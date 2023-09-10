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飛日本住宿36折！快閃限定「樂天旅遊SUPER SALE」超過2000住宿優惠，台灣限定加碼「2% OFF優惠券」手刀買。

2023-09-10 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：樂天旅遊 人氣：354
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編輯 張人尹

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飛日本住宿最高36折，買爆！日本線上訂房網站「樂天旅遊Rakuten Travel」看準秋冬的日本旅遊話題，即日起至9/20推出期間限定、超殺的「SUPER SALE」折扣優惠，其中集結超過2000間住宿優惠、搭配折扣優惠券、台灣加碼優惠券，飛日本趁機買起來。

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樂天旅遊SUPER SALE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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這次「樂天旅遊SUPER SALE」即日起至9/20正式開跑，特別攜手集團棒球隊樂天桃猿的人氣啦啦隊「樂天女孩」在球場中共同應援，帶著球迷一起收刀搶優惠。其中，在樂天旅遊官網祭出「SUPER SALE 房型」最高45折起，並且可以在官網頁面領區優惠券，疊加使用「20% OFF - Super Sale 優惠券」再享8折優惠，換算下來最高可享36折優惠。 
樂天旅遊SUPER SALE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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此外，樂天旅遊再加碼為台灣粉絲推出「台灣限定專屬2% OFF」專屬優惠券，在官網頁面同時可以領取活動主角「20% OFF」以及台灣限定「2% OFF」加碼優惠，並且可以同時搭配使用。樂天旅遊強調，在網站中提供眾多的特色房型，無論溫泉度假村、日式傳統旅店、豪華露營帳篷、膠囊旅館通通有，也可以依照需求搜尋房型設備，如健身房、臉部護理、身體按摩、卡啦OK、兒童遊戲區等等的選項，高達20種篩選分類，趁優惠先規劃一趟秋冬日本旅行。
樂天旅遊SUPER SALE / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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樂天旅遊SUPER SALE

活動期間：2023/09/08-09/20
活動優惠：
1、指定「SUPER SALE 房型推出優惠折扣45折起。（免領券）
2、樂天旅遊官網可領取「20% OFF」優惠券，及台灣限定「2% OFF」優惠券，可搭配使用。

詳細活動規範及供應情形，依 樂天旅遊 官方公告為準。

 

 

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