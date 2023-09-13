果粉錢準備好了！iPhone 15、iPhone 15 Pro規格、價錢、顏色總整理，9/15晚上8點預購、9/22開賣，13大亮點必看。

果粉錢準備好了換iPhone 15！一年一度果迷最大盛事Apple秋季發佈會於今日9/13台灣時間凌晨1點發布，推出全新手機iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，將於台灣時間9/15晚間8點預購、9/22正式開賣；手錶部分有Apple Watch Series 9、Apple Watch SE、Apple Watch Ultra 2。手機最大亮點就是傳言許久全面改為USB-C連接器，整體速度提升最快20倍，並全面升級動態島。



窩客島特別整理發佈會新品亮點、預購日、開賣日等攻略，售價以美金看並無漲價，但因台幣近期貶值有些微漲幅。若要省錢，窩客島和有閑購物獨家合作下殺優惠，iPhone 15系列便宜3200元。







iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max特色介紹

預計將在9/15台灣時間晚間8點預購、9/22正式開賣，iPhone 15 Pro台灣售價36,900元起。提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB。iPhone 15 Pro Max 售價44,900元起。提供 256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。材質改為航太等級鈦金屬設計，打造史上最輕量Pro機型，同時保有堅固的保護力，有黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬四款新色。







照相功能擁有4,800萬像素主相機，24公釐、28公釐和35公釐三種常用焦距，iPhone 15 Pro 具備3倍望遠相機，iPhone 15 Pro Max則提供歷來最長的5倍光學變焦。首度無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照，點按對焦時會自動捕捉景深，使用者還可以在照片拍攝後調整對焦點。





iPhone 15 Pro台灣售價

影片拍攝方面加入全新3D效果功能，可為 Apple Vision Pro 錄製空間影片。均採用 USB-C 連接器，比以往快達 20 倍。全新外觀設計經典的側邊切換聲音的單一功能鍵改成可自訂「動作」的按鈕，可快速啟動輔助功能。並搭載全新A17 Pro晶片，是業界首款3奈米晶片，並首次享有USB 3 超快速度傳輸。專業級 GPU 最高可比以往快達 20%、光線追蹤快上4 倍，讓遊戲玩家只要拿一台iPhone 15 Pro在手，未來就能玩《惡靈古堡 村莊》、《惡靈古堡4》和《刺客教條》等主機遊戲。

NT$36,900 起。提供 128GB、256GB、512GB 和 1TB



iPhone 15 Pro Max 售價

NT$44,900 起。提供 256GB、512GB 和 1TB 等容量選項。



iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max台灣預購日、開賣日

預購時間：2023/9/15 晚間8點開放預購。

開賣日：零售店2023/9/22起開始供貨。



iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 顏色推薦

黑色鈦金屬、白色鈦金屬、藍色鈦金屬和原色鈦金屬



iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max特色總整理

1、堅固且輕量的鈦金屬設計。

2、全新弧形邊緣。

3、全新側邊「動作」按鈕。

4、搭載 A17 Pro 晶片。

5、4,800 萬像素主相機系統。

6、iPhone 15 Pro Max 還獨家帶來全新 5 倍望遠相機。

7、新的 USB-C 連接器提供 USB 3 等級超快速度，最高可比 USB 2 快上 20 倍。

8、實現在智慧型手機上運行的主機遊戲體驗。

9、「夜間」模式現由光像引擎驅動







iPhone 15 與 iPhone 15 Plus 特色介紹

iPhone 15 與 iPhone 15 Plus容量部分皆提供128GB、256GB 和 512GB，顏色則是有夢幻的粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色可以選擇，並有6.1吋和6.7吋顯示器尺寸選擇。前者最低29,900起、後者32,900元。於台灣時間9/15晚上8點預購、9/22全面開賣。







將去年Pro系列才有的「動態島」下放到iPhone 15和iPhone 15 Plus，並採用和A16 仿生晶片，提供更方便、更快速的使用體驗。首度在整片玻璃背板注入顏色的智慧型手機，其中夢幻粉紅色讓人少女心噴發。全新弧形邊緣提供更好的手感，具備防潑抗水、防塵功能之外，充電部分全面改為更快速便利的USB-C 連接器。







4,800 萬像素主相機具備四合一像素感光元件，以及可快速自動對焦的 100% Focus Pixels，能拍出有精緻細節的清晰照片和影片。雙相機系統加入 2 倍望遠功能，首次提供使用者 0.5 倍、1 倍 和 2 倍等三段光學品質的變焦。且無須切換到「人像」模式即可拍攝人像照，亦可事後再調整焦距。



iPhone 15台灣售價

NT$29,900 起。提供128GB、256GB 和 512GB



iPhone 15 Plus台灣售價

NT$32,900 起。提供128GB、256GB 和 512GB



iPhone 15、iPhone 15 Plus台灣預購日、開賣日

預購時間：2023/9/15 晚間8點開放預購。

開賣日：零售店2023/9/22起開始供貨。



iPhone 15、iPhone 15 Plus顏色推薦

粉紅色、黃色、綠色、藍色和黑色



iPhone 15、iPhone 15 Plus特色總整理

1、具備「動態島」。

2、USB-C 連接器。

3、4,800 萬像素主相機。

4、全新 2 倍望遠鏡頭。

5、新一代人像照功能。

6、全新弧形邊緣。

7、A16 仿生晶片。

8、全新耐用的注色玻璃背板。







Apple Watch Series 9 特色介紹

全新的Apple Watch Series 9不僅整體效能大幅提升，更達到永續環抱的新里程碑，大家最期待的顏色也推出夢幻粉紅色。效能和性能因全新S9 SiP晶片得到全方位改良，比起上一代速度提升最快可達兩倍、能保持全天 18 小時的電池續航力；在使用上更加便利。





包括只需單手即可快速完成指令的「雙指互點兩下手勢」，可控制各App中的主要按鈕，如接聽或掛斷電話、播放或暫停音樂，甚至是使用相機遙控器拍照。也能啟動錶面的「智慧型堆疊」，再互點兩下即可捲視堆疊中的小工具，將於下個月隨軟體更新推出。





顯示器亮度能降低至1尼特～最大2,000尼特，最高亮度為上一代兩倍，即便是在豔陽日下或是在昏暗室內中，都可以用最舒適的亮度看清楚錶面。並首次能直接在手錶上處理 Siri 指令，且串連「健康」APP資料，利用口語詢問查詢健康紀錄，包括前一晚睡眠時數、活動紀錄、血糖值等，準確度比上一代最高提升了 25%。最受喜愛的「尋找 iPhone」也升級，提供iPhone的方位與距離，從視覺、觸覺和音訊提醒等，即便是有段距離也能輕鬆找到手機。同時，也是 Apple 首批碳中和產品。



Apple Watch Series 9、Apple Watch SE 台灣售價、預購日、開賣日、顏色

預購時間：即日起可訂購。

開賣日：零售店2023/9/22起開始供貨。

售價：Apple Watch Series 9 NT$13,500、Apple Watch SE NT$7,900

大小、顏色：

Apple Watch Series 9 備有 41 公釐和 45 公釐的星光色、午夜色、銀色、(PRODUCT)RED，以及全新粉紅色鋁金屬錶殼，和金色、銀色和石墨色不鏽鋼錶殼可供選擇。



Apple Watch SE 備有 40 公釐和 44 公釐鋁金屬錶殼可供選擇。



Apple Watch Series 9 特色總整理

1、全新強大的 S9 SiP，速度提升最快可達兩倍。

2、雙指互點兩下手勢。

3、顯示器亮度能降低至1尼特～最大2,000尼特，最大亮度為上一代兩倍。

4、可取用和記錄健康資料的裝置端 Siri，準確度比上一代最高提升了 25%。

5、「精確尋找」增加方位與距離。

6、和HomePod 整合。

7、搭載 watchOS 10。

8、全新粉紅色鋁金屬錶殼。

9、全天 18 小時的電池續航力。







Apple Watch Ultra 2 特色介紹

極限運動愛好者必買的Apple Watch Ultra 2，於即日起即可在預購，49公釐錶殼台灣售價為27,900元，共有高山錶環、越野錶環與海洋錶帶三款錶環和9款新色搭配。帶來效能更新、全新雙指互點兩下手勢，以及碳中和選擇。







全新 S9 SiP、靈活多變的雙指互點兩下手勢方便操作之外，顯示器比第 1 代亮 50%提高至 3,000 尼特。並在裝置上處理 Siri 指令、「精確尋找」iPhone，以及最深可達 40 公尺的休閒水肺潛水，並新加入自由潛水功能。搭載 watchOS 10，具備重新設計的 App、全新的「智慧型堆疊」、嶄新自行車體驗、幫助使用者探索戶外的功能，以及全新錶面 Modular Ultra。在一般使用情況下依然提供 36 小時的電池續航力，而在低耗電模式下最長可達 72 小時。



Apple Watch Ultra 2 台灣售價、預購日、開賣日、顏色

預購時間：即日起可訂購。

開賣日：零售店2023/9/22起開始供貨。

售價：27,900元

尺寸：49 公釐錶殼

三款錶環與錶帶新色：高山錶環 (藍色、靛藍色、橄欖色)、越野錶環 (橘色配米色、綠色配灰色、藍色配黑色) 與海洋錶帶 (藍色、橘色)。









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