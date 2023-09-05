應援免費拿周邊！未來少女「熱力應援站」快閃三創生活園區，可可愛愛「未來少女等身立牌、7大插畫應援小物」粉絲手刀朝聖。

未來少女快閃店在三創！選秀女團節目「未來少女」近期在各大社群掀起討論話題，也圈粉許多少男少女，這次特別與橘子集團旗下 beanfun!共同打造「未來少女 X beanfun!熱力應援站」，以快閃店的方式插旗台北三創生活園區，讓人衝打卡、拿應援小物、還可以拍可可愛愛的認證照，鐵粉手刀先朝聖。







少女元素滿點的「未來少女 X beanfun! 熱力應援站」即日起至9/17插旗三創，在市民大道一側打造粉紅色主題快閃店，其中外圍牆有「未來少女」人形立牌，同時特別與beanfun!旗下「創作者神隊友」計畫的創作者角色合作，打造可可愛愛的手拿打卡版，7種角色、搭配7大隊伍，打卡超可愛。







特別的是，本次在應援站中只要登入beanfun! APP並掃描QRcode，每個帳號都能體驗一次刮刮樂活動，隨一獲得一款「未來少女」應援周邊小禮物。如果beanfun!上購買「在未來少女 Fancard」成為鐵粉身份，憑5張未核銷的「代幣兌換券」就能直接兌換周邊大禮包，把資料夾、手拿扇、小徽章、貼紙組、紙膠帶通通帶回家。





未來少女 X beanfun! 熱力應援站

另外，活動現場也設置了「未來少女抽卡機」隨機抽6+1團未來少女個人造型卡片，還有少女及插畫角色畫框的「未來少女拍貼機」可以體驗，在活動期間於beanfun! App單筆購買 2 張未來少女數位收藏卡、首購 Fancard 或購買 Fancard 禮物卡，就能獲得「代幣兌換券」乙張，可現場兌換「未來少女拍貼機」、「未來少女抽卡機」體驗代幣乙枚。為了讓粉絲應援表達心意，在現場同步設置「投球應援區」，擁有beanfun!帳號的粉絲就能領取小球、投進對應隊伍顏色的投票桶中，將會抽出幸運粉絲參加見面會。而見面會時間則在9/9、9/10、9/16、9/17，總共7團少女依序造快閃店現場，與粉絲們近距離互動。

活動期間：2023/9/4（一）～ 2023/9/17（日）

活動地點：三創生活園區 1F – 市民藝文廣場（台北市中正區市民大道三段2號）

入場規範：現場抽取號碼牌，並按官方入場梯次免費進場；若持有未來少女Fancard或代幣兌換券則可快速通關





未來少女Fancard鐵粉專屬見面會場次

9/09 (六) 17:00 緋紅魅影、18:00 幻藍小熊

9/10 (日) 16:00 黑曜精靈、17:00 薄荷水晶

9/16 (六) 16:00 紫月光、17:00 日光之橙

9/17 (日) 16:00 幽靈水晶（蔡菜、芝婷、品瑄、子秦、昀靚、書蘊、伊品）



詳細活動規範及供應情形，依 未來少女 官方公告為準。

