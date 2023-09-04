木柵美食都在夯這些！木柵不只能逛動物園，近期吃貨們也在夯「#木柵美食」打卡話題，這次窩客島整理7間木柵美食口袋名單，無論是超人氣木柵打卡咖啡廳、早午餐，到人氣雪花冰店，通通跟著部落客推薦一起吃一輪。







木柵美食推薦：咻斯波咖 SHOES POCA

窩客 Christine Chang 說：

「咻斯波咖 SHOES POCA｣提供咖啡、茶飲、大人風味的微醺、老少咸宜的冰淇淋、鮮奶、果汁，適合下午茶的甜品、鹹派、適合早午餐的麵食或輕食。品項內容很多。...<全文介紹>



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#咻斯波咖 SHOES POCA

地址：台北市文山區木柵路三段48巷1弄2號

電話：02-2234-5755







木柵美食推薦：Baksa Pizza手工窯烤披薩

窩客 范范 說：

Baksa Pizza手工窯烤披薩，是薄皮現點現烤的披薩，有多達26種口味可以選，也有炸物、焗烤千層麵、個人披薩，很適合周末假日外帶回家邊追劇邊吃放鬆又享受...<全文介紹>



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#Baksa Pizza手工窯烤披薩

地址：台北市文山區永安街22巷40號1樓

電話：09-3038-1530





木柵美食推薦：咖哩飯店

窩客 Elisa 說：

沒想到在木柵的小巷內竟可以遇到如此有深度的職人咖哩，讓人以小資價品嘗到色香味俱全的質感美味，即使外帶也非常細心包裝不太會灑漏，如果喜歡的是南洋風情香料咖哩的話非常推薦...<全文介紹>



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#咖哩飯店

地址：台北市文山區恆光街12-2號







木柵美食推薦：小木屋鬆餅(政大店)

窩客 蛋寶趴趴go 說：

軟香厚實的鬆餅裡，夾著酥炸過的青花椒麻炸雞、生菜，大口咬下，酥脆微麻的的滋味在口中炸裂，非常過癮，根本就是在吃鬆餅漢堡！這份量很可以，吃完會有飽足感...<全文介紹>



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#小木屋鬆餅(政大店)

地址：台北市文山區指南路二段97號

電話：02-86613935







木柵美食推薦：放達Funda

窩客 Elisa 說：

難得可以遇到正宗泰奶風味的冰品讓沒特別愛雪花冰的我也忍不住點了一碗，雪花冰很特別是承裝在很像手工製作的木碗內而不是常見的玻璃碗，偏橘色的顏色非常道地呈現泰奶口味，頂層更有一球濃郁的香草冰淇淋增加口感跟味道層次...<全文介紹>



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#放達Funda

地址：台北市文山區忠順街二段28號

電話：02-2937-1102







木柵美食推薦：法式微笑車輪餅 木柵店

窩客 youping's diary 說：

車輪餅的麵糊是比較扎實，有點像古早味麥餅的口感，軟Q軟Q的，香草卡士達就是奶油，甜度偏低，所以不太容易膩...<全文介紹>



#法式微笑車輪餅 木柵店

地址：台北市文山區興隆路四段205號

電話：0903-252-260







木柵美食推薦：Ruins Coffee Rosaters小廢墟

窩客 齊媽 說：

從後門可清楚看到這是舊平房倉庫改建的咖啡館，取名「小廢墟」格外貼切。內部裝潢為工業風，粗獷不修邊幅，與店名相符。...<全文介紹>



#Ruins Coffee Rosaters小廢墟

地址：台北市文山區三段242號

電話：02-2234-0024



