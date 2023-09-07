9月韓劇清單超豪華！安孝燮、全汝彬虐心上演韓版《想見你》、狗血版《魷魚遊戲》黃金卡司再現殺人案、《阿斯達年代記》打造寫實上古國境爭陸地霸主等5部戲劇輪流上陣。

追劇清單在這裏！韓版《想見你》等待近1年時間，由安孝燮、全汝彬打頭陣，戲劇終於將在9月8日與粉絲初見面，帶來屬於韓國專屬浪漫的秋天情懷，接著是籌備4年的史詩級巨作《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》，李準基、申世景接下重擔演出，打造浩大鬥爭場面，預告片已經大批粉絲掀起躁動，本月還有狗血教母金順玉新作《7人的逃脫》回歸，被譽為狗血版《魷魚遊戲》，以及犯罪推理劇集 《漢江刑警》、《惡中之惡》，9月精彩韓劇收藏這篇準沒錯！

一、台灣情懷、韓國牌的浪漫，改編自《想見你》韓劇《走進你的時間》，9月穿越時空譜戀情。

台灣青春浪漫電視劇《想見你》捧紅了男、女通殺的「國民男神」許光漢，2019年掀起的純愛風潮，一路遠傳到韓國，由安孝燮、全汝彬主演的戲劇《走進你的時間》改編自《想見你》，預告片釋出後，既擁有台灣青春劇的即視感，還有韓國特有的浪漫愛情感，尤其是劇中精髓元素錄音帶、耳機、摩托車等全都還原，安孝燮給予韓版《走進你的時間》高度肯定：「看劇本時全身起雞皮疙搭。」一句話激出更多劇迷的關心。



▲圖片來源／Netflix



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不僅如此，《想見你》選用伍佰1996年推出的歌曲《Last Dance》作為OST，搖滾獨特唱腔、懷舊曲風功不可沒，韓版會如何選擇原聲帶，成了本劇最大焦點。劇組找來新生代女團NewJeans翻唱搖滾音樂人金鍾瑞1996年發行的《Beautiful Restriction》，時代背景很符合伍佰的調性，懷舊OST推出後，獲得韓網一致好評，「首先光是OST就選對了，已經給80分」，對於戲劇推出的期待值又更高了。《走進你的時間》9月8日於Netflix上架播出。



▲圖片來源／Netflix



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二、等了4年《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》重磅回歸，張東健、李準基爭奪陸地霸主。

由韓流男神宋仲基、氣質女神金智媛主演的《阿斯達年代記》於2019年播出，被譽為韓版《冰與火之歌》，斥資台幣15億台幣打造假想的上古國境，歷史背景聚焦在架空的阿斯大陸，只可惜人物關係複雜、背景，導致許多觀眾放棄追劇，然而，戲劇擁有大票忠實粉絲，4年來討論度居高不下，敲碗繼續拍攝下部曲。



▲圖片來源／Disney+



《阿斯達年代記》上部曲，故事停在「預言少女坦雅」覺醒最關鍵之際，4年來卻屢傳換角、辭演等消息，兩位關鍵主角大換血，最終由李準基、申世景接下重責大任，其餘配角張東健、金玉彬等全數回歸，並由首季編劇金榮昡和朴尚淵共同執筆，繼續交代未完待續的故事。



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三、狗血教母金順玉回歸，《7人的逃脫》上演狗血版《魷魚遊戲》，神秘殺人案件再起。

《阿斯達年代記：阿拉姆恩之劍》符合粉絲想要看的打鬥大場面，李準基本就擅長武打動作戲，接下智勇雙全繼承人「銀殲」主角重擔，對抗阿斯達第一位王「妥坤」，草原上的鬥爭揭開序幕，爭奪成為阿拉姆恩之劍的主人，9月9日起於Disney+上線播出。▲圖片來源／Disney+▲圖片來源／Disney+

狗血教母金順玉再度回歸，她自2020年掀起一陣不倫、外遇狗血風潮後，這次帶著新作《7人的逃脫》即將在9月與粉絲見面，沿用《上流戰爭Penthouse》數位熟悉的演員，雖然少了「沈秀蓮」李智雅，編劇找來了「品質保證」女演員黃正音加盟，她的演技有目共睹，最新預告片裡，昔日的俏麗短髮消失，轉變為氣質長髮，並用顫抖地語氣吶喊：「我沒有那樣過！」令許多粉絲期待不已。



▲圖片來源／翻攝自SBS官方IG



根據預告釋出的片段，《7人的逃脫》背景設定為無人島，數位演員集體被放逐到島上，宛如《魷魚遊戲》般的大逃殺任務，神秘殺人案件再起，戲劇被封為狗血版的《魷魚遊戲》，除了黃正音的演技讓人期待，實力派偶像演員李準也出現拼命逃跑的畫面，黃金卡司齊聚一堂，9月15日正式與觀眾見面。



▲圖片來源／翻攝自SBS官方IG



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四、 笑中帶緊張的犯罪劇集， 《漢江刑警》打擊犯罪、保護居民，最新動作喜劇來襲。

漢江身為首爾知名觀光景點，總長約514公里，大範圍橫跨首爾市區，因此是相當著名的觀光勝地。韓劇《漢江刑警》故事設定在爾最具代表性旅遊勝地「漢江」，權相佑、金熙元、裴多彬、成東鎰攜手保護漢江附近居民安全，經常在周遭巡邏，並隨時準備好應對各種恐怖事件、意外事故。

▲圖片來源／Disney+



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既是打擊犯罪的動作戲劇，但也有喜劇成分，金熙元與成東鎰戲外本就是私交深厚的好友，兩人把相愛相殺的鬥嘴互動搬到 《漢江刑警》戲劇裡，追捕犯人間笑料不斷，詼諧的表現方式不會讓戲劇看起來太沈重，短短6集劇集，9月13日正式在Disney+上線。



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五、《魷魚遊戲》最帥臥底警察魏嘏雋黑化，槓上動作戲男神池昌旭。

狗血劇、歷史劇、愛情劇，當然不能少了刺激動作戲劇！由《魷魚遊戲》「最帥警察」魏嘏雋主演的犯罪韓劇《惡中之惡》，故事背景設定在1990年代的首爾，為了破獲猖獗販毒組織，鄉村警官朴俊末（池昌旭飾演）接獲任務潛入組織內部，卻意外發現同樣身為警探的妻子劉宜貞（林世美飾演）也自願參與了這次的危險任務，對上組織裡最大首腦鄭企鐵（魏嘏雋飾演）。



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池昌旭過去透過《HEALER治癒者》晉升為動作戲男神，化身刑警潛入毒窟，拋下偶像男神的長相，將頭髮剪成極短造型，眼神強烈又兇悍，對上另一種風格的彪悍男神魏嘏雋，兩人光是露出冷酷表情現身於海報之中，強大氣勢就已經銳不可擋。戲劇9月27日在Disney+上線。



▲圖片來源／Disney+



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