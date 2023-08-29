拜訪鳴門渦潮又有好住所喔！Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC 2023年8月全新開幕。
去四國住宿就選這間！2023年8月10日起，綜合飯店連鎖品牌「Route Inn Hotels」正式開設第337家分店「Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC-」（ホテルルートイン徳島空港 -松茂スマートインター-）！旅館位於德島縣松茂町，交通方便、價格划算！
Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC
該飯店距離德島高速公路和松茂交流道口僅有3分鐘車程，位於德島市北部的松茂町，交通便利，可輕鬆抵達德島阿波舞機場和德島市區。大家也知道，四國的交通比較不方便，所以大多數遊客會選擇自行租車。有鑑於此，飯店提供免費平面停車場，可容納163輛汽車，並且提供免費的自助早餐，早上6:30開始供應，即使行程較為緊湊，也能用完早餐再出發。此外，飯店24小时有員工駐守，即使不是常見的入住時間，例如深夜，也可辦理入住。
▲圖片來源／Route Inn Hotels
Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC：單人房
▲圖片來源／Route Inn Hotels
Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC：奢華多人房
較高層的舒適客房引入了西川株式會社所研發的AiR系統，客人可以免費觀看客房影院（僅限一般電影）。飯店提供單人房、單床雙人房、雙床雙人房、豪華套房和無障礙客房等多種客房選擇，適用於商務、旅遊和探親等各種目的。
▲圖片來源／Route Inn Hotels
Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC：人工溫泉大浴場
▲圖片來源／Route Inn Hotels
飯店內的「海鮮膳食倉庫 德島空港店」（海鮮ダイニング美蔵 ホテルルートイン徳島空港店）也將於同天開幕。入住房客可以在寧靜的環境中享受海鲜菜单，整體裝潢和接待風格接近居酒屋。餐廳隨時準備提供美味新鮮的生鱼片、鮪魚、牛排等各種美食，可以滿足食客們的需求。
▲圖片來源／Route Inn Hotels
■飯店資訊
飯店名稱：Hotel Route Inn德島機場-松茂Smart IC（ホテルルートイン徳島空港 -松茂スマートインター-）
地址：德島縣板野郡松茂町中喜來宮前四番越13番地1
交通方式：鳴門線協會前站開車約8分鐘；德島自動車道松茂交流道開車約3分；平面停車場163台（免費）
樓層數：10樓
客房數：203間
可入住房客數：292人
人工溫泉大浴場開放時間：男女分開，15：00～凌晨02：00 / 05：00～10：00
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