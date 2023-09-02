自己在家吃才要很講究！因為前些日子的疫情，讓許多人習慣在家吃、更希望在家吃的更美味，所以對於調味、沾醬也是更為要求。台灣在地品牌紅龍看見需求，推出三款新沾醬搶攻中秋商機，梅子酸甜醬、蘋果辣韓醬、香草起司醬，讓料理變的更好吃了





其中，「梅子酸甜醬」選用台灣在地青梅，採三段醃製工序，醃製後去籽；歷時半年時間，保留最終珍貴酸甜比例完美平衡的梅肉。且採摘的青梅及醃製後的Q梅均通過第三方單位的檢驗把關。



而「蘋果辣韓醬」新鮮蘋果採收後清洗切丁並急速冷凍保鮮，保留蘋果的酸甜香氣口感。獨家特調的濃郁系辣醬，除了鹹、香、辣、鮮味之外，較一般辣醬更增加了蘋果的甜、酸味，辣度開胃不刺激。此外，還有「香草起司醬」使用百里香葉與牛膝草葉混合帶出濃郁的香草香氣。並以帕瑪森起司為基底，搭配台灣的鮮乳與檸檬汁，調製出絕無僅有的濃郁滑順起司醬。







紅龍炸物及新沾醬 門市資訊

電話：02-2651-1055

地址：台北市南港區玉成街66-8號



