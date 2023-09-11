住老爺限定2699元！老爺酒店推出「女子Chill假期」三大旅遊提案搶攻女性出遊商機，雙人成行每晚只要2699元起。

真的要說「旅遊」這件事，女孩們真的就是比較懂的生活品味、更懂吃挑選適合自己的旅宿空間。老爺酒店看準女孩們喜愛結伴出遊特性，以女性聚會最愛的「手作體驗」、「午茶約會」及「美人湯泉」為題，集結全台10家飯店推出「老爺樂遊季之女子Chill假期」企劃，住宿搭配主題活動，搶攻女性出遊商機。







同時，為提供女性更友善的出遊體驗，舒緩因台灣悶熱潮濕氣候導致的生理不適，老爺酒店集團與女性私密保養精品「Relove」合作，凡購買老爺酒店指定專案，即贈Relove旅行三步驟寵愛閨密組，內含蛋白酵素去漬抑菌手洗精、胺基酸私密潔淨凝露及私密弱酸平衡濕紙巾，全方位解決旅行期間私密處各種不適與困擾。





老爺這一次「老爺樂遊季之女子Chill假期」之中，最讓人期待的就是素有旅店中美術館之稱的台中大毅老爺行旅，在「女子Chill假期」專案雙人入住含早餐每晚最低3,188元起，加贈弎學植務所永生花吊飾製作及「自己做」剉冰活動。旅人可於台中超美植物店弎學植務所學習如何創作永生花吊飾，再到「自己做」剉冰依自己喜好動手添加配料份量及擺飾冰品，最適合與好友來趟城市漫遊。



此外，位於百年舊城區的新竹老爺酒店，則與新埔柿染坊合作，推出柿染小巧零錢包體驗，以友善環境的柿子皮做為染料來源，體驗天然染色的樂趣，專案雙人入住含早餐每晚最低3,999元起，平日入住再享限量房型升等優惠。





同時，老爺會館「女子Chill假期」專案雙人入住含早餐每晚最低2,699元起，再加贈只送不賣的「閨密跑店護照」及台北當代藝術館門票。「閨密跑店護照」網羅5家中山區特色店家，包含超人氣日式文青豆花店的「榕美樹館」、販售濃郁香料咖哩與療癒冰品的「The Wrice來時」、堅持八小時熬煮的道地美味「八時神仙草」、新鮮快速直送的「MAGiC TOUCH点爭鮮」壽司，以及大人系限定的「Another.Eatery小餐館」等，憑證可擇一兌換上述店家優惠內容。





而若想體驗最接地氣的生活美學與旅行樂趣，台南老爺行旅雙人入住含早餐每晚最低3,200元起，專案加贈回甘手沖咖啡或選擇週五至週日晚間前往甘一酒吧享用白色佳人調酒。南港老爺雙人則推出入住含早餐每晚最低3,300元起，週一及週二入住再享加價500元升等風格客房優惠。



還有台北老爺攜手館內中山日本料理廳，以傳統和風為題，設計三層精緻下午茶餐盒，上方兩層滿載濃濃京都風味的手工開胃菜及壽司料理，下層搭配和菓、洋風甜點及季節水果，讓閨密能愜意敘舊品嚐日式午茶的美好，雙人入住每晚最低4,980元起，再享早餐買一送一優惠及SPA按摩85折優惠。而城市近郊輕旅行首選的北投老爺酒店，入住則贈品LOUNGE醺然女子套餐乙份，內含風味調酒兩杯加炸物拼盤乙份，雙人入住含早餐每晚最低5,880元起。9月期間入住景緻客房加碼升級PURE雙人英式下午茶乙套（市價1,580元+10%）。最後，想遠離塵囂、沈浸東部山海美景，知本老爺酒店推薦旅人來場最Chill的放鬆假期，雙人入住含早餐每晚最低6,900元起，入住加贈最潮瓶裝雞尾酒WAT，再送寬SPA抵用金，放鬆紓壓與保養一次滿足。礁溪老爺酒店雙人入住一泊二食每晚10,500元起，專案加贈醴泉酒吧無酒精飲品，如想徜徉秋季限定的芒草美景中，專案另享草嶺古道山遊賞芒行程每位200元加購優惠。

詳情請上老爺酒店官網查詢：https://www.hotelroyal.com.tw/zh-tw

