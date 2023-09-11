走入嘉義山海秘境！嘉義必訪7個「大埔打卡景點」快踩點，遺世瀑布「飛鷹峽谷」、觀景樓飽覽「五星水庫美景」，嘉義絕美角落等你來發現。

想來趟療癒的山海之旅，就前進到嘉義大埔鄉！位於嘉義縣東南方的大埔鄉，境內地形平坦空曠，許多知名景點都與河海有關，因此還有「水邊的大平地」之稱，如果搭船還能到達遺世獨立般的秘境「飛鷹峽谷」與「山豬島」，可以邊用餐邊飽覽曾文水庫美景的「曾文水庫觀景樓」也是大埔當地不可錯過的超人氣景點，下次想要來個療癒的嘉義之旅時，就直接前往大埔這7個美麗又靜謐的打卡景點吧。



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如果你喜歡自然系的景點，除了阿里山與梅山以外，造訪嘉義時絕對不能錯過大埔鄉這個幽靜的好地方。名滿全台的曾文水庫，是台灣最大的水庫湖泊，一旁的「曾文水庫觀景樓」不僅坐擁五星水庫美景，這裡的觀景塔橋如同天空步道般與觀景樓相連，也是知名的網美打卡點；必須搭船遊覽曾文水庫才能造訪的「飛鷹峽谷」，可以近距離看到老鷹抓魚的震撼畫面，遺世獨立般的高聳群山，也令人不禁為這幅雄偉畫面嘆為觀止。





大埔熱門打卡景點：曾文水庫觀景樓

部落客 跟著小毛一起趴趴GO 造訪 曾文水庫觀景樓 說：

曾文水庫為台灣最大的水庫湖泊，相信它的絕世湖泊景觀也貴為許多人來知道，然而你知道這裡還有個現代化建築曾文水庫觀景樓，從觀景樓往水庫所望出去的景色實在是令人嘆為觀止...<全文介紹>



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#曾文水庫觀景樓

地址：嘉義縣大埔鄉西興村潭坪7號2樓

電話：0966-677-116





大埔熱門打卡景點：內葉翅吊橋

部落客 莎笠，小日子 造訪 內葉翅吊橋 說：

位在和平竹炭窯周邊的內葉翅吊橋，橫跨曾文溪，「內葉」取自於台語老鷹俗名，下方射免潭則是高山鯝魚的俗稱，代表「溪流有悠遊鯝魚，天上有飛翔老鷹」之意...<全文介紹>



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#內葉翅吊橋

地址：嘉義縣大埔鄉

電話：無



大埔熱門打卡景點：飛鷹峽谷

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 飛鷹峽谷 說：

進入飛鷹峽谷，一整個就是秘境，而且只有搭船才能看得到呦！近距離看見夜鷺、老鷹俯衝而下抓魚，老鷹都會先在上方盤旋，看夜鷺抓魚後數分鐘才會下來跟著抓魚...<全文介紹>



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#飛鷹峽谷

地址：嘉義縣大埔鄉

電話：無





大埔熱門打卡景點：三腳南山

部落客 玩童小行星 造訪 三腳南山 說：

沿途一路多有樹木遮蔽，鮮少能看到周邊山下景色。好不容易有一小處能撥雲見日啦，曾文水庫一直在我們周邊...產業道路走起來其實也不太輕鬆，路面濕滑，又有點陡，登山杖拿著走比較好走。<全文介紹>



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#三腳南山

地址：嘉義縣大埔鄉與中埔鄉交界處

電話：無





大埔熱門打卡景點：山豬島

部落客 Kiwi樂活食旅 造訪 山豬島 說：

我們即將抵達曾文水庫山豬島時，就開始播放起世界三大男高音帕華洛帝的經典歌劇《公主徹夜未眠》，說也奇怪，成群結隊的山豬們都跑出來岸邊迎接我們～<全文介紹>



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#山豬島

地址：嘉義縣大埔鄉

電話：無





大埔熱門打卡景點：大埔旅遊資訊站

部落客 莎笠，小日子 造訪 大埔旅遊資訊站 說：

粉色外觀用巨大立體玫瑰妝點的大埔旅遊資訊站，看起來浪漫十足，在這能提供旅客旅遊資資訊外，更是長輩社區關懷據點，及陪伴孩童課輔地方...<全文介紹>



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#大埔旅遊資訊站

地址：嘉義縣大埔鄉雙溪100號

電話：05-252-1368





大埔熱門打卡景點：水庫底竹管厝

部落客 是艾思，不是火拳。 造訪 水庫底竹管厝 說：

在水庫還是只是曾文溪時，溪畔旁住了多戶人家，水庫建立後，水也將家園淹沒了，當時大埔的村民們不捨辛苦建立的竹筒厝，便將竹筒、牆片拆下來，連同家當一起或扛或抬的搬至現在的聚落...<全文介紹>



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#水庫底竹管厝

地址：嘉義縣大埔鄉

電話：無

