新竹人捨不得分享！7間美翻天「新埔咖啡廳」隱密又幽靜，藍天稻穗相伴「稻田咖啡廳」、隱身鄉間「溫馨貨櫃屋」，快揪閨蜜朝聖新竹最好拍咖啡廳。
新竹秘境咖啡廳大公開！別看新竹地區的甜點店、咖啡廳不如桃園來得多，其實位於東北方的新埔鎮有不少好店，像是有藍天與稻穗相伴的絕美「新埔鎮農會穀倉咖啡廳」、溫馨鄉村風且寵物友善的「普羅旺斯小木屋餐廳」，不只餐點美味，就連用餐環境都相當有特色，如果在新竹想要找到餐點好吃又好拍的秘境咖啡廳，不妨先將這7間新竹人都捨不得分享的「新埔咖啡廳」列入清單，與好姊妹來場超Chill的美食輕旅行。
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新埔鎮位處新竹的丘陵地帶，原本就有不少迷人的山林田野景觀，所以境內也有許多咖啡廳都與自然融為一體，特別是近年人氣超高的「新埔鎮農會穀倉咖啡廳」，從窗景看出去就是壯觀的藍天白雲與稻田美景，吸引不少人早早去排隊，就是為了搶到窗邊的好位子，來場療癒的景觀午茶時光；藏匿鄉間小路裡的貨櫃咖啡廳「點咖啡」，同樣也是置身在綠油油的稻田與草皮之間，還有可愛的摩艾藝術裝置可供打卡拍照，飽餐一頓後不妨到附近的九芎湖步道散策，與男友、閨蜜來趟療癒的新埔輕旅行。
新埔人氣咖啡廳：新埔鎮農會穀倉咖啡廳
部落客 Mylovefamily 造訪 新埔鎮農會穀倉咖啡廳 說：
為了這窗景而來到「新埔鎮農會穀倉咖啡廳」，直接坐在綠油油的稻田旁，欣賞著蝴蝶飛舞，隨風搖曳生姿的稻穗美極了。<全文介紹>
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#新埔鎮農會穀倉咖啡廳
地址：新竹縣新埔鎮楊新路一段322號
電話：03-588-4351
新埔人氣咖啡廳：普羅旺斯小木屋餐廳
部落客 小珊珊wow好吃好玩 造訪 普羅旺斯小木屋餐廳 說：
「普羅旺斯小木屋餐廳」位於新埔山中，來的路上會有一小段山路，不會很難開，小樹林搭上木棧道後方普羅旺斯黃色小屋，根本讓人彷彿置身浪漫的歐洲鄉村〜<全文介紹>
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#普羅旺斯小木屋餐廳
地址：新竹縣新埔鎮新龍路230巷50號
電話：03-589-9588（「莓粒十足公主冰」為冬季限定餐點）
新埔人氣咖啡廳：點咖啡
部落客 Kellyの"異"世界 造訪 點咖啡 說：
個人很喜歡這間的簡約設計，咖啡廳的外觀是以大片的透明玻璃窗打造而成的，而且色系以大膽亮眼的黃色，讓人忍不住多看好幾眼~~也可以看到窗外的視野，加上後方有一整片的山林，讓人整個很舒服。<全文介紹>
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#點咖啡
地址：新竹縣新埔鎮鹿鳴里黃梨園五鄰35-6號
電話：無
新埔人氣咖啡廳：客色．米雅 Mill Cafe'
部落客 。薇琪的呆兒蕊。Vicky's Diary。 造訪 客色．米雅 Mill Cafe' 說：
餐廳內用餐的空間不大，如果多人聚餐或是家庭聚會，建議先訂位，天氣還不錯的話，也可以考慮坐戶外的座位，提供兒童餐椅、餐具、茶水...<全文介紹>
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#客色．米雅 Mill Cafe'
地址：新竹縣新埔鎮巨埔里新龍路851巷19弄39之1號
電話：0935-684-086
新埔人氣咖啡廳：棚拍咖啡Inmotion.studiotw
部落客 十八team的八年級生活日誌 造訪 棚拍咖啡Inmotion.studiotw 說：
inmotion.studio x Winner Cafe將韓系與歐風的元素巧妙結合，營造出獨特的風格。走進店內，會被各個座位區散發出的不同風格所吸引，每個區域都有自己獨特的擺設和氛圍，可以根據自己的喜好找到最適合的座位...<全文介紹>
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#棚拍咖啡Inmotion.studiotw
地址：新竹縣新埔鎮文華路151號1樓
電話：0971-632-512
新埔人氣咖啡廳：Winner溫拿咖啡
部落客 十八team的八年級生活日誌 造訪 Winner溫拿咖啡 說：
抵達Winner溫拿咖啡門口，就能濃濃的感受到客家的氣息，在一個古色古香的新竹新埔鎮上，有著兩位創業年輕人回來開店，讓新埔增添了不少色彩，提供的飲品與餐點也非常豐富...<全文介紹>
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#Winner溫拿咖啡
地址：新竹縣新埔鎮中正路532號
電話：03-589-2436
新埔人氣咖啡廳：咖啡羊行 新埔店
部落客 我是艾兒比！！ 造訪 咖啡羊行 新埔店 說：
很像是網美的午茶店，卻不是華而不實的那種。真心推薦咖啡羊行的蛋餅，吃起來清爽、不膩口，份量也不小氣。<全文介紹>
#咖啡羊行 新埔店
地址：新竹縣新埔鎮中正路115號
電話：0905-296-700
咖啡羊行-新埔店
Winner溫拿咖啡
新埔鎮農會穀倉咖啡廳
普羅旺斯小木屋餐廳
點咖啡
客色．米雅 Mill Cafe'
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