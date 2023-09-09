新竹人的日常美食！新竹「33間排隊小吃」名單搶收，手刀挑戰「新竹人激推滷肉飯、爆汁湯包」爆夯名店通通要吃過。

新竹人氣小吃、33間一次給你！新竹城隍廟、北埔老街周邊聚集了許多知名小吃，許多外地人都會趁假日前來朝聖，除此之外，還有許多深受新竹人推崇的巷弄隱藏美食，這次窩客島特別整理了近期IG上最常被分享的「35間新竹小吃」，從百年老店一路到巷弄小吃，讓你一次攻略新竹人的美食口袋名單。







這次的榜單除了有經典老店「林家肉圓」、「廟口鴨香飯」外，還有許多當地人才知道的隱藏美食，像是越吃越涮嘴的「阿明滷肉飯」、軟綿濃郁的「有夠爛花生湯」，以及藏在市場裡的「糯米水餃」，獨特的Q彈口感，加上給料超多的骨肉湯，各個都是當地老饕必吃的首選名單，下次來到新竹，就直接跟著新竹人吃遍這些在地排隊美食。



人氣新竹小吃：有夠爛花生湯

部落客 ifunny艾方妮 造訪 有夠爛花生湯 說：

花生真的如店名所示的軟綿，花生湯整個相當地濃郁且芳香，甜度頗為適中，是一入口就令人覺得美味的花生湯，我們邊吃邊點頭。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#有夠爛花生湯

地址：新竹市東區西大路280號

電話： 03-523-0335







人氣新竹小吃：竹蓮市場魷魚焿麵

部落客 踢小米 造訪 竹蓮市場魷魚焿麵 說：

魚羹是小米喜愛不是重魚味的，而且口感爽滑Q彈，再沾他們的生辣椒醬就更爽～魷魚條也是QQ有鮮味，兩者一口吃就是這種小時候美食的回憶耶。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#竹蓮市場魷魚焿麵

地址：新竹市東區東南街122號







人氣新竹小吃：卉羚綠豆沙牛乳專賣店

部落客 阿華田 造訪 卉羚綠豆沙牛乳專賣店 說：

第一口就能感受到香濃綿密的口感，整體不會太甜膩，珍珠、粉角都很有咬勁，重點是綠豆沙一點渣感都沒有，三個人10分鐘內就把兩大杯解決了，炎炎夏日人手一杯是基本！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#卉羚綠豆沙牛乳專賣店

地址： 新竹市北區中山路118號

電話：0903-198-169







人氣新竹小吃：新竹城隍廟林家肉圓

部落客 小虎食夢網 造訪 新竹城隍廟林家肉圓 說：

前面說新竹和基隆的肉圓有一點像，就連外表也差不多，最大的差別是新竹的肉圓用較高的油溫炸，吃起來比較酥脆有勁…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#新竹城隍廟林家肉圓

地址：新竹市北區中山路75號

電話：03-527-8823







現在就跟著窩客們一起來看看前11名「新竹小吃」介紹：

人氣新竹小吃：第11名 李記米苔目

部落客 Beauty Update | 艾琳 造訪 李記米苔目 說：

這家好像就是專門賣炒米苔目，光單賣米苔目就可以這麼受歡迎，在旁邊等餐點的時候，可以看到老闆的雙手沒有停過，可以經營長達60年這麼久，那真的要好好來吃吃看…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#李記米苔目

地址：新竹縣竹東鎮仁愛路312號

電話：0910-296-578







人氣新竹小吃：第10名 鄒記菜包

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 鄒記菜包 說：

這的菜包靈魂，是自製煨炸的溫體豬油，融入厚實軟Q的粿皮裡！再加上，新鮮蘿蔔絲、蝦米、蒜、豬絞肉...等飽滿餡料，整體香氣與口感十分迷人。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#鄒記菜包

地址：新竹縣北埔鄉中正路49號

電話：03-580-5835







人氣新竹小吃：第9名 中央市場糯米水餃

部落客 阿發的簡單幸福 造訪 中央市場糯米水餃 說：

外皮比湯圓薄許多，口感Q彈中又帶點軟黏度；內餡則是和這的餛飩一樣，純肉餡無菜，但肉更多，吃起來不僅鮮美更飽含油脂香；最後加上充滿濃厚芳郁的大骨湯頭，真是一碗很迷人又好吃的在地人氣古早味～<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#中央市場糯米水餃

地址：新竹市北區西門街2巷2號92攤

電話： 0933-974-142







人氣新竹小吃：第8名 純純冰菓店

#純純冰菓店

地址：新竹縣竹北市竹仁街12號



人氣新竹小吃：第7名 廟口鴨香飯

部落客 Ｍaggie 造訪 廟口鴨香飯 說：

看著蛋黃緩緩流下，光看這畫面好療癒唷，廟口鴨香飯的鴨肉帶點煙燻味，肉質不柴，粒粒分明的米飯帶點油蔥醬汁，拌著滑潤的蛋黃一起入口，味道真棒…<全文介紹>



#廟口鴨香飯

地址：新竹市北區中山路142號

電話： 03-523-1190







人氣新竹小吃：第6名 竹東阿英鮮肉湯包

部落客 貪吃猴 造訪 竹東阿英鮮肉湯包 說：

蝦仁蒸餃皮Q厚有彈性，裡頭包著肉餡跟蝦仁，吃的到整隻蝦仁，脆彈口感還不錯，搭配蒜蓉醬更好吃，湯包也是非常大顆，一盒6顆，不過感覺湯包皮很厚…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#竹東阿英鮮肉湯包

地址： 新竹縣竹東鎮東林路67號

電話：0926-112-711







人氣新竹小吃：第5名 阿明滷肉飯

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿明滷肉飯 說：

滷肉飯比較像是南部口味有一點點偏甜，有附筍絲可一起搭配，這家的滷汁不是屬於重口味型的吃起來完全不油膩。滷肉的比例半瘦半肥，瘦肉的比例其實很高…<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#阿明滷肉飯

地址：新竹市北區光華街110-1號

電話： 03-531-6932







人氣新竹小吃：第4名 私嚐串燒 居酒屋

#私嚐串燒 居酒屋

地址：新竹市東區中正路96巷8號

電話：03-525-2719



人氣新竹小吃：第3名 大碗公冰.甜品 新豐店

#大碗公冰.甜品 新豐店

地址：新竹縣新豐鄉新興路161號

電話：03-559-9390



人氣新竹小吃：第2名 竹東週六夜市

#竹東週六夜市

地址：新竹縣竹東鎮沿河街381號



人氣新竹小吃：第1名 鷹王肉圓

#鷹王肉圓

地址：新竹市香山區延平路二段350號

電話： 0933-794-992



WalkerLand攜手Tagnology影響力行銷平台針對2023年8月份「新竹小吃」排行榜：

1、鷹王肉圓

2、竹東週六夜市

3、大碗公冰.甜品 新豐店

4、 私嚐串燒 居酒屋

5、阿明滷肉飯

6、竹東阿英鮮肉湯包

7、 廟口鴨香飯

8、 純純冰菓店

9、 中央市場糯米水餃

10、鄒記菜包

11、 李記米苔目

12、黑貓包

13、重慶孫子文牛肉麵

14、厚醍牛肉麵

15、 有夠爛花生湯

16、竹蓮市場魷魚焿麵

17、 竹東排骨酥麵

18、 新竹城隍廟林家肉圓

19、車庫鹽酥雞

20、臭很大 臭豆腐

21、熊川牛肉麵

22、 中山牛肉麵

23、卉羚綠豆沙牛乳專賣店

24、公園乾麵

25、家禾手作麵食館 縣政店

26、龍筑亭碳烤專賣店

27、浮玉齋 豆花甜品

28、阿東窯烤雞

29、雙星甜不辣

30、新竹鴨肉許

31、張家意麵

32、 古月阿婆粄條

33、芷林堂牛肉麵