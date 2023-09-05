貓貓富士山禮盒！插畫聯名「七見櫻堂X咪某」餅乾禮盒搶先下單，3大萌系禮盒「weiweiboy可愛大王、Bunni Konbiny」在Pinkoi趁優惠買起來。

貓奴要私藏的貓貓禮盒！中秋節送月餅已經送膩了，為了讓人送禮、收禮都能來點不一樣的，這次文青網站Pinkoi特別推薦3間「萌系」插畫聯名系列禮盒，集結台港插畫家以及療癒點心品牌，讓人中秋節送禮又可愛、又吃不膩。



推薦閱讀：巨無霸栗子月餅！新光三越「湊屋 栗林之栗中栗禮盒」領軍5款話題月餅，搶先預購「米奇100週年月餅、承繼柚子蛋糕新品」甜點控IG要拍。





七見櫻堂Ｘ咪某

如果是貓奴，這次一定要先鎖定「七見櫻堂Ｘ咪某 風呂敷三明治餅禮盒」，以「咪某」超呆萌貓咪表情、可愛小腮紅與富士山元素，搭配雙色雙餡的三明治餅，增添日系風格。其中「風呂敷」是一種日本傳統包裹布，本次禮盒中除了在紙盒、介紹小卡之外，包裝也搭配咪某風呂敷，巧妙把邊角作為富士山造型。







美姬饅頭 X weiweiboy可愛大王

另一款可愛系甜點，則是台灣插畫家「weiweiboy可愛大王」，與美姬饅頭聯名推出的「可愛奶黃包禮盒」，其中特別把3款角色做成3D立體造型，直接把插畫實體化，搭配爆漿奶黃內餡更吸睛。特別的是，本款禮盒更使用少糖低油的獨特配方，讓人吃得可可愛愛、也吃得健康。





餅乾學院 X Bunni Konbiny

香港知名兔兔插畫品牌 Bunni Konbiny，與台灣「餅乾學院」本次推出4款口味的餅乾禮盒，包含經典盒裝、提袋的「水滴烏龍巧克力」口味，還有日式風呂敷包裝的「奶油曲奇、蝴蝶派、鐵觀音」等口味選擇，分別搭配不同顏色包裝，讓收到禮物一秒被萌到。











Pinkoi 插畫聯名禮盒

販售通路：Pinkoi網站

品項及價格：

七見櫻堂Ｘ咪某 風呂敷三明治餅禮盒：原價 NT$ 550

美姬饅頭 X weiweiboy可愛大王 可愛奶黃包禮盒：原價 NT$580

餅乾學院 X Bunni Konbiny 聯名禮盒：原價 NT$ 444起



Pinkoi 插畫聯名禮盒 優惠活動

活動期間：即日起-9/29

活動內容：全館商品滿 NT$999 享免運優惠



活動期間：9/5-9/11

活動內容：凡購買全站商品，需含品味美食，滿 NT$1,800 現折 NT$100（不限使用次數）



活動期間：9/12-9/22

活動內容：凡購買品味美食滿 NT$2,000 享 95 折優惠，最高折抵 NT$130（不限使用次數）



活動期間：9/23-9/29

​​​​​​​活動內容：凡購買全站商品，滿 NT$1,500 現折 NT$60（每帳號限使用一次）



詳細活動規範及供應情形，依 Pinkoi 官方公告為準。