用冰淇淋乎乾啦！東京4間「特色冰淇淋店」手刀吃爆，日本首間「清酒冰淇淋」、鄰近晴空塔「深夜冰淇淋」，冰品控排爆都要吃。

冰品控吃起來！時序即將入秋，不只位於低緯度的台灣，就連日本也依然炎熱如夏，本文將推薦東京4家「冰友」們不可錯過的主題特色冰店，從深夜限定版、酒香微醺款，再到營養師特調的全素冰淇淋，各種東京最夯的話題冰品，一次全都不藏私大公開，讓冰淇淋控下次到東京朝聖到不想回台灣。



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駒澤「21 Ji Ni Ice」：續攤吃冰才酷！享受夜晚享用冰淇淋的浪漫

在日本和同事或朋友下班後到居酒屋用餐喝酒，接著續攤舉行「二次會、三次會」一直都是職場傳統現象，不過這種酒局文化已漸漸被年輕人抗拒，「與其續攤喝酒不如吃冰」的風氣漸起，蔚為話題的夜間冰淇淋專賣店「21 Ji Ni Ice」就這樣應運而生，逐漸扭轉著續攤文化。21 Ji Ni Ice日文店名為「晚上九點來吃冰」，宣告著「夜晚吃冰是種享受」的氛圍，而種類多元的冰淇淋品項也是一大賣點，像是超人氣的「紫芋蒙布朗」、「濃厚生巧克力」、「蕨餅抹茶」等超過20種選擇，另外也會針對季節推出限定商品。店家對於配料也很講究，而且大都是自製完成，消費者可以花30日圓或50日圓添加醬料或果料，品嘗加料後的口感，剛好的份量非常適合在飯後或酒後享用。



21 Ji Ni Ice 駒澤店（21時にアイス駒沢店）

地址：東京都世田谷区駒沢2-6-2

網址：https://21-ni-ice.com/

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押上「真夜中牧場」：好吃到要被UFO吸走！晴空塔最新開幕冰淇淋店

這家夜間冰淇淋專賣店，顧名思義就是適合午夜來品嘗的甜蜜誘惑！口味多樣，每一道口感濃郁的冰淇淋都有其獨特的味道，像是插上餅乾的巧克力風味、大顆草莓並列的絕佳口感，以及撒上彩色顆粒的復古風冰淇淋，或是將整片檸檬融入冰淇淋，絕佳的好滋味，經常深夜還大排長龍。

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今年春季開幕的「真夜中牧場」緊鄰押上站，距離東京晴空塔很近，到晴空塔遊覽或夜遊都很適合到該店大快朵頤一番。店鋪霓虹的招牌繪著UFO與乳牛，意味著「好吃到要被UFO吸走啦！」，獨特的創意趣味十足。

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搭配各種顏色食材的冰淇淋，在視覺上可愛又吸睛，不少人一拿到商品就開始猛拍照，店內還為顧客設置拍照專用背景，拍完後可馬上上傳SNS分享。另外要提醒的是，該店以外帶方式販售，夜晚若在店門大聲談話，有可能會影響鄰近住家的安寧，所以必須要注意談話的音量喔。



真夜中牧場 押上店

地址：東京都墨田区押上3-3-8-1F

網址：https://www.instagram.com/mayonaka_farm/

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東京車站「SAKEICE Tokyo Shop 」：高濃度日本酒遇上冰淇淋！蹦出奇妙大人好滋味

東京是座新舊融合的大都市，日本酒冰淇淋「SAKEICE」正如其名，將傳統日本酒（SAKE）混入了冰淇淋（ICE），十分符合新舊交融的精神，自從在淺草開設第一家店以來，一直蔚為話題。有別於以往常見在冰淇淋內加入酒粕的製造方法，SAKEICE的製作方式是不一樣的，SAKEICE所用的是高濃度酒釀日本酒，酒精成分約為4％，能嚐到冰淇淋原本的香甜之外，也會在口中緩緩透出清酒的芳香滋味。而SAKEICE也經常與各種日本酒合作開發限定新品，讓顧客能持續嘗到新口感。

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銀座「東京銀座格蘭巴哈飯店」：營養師特製全素冰淇淋！健康療癒無負擔

現代許多人都關注著環保議題，連食材的選擇都很注重。後疫情時代，「養生旅遊」逐漸成為世界潮流而獲得注目。東京銀座格蘭巴哈飯店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）為了打造有益健康的料理體驗，飯店的料理長與常駐營養管理師用心地提供有助身心健康的美食，舉行「吃得健康」活動，在熱鬧的銀座中，以健康美食與音樂取得片刻安寧與療癒身心。就在這樣的理念下，今年9 月起東京銀座格蘭巴哈飯店與製造全素食品的「8ablish」公司合作，開始販售全素冰淇淋（The Vegan Ice Cream），也就是完全不採用牛乳、生奶油等乳製品與蛋等食材。

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以「對身體好、對地球好、對大家都好」的理念下，嚴選不使用乳製品的有機豆乳為基底，並以自然素材做成的冰淇淋，包括全新創作季節感濃厚的「梨與菊薯」等6 種新口味。「梨與菊薯」即以秋天為背景，成為主角的菊薯卡洛里低，所含的寡糖也有助改善腸胃消化，而富含食物纖維，也對身體有不少好處。9月1日起已開始販售，其它還有可可、抹茶、檸檬、草莓等多樣口味，等待來品嘗。商品在該飯店一樓「Wald Haus 森之家」販售中。



東京銀座格蘭巴哈飯店（Hotel Grand Bach Tokyo Ginza）

地址：東京都中央区銀座5丁目13番12号

網址：https://www.grandbach.co.jp/ginza/tw-index.html

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