東京森林秘境衝一波！東京多摩區3大「森林系行程」療癒又放空，綠樹環繞「和紙DIY」、親手採山葵「品嚐嗆辣哇沙米」，體驗東京深度秘境之旅。

東京森林秘境衝一波！來到東京除了吃美食、購物、到遊樂園玩，在自然資源豐沛的多摩地區，不只蒼鬱森林環繞，還有清澈的溪流河谷，加上交通便利，因此得到了「東京後花園」的美名。如果來到多摩，不妨享受一些療癒系的主題遊程，像是到訪綠意盎然的和紙製作工坊參加DIY課程、或是到湖邊搭設野營帳，體驗正統桑拿芬蘭浴，如果你還沒試過在東京親近綠色景點的玩法，下次旅行時絕對要來試試看，以不同方式探索東京這座城市的迷人之處。



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▲圖片來源／©️白丸village、©️hinodewashi、©️TOKYO WASABI



hinode washi和紙工坊：綠意盎然環繞，體驗和紙製成DIY

日本引以為傲的文化之一和紙，在日常生活中隨處可見，在西多摩郡日之出町的「hinode washi」和紙製作工坊，是利用以楮樹為主的造紙材料，並使用高純度的清澈水，製作品質優良的和紙。工坊為了能將這項珍貴的文化推廣給更多人知道，設立了和紙製作體驗教室。

▲圖片來源／©️hinodewashi



在「hinode washi」和紙製作工坊，四周綠意環繞，一年四季景致宜人，夏季夜晚螢火蟲點綴著，秋天則徜徉在楓葉林裡，置身在大自然的懷抱感受著製作和紙的閒情雅致。

▲圖片來源／©️hinodewashi



體驗課程有兩種，1小時課程是利用和紙做出各種用品或裝飾品，像是紙扇、明信片、小夜燈、書套、相框等，簡易又具實用性；還能製成結婚證書、或俗稱「紙婚」的結婚1周年紀念物，或為小孩出生命名的紀念專用紙，各種創作別有一番新意。而2小時的課程則是從零開始，體驗楮樹皮取材、蒸煮、敲打等過程，製作出長而強韌的纖維原料，進而打漿、抄紙、烘紙等，體驗一連串的造紙過程，更深入了解造紙的所有程序，深具「珍惜資源」教育意義。交通方式可從武藏五日市站搭乘計程車約7～8分抵達工坊，而報名體驗課程者依報名順序，前4名還可由工坊人員親自接送。



hinode washi

地址： 東京都西多摩郡日の出町大久野6436

網址： https://hinodewashi.tokyo/

費用：一人2,500日圓起（依體驗內容而異，詳見官網）

▲圖片來源／©️hinodewashi



白丸village：體驗帳篷三溫暖，冷熱交替通體舒暢

在戶外活動界蔚為話題的帳篷三溫暖，在野溪或湖邊搭起帳篷，藉由篷內加熱配備，在溫熱的帳篷內大量流汗後，再躍進水中，讓身體享受一熱一冷的舒暢感。2022年8月設立的「白丸village」就提供在多摩地區體驗帳篷三溫暖的場地，這也是南關東地區唯一一家可以欣賞到湖水浴的壯麗景色的露天三溫暖設施。

▲圖片來源／©️白丸village



體驗開始前會有專員解說如何搭起帳篷、補充柴薪、調節溫度等使用方法。換上自備的泳衣與涼鞋後，進入配有排氣功能的帳篷中，讓蒸氣加熱爐燒出的高溫使全身發熱、逼出汗水，接著隨即躍進湖中，感受冷水浴的沁涼，再進行「戶外浴」坐躺於湖邊，讓身體徹底休息放鬆。體驗時間共4小時，可自在地重複以上流程，忘卻平時的忙碌擾嚷，療癒身心。設施還可租借立式划槳（SUP），可划行也可躺於其上，猶如漂浮在水面之上，現場也販售柴薪與三溫暖用香精，可在體驗過程中讓帳篷內充滿芬芳香氣。另外還可租借BBQ器材，自備食材與餐具即可在大自然中享受烤肉之樂。



白丸village

地址： 東京都西多摩郡奥多摩町白丸27-18

網址： https://www.shiromaru-village.com/

費用：帳篷三溫暖一人5,000日圓（依體驗內容而異，不可只烤肉，詳見官網）

▲圖片來源／©️白丸village

WASABI EXPERIENCE：親手採收山葵，現場品嚐獨特嗆辣味

你喜歡「哇沙米」的嗆鼻辣味嗎？在食用壽司或生魚片時做為沾料，俗稱「哇沙米」的山葵竟然可以直接在多摩地區入山採收，讓你現場採下磨成細泥狀馬上試吃，品嚐最新鮮的山葵嗆辣滋味。

▲圖片來源／©️TOKYO WASABI



山葵生長於流動的淡水環境中，需要細心栽培，而奧多摩町周邊地區山泉水的溫度全年維持在12～16℃間，且水質清淨，非常適合栽培山葵。當地有一對兄弟為了將山葵的魅力推廣至全世界，成立了「Tokyo Wasabi」計畫，專門生產山葵之外，也舉行山葵採收與種植體驗，取名為「WASABI EXPERIENCE」，參加者來自世界各地，常有來自歐美的遊客報名參加。

▲圖片來源／©️TOKYO WASABI



體驗活動全程約需2小時30分，首先到達集合地點，有山葵農家的專門人員為參加者進行解說，接著在專業引導下穿著長靴走進溪谷，到達流水潺潺的山葵田中體驗採收。採收下來的山葵在現場就可以磨成細泥狀後馬上試吃，品嘗最新鮮的山葵嗆辣滋味，最後還能將山葵帶回家。由於山葵田位於山中，只要能夠自行行走山路、小學一年級以上的大小朋友就可以參加該項體驗活動。一天只接受一組預約，且視山葵的收成狀況才會舉行。



WASABI EXPERIENCE

地址： 東京都青梅市御岳1-192-4（體驗之旅集合地點）

網址： https://okutamawasabi.com/

費用：一人9,900日圓（詳見官網）

▲圖片來源／©️TOKYO WASABI