小小兵主題雙人房住宿卷7名和台灣麥當勞好禮即享券30名等多項好禮
5、單筆滿1萬日圓免運，新會員註冊即可領折價券1,000日圓，單筆消費滿10,000日圓即可現抵

 

 

 

 

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
#日本
morechevron_right
文章關鍵字
日本 藥妝 大國藥妝 零食 more
延伸閱讀

根本捨不得用！日本樂敦推出超萌「貓耳眼藥水」，療癒包裝立刻融化貓奴的心，成為2022必敗日本藥妝首選之一。

 編輯 林奕如

「名探偵柯南」期間限定店舖在MIRAIZA大阪城1樓大阪城本陣開賣，夏季祭典主題周邊獨家登場。

 特派員 Trish

伊萊克斯邀你來去住一晚!留言分享極適家居700 輕量無線濕拖吸塵器，令你最有感的商品特點，即可抽「臺北時代寓所」飯店住宿一晚。

 Walker新發現

抹茶控吃過回不去！日本伊藤久右衛門「6款宇治金時刨冰」濃郁上市，超浮誇「宇治抹茶大福刨冰」、網美系「宇治抹茶芭菲」吃了就上癮。

 編輯 林奕如

百變怪、卡比獸化身懶骨頭！Yogibo×寶可夢強強聯名，坐在超大卡比獸身上耍廢不是夢。

 特派員 Trish
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
編輯 林奕如

編輯 林奕如
有任何問題都可到WalkerLand 窩客島官方粉絲團留言告訢我們！

文章目錄

編輯 林奕如最新文章

morechevron_right

COUPON

日韓上網wifi機 會員超低價每天只要$79!

九州獨家0點換~ 札幌藥妝福岡店優惠券 (近海鷹希爾頓飯店/福岡巨蛋)

 morechevron_right

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
keyboard_arrow_up