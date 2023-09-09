水瓶座發揮創意表現亮眼，牡羊座感情穩定值得期待，雙子座人見人愛四處放電，玥老師為大家分析9／10～9／16的星座運勢。
玥老師在 Walker 占星提醒你避開麻煩事，天秤座別輕信謠言不入陷阱，金牛座愛情煩惱以退為進，獅子座遇到問題練習平靜。
牡羊座：感情甜蜜，有所進展
整體運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★★★
金錢運勢 ★★★☆☆
事業運勢 ★★★★☆
新的一週，感情運勢佳，跟伴侶相處甜蜜，有機會可安排旅行增進彼此的關係，想進一步認識雙方家長也可以進行規劃，邁向下一個階段。單身的朋友透過親朋好友的介紹，多認識新對象。
金牛座：為愛傷神，別太較勁
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★☆☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
本週運勢有諸多不順，凡事都要多考慮別衝動做決定，特別是感情方面，跟伴侶在生活上的摩擦不斷，兩個人在討論問題的時候也容易產生衝突，別太在意對錯，禮讓三分可以減緩彼此的不開心。
雙子座：懂得說話，贏得人緣
整體運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★☆☆
金錢運勢 ★★★★☆
事業運勢 ★★★★★
新的一週在人際關係上會有良好的發展，能言善道的你，這時候更應該發揮自己說話的能力，就能在職場中脫穎而出，跟同事主管打好關係，之間的合作自然順利沒煩惱。對待伴侶需要用心，以免對方吃醋誤解。
巨蟹座：努力工作，獲得肯定
整體運勢 ★★★★☆
愛情運勢 ★★★☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★★★☆
本週運勢需要打起精神地努力工作，繁忙的任務讓你無法一心多用，跟著時間表進行，才不會有延遲的狀況發生。別擔心！只要盡力完成手上的工作，身邊的人就會發現你的付出，你將贏得肯定跟更多的機會。
獅子座：調整心情，換得平靜
整體運勢 ★☆☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★☆☆☆☆
事業運勢 ★☆☆☆☆
新的一週受到外界磁場的干擾，你很容易變得焦躁不安，一點風吹草動都讓你十分緊張，小心遇到問題無法理性思考。這陣子請留空閒時間給自己，靜坐冥想都能幫助你沉澱心情，只有穩定身心才有更多的能量處理事情。
處女座：體諒他人，和平共處
整體運勢 ★★☆☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★★☆☆
新的一週在工作上會遇到讓你看不順眼的事情，引起你內心不滿跟埋怨，別用自己的標準衡量他人，就可以降低不公平的感受，轉換思考模式，體諒他人的難處，你會找到與大家和平共處的方法。
天秤座：別太輕信，遠離騙局
整體運勢 ★☆☆☆☆
愛情運勢 ★☆☆☆☆
金錢運勢 ★☆☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
本週財運不佳，尤其是你天生耳根子軟，身邊的朋友說幾句話就很容易左右你的決定，請相信自己的直覺，當你感到矛盾的時候，找尋證據才是最有利的方法。投資方面以保守為主，以免掉入他人安排的騙局。
天蠍座：工作轉強，提升財運
整體運勢 ★★★★☆
愛情運勢 ★★★☆☆
金錢運勢 ★★★★☆
事業運勢 ★★★★★
新的一週在工作上終於能一展長才，記得跟團體維持互助的合作關係，包容夥伴的小失誤，主動支援，能建立你在大家心中的好印象，有機會成為領導者。業務能力強更讓你到財運跟著水漲船高，把握機會完成目標。
射手座：外地旅遊，結識新友
整體運勢 ★★★☆☆
愛情運勢 ★★★★☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★☆☆☆
本週在外緣分佳，很適合安排旅行，嘗試自助旅行可以認識到志同道合的朋友，工作發展一般，你天生愛好自由，對於規律的生活容易產生厭倦，這段時間，別因為一時興起離職或換工作，安排休假散心轉換心情就好。
摩羯座：充實自我，助攻事業
整體運勢 ★★★☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★★★☆
新的一週運勢還不錯，但是屬於「一分耕耘，一分收穫」的磁場，所以遇到好運還是不能太樂觀，對等的報酬才是合理的狀況，努力拓展專業，在你的工作領域上會有突出的表現。感情緣分欠佳，別為了小事跟伴侶不開心唷！
水瓶座：創意發想，競爭優勢
整體運勢 ★★★★★
愛情運勢 ★★★★☆
金錢運勢 ★★★☆☆
事業運勢 ★★★★★
本週工作運勢佳，古靈精怪的你總是能帶給身邊的人驚喜，這段時間在生活跟工作都能大膽的展現創意，別擔心他人對自己的不理解，有任何新的想法都先找信任的前輩討論，依照實際執行方式作調整，你會掌握到新商機。
雙魚座：放鬆生活，釋放壓力
整體運勢 ★★★☆☆
愛情運勢 ★★☆☆☆
金錢運勢 ★★☆☆☆
事業運勢 ★★★☆☆
新的一週運勢中上，沒有太多的紛擾，你可以安排時間做自己喜歡的事情。工作的效率如預期發展，但需要注意身體狀況，留意因為過度玩樂影響健康，感情緣分還要努力，跟喜歡的人相處，別用小心思才能讓對方感受到真誠。
因為緣分深淺不同，身邊人陪伴我們的時間各有長短，珍惜當下以免留遺憾。
我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。
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