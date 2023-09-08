沖繩親子遊不藏私！挑戰浮潛、手作、BBQ、自行車、主題樂園或琉服體驗行程，打造一個最不一樣的日本沖繩之旅吧。

台灣直飛沖繩只需要 90 分鐘，絕對是爸媽挑戰帶小孩出國的好去處，想全家一起去沖繩旅遊能輕鬆滿足精力充沛的孩子喔！精選 10 個非常適合親子一起自由行的沖繩景點，爸媽玩得開心，孩子也能收穫滿滿喔！在台灣先預訂，抵達沖繩旅行更便利。



到沖繩旅遊就要盡情玩水

沖繩親子旅遊景點推薦1：沖繩藍 Okinawa Blue

到沖繩不嘗試浮潛就太可惜了！沖繩藍是100%由台灣人經營的潛水店，不用擔心語言問題，就算不會游泳的旱鴨子也能參加，教練們擁有專業證照，不僅細心親切，還能協助拍出超美照片呢，識水性的朋友若覺得浮潛不夠刺激，也可以選擇潛水方案來體驗。









＃沖繩藍 Okinawa Blue

地址：沖縄県国頭郡恩納村真栄田469-1

營業時間：周一～周日08：00～20：00

交通：「真榮田」公車站步行約6分鐘

沖繩藍 Okinawa Blue 先預訂

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沖繩親子旅遊景點推薦2：Sword Fish 新原店

Sword Fish擁有豐富的行程，帶著小朋友除了體驗浮潛外，還有香蕉船、充氣船、Bandwagon等選擇（Bandwagon是一種新型態的水上活動，可讓遊客自由選擇想要的坐姿以及位置），店內設備齊全，寄物櫃、淋浴間、化妝空間通通有，此外，就算有幼兒同行也沒關係，Sword Fish還貼心提供托兒中心，不僅讓寶貝玩得安全且開心，爸媽也可以安心享受兩人時光。





帶孩子到主題樂園一起放電吧

#Sword Fish 新原店地址：沖縄県南城市字新原 1338-1營業時間：周一～周日08：00～20：00交通：從「齋場禦嶽」開車約15分鐘※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2023/10/31)若你真的很怕水，又不想錯過沖繩美麗的海底世界，推薦搭乘Orca 號，這是世界首創大型水中觀光船，透過觀賞窗可以近距離看到色彩繽紛的熱帶魚、美麗的珊瑚和海龜，震撼程度不輸在水族館裡觀賞到的景致，船上也有中文廣播，不懂日文也不會錯過觀賞時機。#水中觀光船「Orca 號」地址：沖縄県那覇市通堂町 2 - 1 ターミナルビル 1 階營業時間：周一～周日09：00～16：30※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2023/10/31)在海水浴場BBQ能盡情體驗日本人的夏季活動，Yanbaru BBQ 提供食材和烤肉用具，讓你在Anchi海水浴場的室外烤肉區看著大海、聽著海浪聲，在白沙灘享受愜意的時光。這裡的海水浴場因為可以浮潛，吸引許多當地居民與遊客前來朝聖，兩手空空的來也能在這美麗的海邊放鬆地烤肉和親朋好友製造美好回憶。#Yanbaru BBQ 瀨底島之 Anchi 濱地址：沖縄県国頭郡本部町瀬底2631-1營業時間：周一～周日11：00～21：00※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2023/10/31)

沖繩親子旅遊景點推薦5：沖繩名護鳳梨公園

超可愛的人氣親子景點「名護鳳梨園」，一入園就能感受到歡樂感爆棚，在這裡可以探索亞熱帶植物，也能搭乘配有語音導覽的可愛鳳梨號遊覽園區；大型動物花園 x 鳳梨SL號、恐龍探險之旅等活動大受親子歡迎，玩累了再來支鳳梨冰淇淋，大人小孩都太幸福啦！









#沖繩名護鳳梨公園

地址：沖縄県名護市為又1195

營業時間：周一～周日10：00～18：00（最後入園時間17：00）

預計費用：預訂超划算！

成人（高中生以上）：JPY 1,200 ▶ JPY 1,080

兒童（4 歲～中學生）：JPY 600 ▶ JPY 540

沖繩名護鳳梨公園 先預訂

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沖繩親子旅遊景點推薦6：沖繩兒童王國

沖繩兒童王國擁有日本最南端的動物園，飼育了約 150 種動物，可以近距離手摸摸他們，絕對是孩子們的歡樂天堂，不僅如此，這裡也有體驗式博物館、國家指定文化財的鄉土園區、親水及綠地廣場等設施，園內活動非常豐富，待上一天絕對不無聊。







#沖繩兒童王國

地址：沖縄県沖縄市胡屋 5-7-1

營業時間： 4~9月周一～周日09：30～18：00（最後入場17：00）；10~3月周一～周日09：30～17：30（最後入場16：30）

公休日：周二

預計費用：預訂超划算！

成人：JPY 500 ▶ JPY 450

國中生・高中生：JPY 200

4歲以上～小學生：JPY 100

沖繩兒童王國 先預訂

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深度體驗讓你邊玩邊長知識

沖繩親子旅遊景點推薦7：屋我地生態旅遊網

想逃離城市的喧囂，就「來屋我地島」享受慢活的樂趣吧！屋我地島擁有沖繩歷史最悠久的原始紅樹林及幅員遼闊的沙洲，更是豐富的動植物的棲息地，這裡就是最天然的生態教室！「 屋我地生態旅遊網 」提供多項自然體驗活動，還有料理教室及紅樹林染物教室可以選擇，更能為遊客量身打造私人導覽方案。









#屋我地生態旅遊網

地址：沖縄県名護市字屋我 37

營業時間：周一～周日08：30～18：00

屋我地生態旅遊網 先預訂

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沖繩親子旅遊景點推薦8：工房 Nyan 山 系滿店

讓職人帶你做特別的紙糊玩偶，工房 Nyan 山是沖繩灰泥風獅爺的藝術家「上原新吾」及琉球紙糊玩偶的藝術家「赤嶺康浩」的工作室，在這裡能體驗上色灰泥風獅爺及類似不倒翁的玩偶，快來發揮你的想像力，創作屬於自己獨一無二的紀念品吧！







#工房 Nyan 山 系滿店

地址：沖繩縣系滿市字糸満 989-83

營業時間：周三～日10：00～17：00

公休日：周一、周二

工房 Nyan 山 系滿店 先預訂

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沖繩親子旅遊景點推薦 9：琉裝 Studio Tyura 美人

沖繩的傳統服飾「琉裝」是許多遊客想體驗看看的行程，琉裝是琉球王朝時代的民族服裝，有別於和服，琉裝不需要繫上難以呼吸的厚重腰帶，以寬鬆的衣袖設計加上腰間細繩讓行動更方便，而色彩鮮豔的染布更讓人一秒融入南國風情，全家人一起穿著琉裝在街邊散步、拍照，留下美好的回憶吧。







#琉裝 Studio Tyura 美人

地址：沖縄県那覇市前島1丁目5-7 2F

營業時間：周一～周日10：00～17：00

公休日：周三

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在旅程中來個小點心清涼一夏吧

沖繩親子旅遊景點推薦 10：Long Soft Cream Okinawa

炎炎夏日誰能抗拒冰涼的冰淇淋， Long Soft Cream是被各大媒體報導的日本第一長霜淇淋，除了不斷改良，做出比其他家更堅挺、更不容易融化的冰淇淋外，還堅持「清涼」、「爽口」與「低卡路里」三大特點，不只可愛好拍照，也能吃的健康無負擔。







#Long Soft Cream Okinawa

地址：沖縄県中頭郡北谷町美浜 9-1 デポアイランド D館 1F

營業時間：周一～周日11：30～21：30

Long Soft Cream Okinawa 先預訂

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