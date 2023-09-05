健康可以很美味，解饞首選AB優酪乳，新推出「AB+優格新系列」，無負擔又滿足。

下午茶時刻想吃點什麼卻又怕有負擔？每次都陷入天人交戰！想來點清爽、無負罪卻又可以滿足口腹之慾的食物，這時候清涼爽口又美味的優格就是一個好選擇。



統一AB優酪乳深耕市場多年，一直都是消費者信賴且喜愛的品牌，AB原味優酪乳更榮獲雙項國家健康食品認證優酪乳，日前於全台7-ELEVEN推出全新系列「AB+優格」新品，兩款口味分別為「綜合莓果優格」與「無加糖優格」。AB+優格採用國際知名益生菌「雷特氏®B菌」，長期食用能幫助維持消化道機能，同時特選其他優質原料，開發出既能滿足消費者挑剔味蕾，又健康美味的優格產品。





打開「綜合莓果優格」，藍莓、覆盆莓、蔓越莓三種莓果融合而成的迷人果香撲鼻而來，讓人瞬間有置身在異國田園鄉間的愜意感，酸甜莓果的獨特風味與柔滑細緻的優格均勻混和，高級的馥郁香氣加上QQ椰果，在嘴中增添豐富口感，酸甜適中不膩口的幸福滋味讓大人、小孩都無法抗拒。除此之外，綜合莓果優格也添加了讓女性心花怒放的養顏成份「花青素」，讓女孩們滿足嘴饞的同時，還能養顏美容、吃出好氣色！





深受大家喜愛的陳語謙，日前也在IG上秀出午茶新歡「AB+綜合莓果優格」，直誇優格甜而不膩，馬上變成忠實粉絲。





而近年來健身風潮興起，AB+優格也為這群愛健身、重視飲食健康、或在飲食控制的消費者打造「無加糖優格」，不添加糖、香料、色素等，回歸優格的純粹本質，每一口都能體會到帶有淡淡微酸的乳香以及絲滑綿密的口感質地。營養師Angela在品嘗過AB+無加糖優格之後，也認為這款每杯有八克蛋白質的優格，非常適合讓健身族群當作日常飲食安排或是運動前後的小點心，多了一款美味清爽、低負擔的優質好選擇！除此之外，無加糖優格也可依據個人喜好，自行搭配水果、堅果、燕麥穀物等佐料，視覺、口感更豐富之餘，也多了自製趣味及新鮮感。





承襲統一AB優酪乳的好菌專業，AB+優格嚴選雷特氏®B菌，提供消費者美味健康的優格新選擇，無論是美好早晨、下午嘴饞點心、運動後補給、無負罪宵夜，讓AB+優格加分你的美好日常！即日起在全台7-ELEVEN新上市，兩款口味嚐鮮價30元（原價38元），吃AB+優格補充好菌、維持消化道機能，一起啟動身體好代謝！