礁溪老爺中秋趴！礁老「秋饗樂 純粹FUN一下」 美食、飲品限放題，再加碼送海陸雙拼限定餐點、萬元住宿券與超人氣露營體驗券。

堪稱史上最強中秋烤肉趴，也是每每只要一到中秋就會被秒殺的行程。礁溪老爺「秋饗樂 純粹FUN一下」自9月28日到10月1日，活動快閃四天，有大廚特別準備的海陸百匯及BBQ外，今年再加碼海陸雙拼限定餐點，天天再送出萬元住宿券與超人氣露營體驗券，享早鳥優惠每人1,580 +10%元，中秋連假住客僅加價500元，即可升等享用。





礁溪老爺2023「秋饗樂 純粹FUN一下」現場提供豐富的自助百匯，更設置專屬碳烤區，有「碳烤醬漬牛肋條」、「碳烤椒鹽戰斧豬排」、「碳烤香料雞腿排」、「地中海味烤鮮魷」、「地中海鹽烤大蝦」、「碳烤彩蔬什錦匯」、「碳烤鷹嘴豆泥餅」、「燒烤特級肋眼牛」、「香檸橄欖烤鮭魚」、「炭烤佛卡夏麵包佐橄油蕃茄莎莎」等特製BBQ料理，再加碼每人一份主廚限定料理「燒烤特級肋眼牛&香檸橄欖烤鮭魚」。





除此之外，特別選用進口德國啤酒「華士坦皮爾森生啤酒」、「華士坦黑麥生啤酒」、「華士坦黃金琥珀拉格」、「路德威小麥生啤酒」、「路德威黑麥生啤酒」，活動期間喝到飽無限暢飲，以及最讓人期待的啤酒趣味競賽，活動快閃四日，天天送出價值萬元「平日雙人住宿券」、「得天露營雙人體驗券」、「午間悠遊一日券」等好禮。









礁溪老爺中秋啤酒節「秋饗樂 純粹FUN一下」

早鳥優惠：9/14前預訂享早鳥優惠1,580+10%元，享德國啤酒喝到飽，再送萬元住宿券。

時間：2023/09/28(四) - 2023/10/01(日)，每日18:00-20:30

地點：礁溪老爺酒店

活動內容：

啤酒大賽 贏得大獎

啤酒大賽，於最短時間喝下最多啤酒的旅客，就能抱走老爺萬元住宿券！



海陸百匯 無限放題

海鮮、碳烤、現煎、鐵板料理佈滿餐檯，餐點豐富又澎湃，中秋就要全家人開心自在的大啖美味料理。



樂團表演 狂歡派對

由才華橫溢的樂團帶來精彩的現場演出，在這個夜晚找到屬於自己的音樂情感共鳴。 〈火箭樂團〉演出曲風多元具良好互動，於9/29及9/30演出。 〈Shiny Band〉精湛的歌聲與超強帶動氣氛功力，於9/28及10/1演出。



