這間香香甜甜的！高雄洲際酒店攜手LUSH推出期間限定「甜睡時光」住房專案，永續新奢華旅行風格提案、為LUSH進駐高雄揭序幕。
一間會讓人住一次就喜歡的酒店，不只是他的服務、他的設施，更重要的就是會不斷的進度、不斷的推出新的住房活動。高雄洲際酒店攜手LUSH，以永續新奢華為概念推出全新「甜睡時光」住房專案。為即將進駐高雄的LUSH暖身，也讓每一位旅人再一次認識高雄洲際酒店與LUSH。
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高雄洲際酒店攜手LUSH的「甜睡時光」住房專案，預訂即享LUSH「甜睡雲朵」禮盒一組，內含一顆以薰衣草、安息香、零陵香豆、依蘭依蘭調製而成的「睡公主泡泡浴芭」，和一顆「醉人薰衣草汽泡彈」，融於浴水時，展現多層次色彩變化，如日落天空般繽紛變化色彩為閃閃發亮的深紫色浴水，散發LUSH精心設計的薰衣草香氣，睡前泡澡後以紓緩安定、散發焦糖牛奶氣味的安息香和零陵香安穩入眠。
同時，高雄洲際酒店同步獻上呼應永續主題的純素迎賓西點，客房內禮贈品不僅有以酒店內塑膠回收再製而成的「洲際永續收納盒」，更回饋酒店以行動支持LUSH所採購贈送房客的「慈善愛心潤膚芭」一顆；預訂專案即享SEEDS經典全自助式早餐（至多兩客），同時，專案招待BL.T33大廳酒吧以LUSH品牌香氛為靈感的主題創意特調「藍色海洋」、「粉色夢境」各一杯。
高雄洲際酒店「甜睡時光」主題專案
專案房價：8,670元起，即日起至2023年11月28日開放預訂
入住期間：自2023年9月15日至2023年11月30日止
官方網站：https://ic-kaohsiung.com/LUSH_Room了解詳情。
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