高橋一生來台直擊！睽違5年終於等到「夜市芒果冰」，透露對台灣中醫很有興趣，大讚「台灣健保很便宜」。

日本人氣男星高橋一生終於抵台！出道已經20個年頭的高橋一生，一路走來從稱職的綠葉配角到變態殺人魔，一項不漏全都挑戰過，這次為宣傳新片《岸邊露伴在羅浮》，睽違5年於2023年9月15日至17日再度公開訪台，在今（16）天記者會現場高橋一生也透露很想念台灣的美食，更熱情用中文對台灣媒體、影迷喊話「一生愛你」，有趣的雙關再度發揮超強吸粉功力。





《岸邊露伴在羅浮》改編人氣漫畫家荒木飛呂彥的《JoJo 的奇妙冒險：不滅鑽石》衍伸外傳，由NHK出身、拍攝劇集《岸邊露伴一動也不動》首度嘗試電影創作的渡邊一貴擔任導演，並由日本超夯演員高橋一生、飯豐萬理江、木村文乃共同演出。主演高橋一生和導演渡邊一貴今（16）日特別為宣傳本片首度攜手來台展開記者會，這也是高橋一生繼2018年為日劇《我們的奇蹟》宣傳後，睽違5年踏上寶島與台灣影迷見面，高橋一生也表示：「我非常喜歡台灣的夜市文化，上次來台灣時我吃了小籠包、滷肉飯，這次來台又能品嚐更多不同的台灣美食！」，透露出他對台灣經典美食的思念與期待，展現相當親民的一面。





其實《岸邊露伴在羅浮》原訂計畫當中，並沒有安排來台灣宣傳，是因為高橋一生想到5年前來台時，受到影迷們的愛戴，因此才決定再度踏上這塊土地，與影迷們相見歡。這部電影是日本影史上第二部到羅浮宮拍攝的電影，劇組遠赴法國巴黎，且經過許多難關才好不容易得到拍攝許可，導演渡邊一貴直言：「羅浮宮的拍攝非常緊鑼密鼓，幾乎是從早到晚，最難的部分是片中的Z13地下室，緊湊的拍攝是個滿刺激的經驗！」但在拍攝過程中，高橋一生也很懂得抓緊時間享受旅程，他提到自己在法國拍攝時，有去島上喝咖啡、並吃到好吃的義式冰淇淋，同時也認為巴黎是個浪漫的地方。





高橋一生提到自己從小就是《JoJo的奇幻冒險》的粉絲，對於角色的造型特別講究，拍攝期間和導演以及原作荒木飛呂彥討論岸邊露伴的造型，荒木老師認為不用一定要戴頭套，而高橋一生堅持要戴頭套，認為如果沒戴「這個角色就不完整」，相當敬業。有趣的是，他戴著岸邊露伴的頭套在巴黎的餐廳吃飯忘記拿下來，也完全「無違和」，直接融入在巴黎的街道上。





此外，片中出現許多「蜘蛛」，渡邊一貴提到現場都是使用真的蜘蛛，被問到是否害怕蜘蛛的高橋一生則說：「工作人員拿了一隻大蜘蛛給我，跟我說他很乖，不會動，要不要試試看，試了之後蜘蛛真的乖乖在我手上，所以好像也不再那麼害怕蜘蛛了。」





高橋一生表示，5年前來台灣時，沒吃到芒果冰，所以這次特別希望能抽空吃吃看，所以在15日晚間，就已經先與團隊到夜市成功品嚐到心心念念的芒果冰，並直呼「超滿足！」；除此之外，高橋一生私下其實對中藥相當有興趣，他透露自己在2018年來台時，利用空閒時間到中醫診所，並且針對當時的乾眼症向醫師索取2個月左右的處方籤，「醫師大概給我2個月左右的藥量，當時症狀真的有所改善，但台灣可以用健保給付，對於外國人來說就不太便宜了。」



《岸邊露伴在羅浮》劇情簡介

電影描述岸邊露伴在十年前投稿漫畫處處碰壁時，邂逅了美麗的少婦「藤倉奈奈瀨」，意外得知羅浮宮收藏一幅「世界上最黑暗的畫」。十年後，已是全球知名漫畫家的岸邊露伴，為了親睹這幅畫作，潛入了不為人知的羅浮宮地下隧道，卻遭遇一連串驚悚駭人的事件…。