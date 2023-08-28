名古屋必逛的百貨PARCO又開一家必吃的名店啦！如果你喜歡日系漢堡排，快把這間漢堡排專門店筆記起來。東京的排隊名店極味YA（極味や）2023年7月31日已經正式插旗名古屋囉。日本的漢堡排和歐美的漢堡可是擁有完全不同的口感和製作工法，肉控一定要品嚐箇中不同！

極味YA

極味YA以福岡為本店，先前在福岡、博多和北九州共有3家分店，大阪難波有1家分店，東京澀谷站、東京車站也有2家分店，神奈川則設有1家分店，不管哪一家分店都總是充滿排隊的人潮。其中，東京澀谷PARCO百貨的分店更是每天都有長長的排隊人龍，每天平均有400組客人。店內主打的菜單是生漢堡排，消費者可以在店員的協助下自行烘烤，並且自行決定熟度。



▲圖片來源／極味や





極味YA：生漢堡排

極味YA的店員會首先把漢堡的表面稍微烤一下，其後的烘烤則交給客人。如果全程由店員烘烤的話，可能會出現過熟、過度烘烤的狀況，生漢堡排的美味將因此流失。只要由消費者自行烘烤，消費者就能直接吃到剛烤好的、多汁美味的肉排。



▲圖片來源／極味や





極味YA：名古屋PARCO店

名古屋PARCO店店內採取了和東京車站店相同的鐵板裝潢。肉以黑毛和牛和日本肉牛為主。漢堡排內幾乎沒有使用麵包粉等填充物，咬下去保證爆出的都是純正的鮮美肉汁。建議消費者可以在烘烤的過程分成一口大小，烤好後就可直接享用。



▲圖片來源／極味や



▲圖片來源／極味や



■商店資訊

商店名稱：極味YA（極味や）

地址：名古屋市中區榮3-29-1 PARCO百貨7F

官方網站