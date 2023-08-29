許多旅人到不同國家暢遊時，一定會前往當地的星巴克選購地區限定的馬克杯、周邊紀念品等。在日本星巴克自2015年開始與日本各地工藝職人合作，推出「JIMOTO made series」，汲取各地獨有工藝精華。這次再推新品，僅在日本16個區域的店舖限定販售！

自2015年起，星巴克推出的「JIMOTO made series」牽起星巴克與所在地區的連結。此系列將日本各地的地方產業、材料，以及工藝融入商品，並僅在當地店鋪販售，每一款商品都是最佳的紀念品。

東京墨田區限定江戶切子玻璃杯

以江戶切子傳統技術製成的冰咖啡杯呈現了精緻華麗花紋，帶來涼爽質感，適合在夏季盛裝冰涼飲品。



▲圖片來源／星巴克





融合青森津輕工藝的特色玻璃杯

結合以漁業用的浮球技法為靈感的玻璃工藝品「津輕琉璃（津軽びいどろ）」，打造出四款不同顏色的玻璃杯，分別是青森的紅×藍、津軽的白×綠、弘前的粉紅×茶、五所川原的紅及黑×黃，每種顏色都代表著青森不同地區。



▲圖片來源／星巴克





暖心感咖啡馬克杯

除了玻璃杯外，也推出了一系列特色咖啡杯，每一款都充分體現了各地的特色。如；福岡筑前地區的小石燒咖啡杯，呈現溫暖質感；以岐阜高山市木製漆器的工法為基礎，再加上刺繡圖案，製成暖心感的木製馬克杯。



▲圖片來源／星巴克





繽紛系窯燒咖啡杯

紛系窯燒咖啡杯喜歡日本傳統窯燒的旅人們千萬別錯過這系列網羅不同地區特色窯燒的咖啡杯，以長崎佐世保為日本首次生產咖啡杯的地方，此次融合當地傳統窯燒技法及現代特色，交織出獨特風格的咖啡杯；另外還有以滋賀甲賀地區的信樂燒製成的咖啡杯，以及石川加賀地區運用傳統的九谷燒技法，打造而成的華麗繽紛咖啡杯；同時也推出傳統燒法製成的杯墊。



▲圖片來源／星巴克



喜愛收集星巴克馬克杯的旅人們，下次再選購杯子時別忘了集結日本傳統工藝的「JIMOTO made series」，每一款都大展日本傳統技術之美，不管是贈送給友人，或是自己使用都非常合適。



▲圖片來源／星巴克