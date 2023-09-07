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晶華烤肉吃到飽！晶華栢麗廳打造BBQ烤場「戰斧、肋排、烤全羊腿」吃到飽，搶攻中秋吃到飽清單。

2023-09-07 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北晶華酒店 人氣：532
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編輯 李維唐

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為了讓吃到飽控可以有更多理由，開心約吃到飽，超人氣吃到飽餐廳晶華栢麗廳，特別為了中秋節推出BBQ烤場，一次推出超過30種海陸食材。並且現場提供多款軟性飲品，讓吃到飽控有一秒就開中秋烤肉趴的感覺。同時，二樓Robin’s Grill則推出豪邁帶骨牛系列套餐，以直火豪邁燒烤的精選澳洲極黑牛戰斧、美國帶骨肋眼等頂級食材，大口吃肉的同時也能感受精緻氛圍搶攻中秋烤肉商機。



台北晶華酒店，今年以美國肉品以及烹調手法推出「中秋烤肉宴」，主廚規劃出慢烤18小時的德州低溫慢烤香料牛胸腹 、田納西州經典BBQ豬肋排、堪薩斯城香脆烤全羊腿以及滿溢骨邊肉香的爐烤戰斧牛排等近30種海陸食材，並且低溫慢烤18小時的德州香料牛胸腹是以傳統的木材進行燒烤，成品肉香軟嫩、滋味質樸。

此外，還有以香料醃漬、帶骨炭烤的堪薩斯城烤全羊腿，皮脆肉嫩，且充滿視覺效果。另一款吸睛的爐烤戰斧牛排則是豪邁大氣、肉香十足。主廚為各式牛、羊、豬排及海陸料理設計的佐餐醬料包括經典美式BBQ醬、黃芥末醬、辛香黑胡椒醬、加州酪梨醬、水牛城辣醬、佛羅里達塔塔醬、德州藍紋乳酪以及墨西哥莎莎醬等8款道地美式烤肉醬汁，美味多元變化。


最後，「晶華美食到你家」此次推出四款集結美式炭烤菁華的中秋烤肉外帶饗宴，包括以直火豪邁燒烤香甜多汁的美國極黑牛戰斧牛排、外酥內嫩的50盎司冠軍肋眼牛排、軟嫩入味的BBQ炭烤豬肋排，以及由肋眼牛搭配鮮美彈牙的整隻波士頓龍蝦等組合，每套2,980元起，晶華會APP會員再享獨家200元購物金。此外，晶華會APP會員享免運優惠，9月20日前預訂三燔本家重磅燒肉禮盒再贈價值1,140元的澎湖海鮮名物組。


 

台北晶華酒店 中秋BBQ

地址：台北市中山北路二段39巷3號 
電話：2523-8000 轉 栢麗廳 / 五星外賣櫃 晶華美食到你家
晶華美食到你家訂購網址：https://shop.silkshotelgroup.com/RT
 

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