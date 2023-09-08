台鐵便當加1！台鐵推出「藍皮柴油客車」鐵博特色便當，期間限定9/22-10/1搶攻鐵道迷、便當控必吃清單。
台鐵便當一直被許多台灣民眾認為是「台鐵」的本業，更有許多便當控、鐵道迷，只要台鐵出「新便當」就一定要排行程、準時開搶。這一次台鐵為了9/22開幕的「2023臺灣文博會」，特別特別攜手文化部國家鐵道博物館籌備處合作推出全新「藍皮柴油客車」鐵博特色便當，菜色更是由臺鐵局七堵餐務室及臺北鐵路餐廳獻出各自招牌特色便當主菜，就是要在9/22-10/1搶攻鐵道迷、便當控必吃清單。
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臺鐵局表示，這一次全新「藍皮柴油客車」鐵博特色便當，主菜則集結了七堵餐務室自「2015第一屆鐵路便當節」上市的宜蘭風味「櫻桃鴨」及臺北鐵路餐廳2020年元氣便當「紹興雞腿排」，再以招牌滷蛋及經典酸菜為配菜，最後以色彩亮麗的山藥捲作為飯後甜點，堪稱必吃台鐵便當。
同時，臺鐵局也邀請民眾搭乘「藍皮文博號─文化走讀藍皮記憶」專列遊宜蘭線，倘佯在藍皮漫遊的美好時光記憶，擁抱沿線山海美景環繞的洗禮。同時，也希望更多鐵道迷、便當控，可以在2023臺灣文博會，於鐵博籌備處品嚐強強融創的「鐵博特色便當」，開啟幸福的鐵道文化味覺旅程。
藍皮柴油客車 鐵博特色便當
建議售價：150元(數量有限，售完為止)
販售期間：9月22日至10月1日，午餐限定
販售地點：國家鐵道博物館籌備處(大禮堂)(臺北市信義區市民大道五段50號)
洽詢專線：臺北鐵路餐廳02-2361-9309
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