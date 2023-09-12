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上班族很需要！超療癒迷你咖啡杯「連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡」5秒開喝，DIY特調「西西里咖啡、生椰拿鐵」零廚藝也能出杯。

2023-09-12 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：SUNFRIEND MOUTH 人氣：316
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

上班族背包必備迷你咖啡杯！每天一定要來一杯的咖啡提神的上班族，趕上班之餘來不及買超商咖啡的話，就一定要先到SUNFRIEND MOUTH下單最新引進的「連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡」。迷你可愛的咖啡只要簡單5秒鐘就能完成一杯宛如鮮萃義式濃縮咖啡，還可以DIY特調「西西里咖啡、生椰拿鐵」等特色咖啡，讓上班日常變得更有趣。
連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

看準上班族對於咖啡的需求，SUNFRIEND MOUTH特別引進「連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡」，以迷你咖啡罐形式包裝義式濃縮咖啡粉，根據個人喜好倒入0-100度的水至杯中，就能還原咖啡店現煮Espresso的風味。有「85% 經典義式濃縮咖啡」跟「70% 特濃金獎濃縮咖啡」兩款，前者是深度烘焙帶有烤堅果香氣；後者則是中深度烘焙有黑巧克力憨焦糖的香氣，兩款皆適合做成特調咖啡。
連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

推薦的特調有最簡單的添加牛奶、豆奶和燕麥奶；又或是加入氣泡睡和檸檬做成沁涼的西西里咖啡；各式各樣特調咖啡就算是零廚藝、零經驗，也可以輕鬆完成特調，就等大家自己發現樂趣。

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連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡/WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載




 

連咖啡鮮萃義式濃縮咖啡
85% 經典義式濃縮咖啡、70% 特濃金獎濃縮咖啡

販售通路：SUNFRIEND MOUTH官網獨家搶先販售 https://reurl.cc/4WmN9L
優惠資訊：單盒(10入) 嚐鮮價$590元 (原價$690元/盒)
活動期間：即日起至2023年9月30日

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒WALKERMEDIA service@walkermedia.tw
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