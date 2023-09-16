旺桃花三星座，雙魚座天生吸睛不手軟，獅子座勇敢示愛贏得芳心，天秤座友好關係進階發展，玥老師從9／17～9／23的星座運勢中，幫大家找到脫單的撇步！

玥老師在 Walker 占星補救你的沒人氣，摩羯座遇到小人冷淡處理，處女座與家人溝通多花耐心，射手座練習定力遠離桃色風暴。



牡羊座：付出真心，先多觀察

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢尚可，工作發展能跟上預定目標，但是在人和方面就容易產生誤會，職場上與同事溝通需要用以退為進的方式，才能漸漸達成共識。感情方面，別太夢幻！多觀察對方的想法，以免讓自己的真心受傷。







金牛座：好友相助，完成挑戰

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

本週運勢友情滿滿，習慣對於交友圈層層把關的你，身邊擁有不少真誠的好友，趁著空閒時間趕緊約三五好友一起同樂，聚餐交流中，可以互相支援，分享資源幫忙解決各自的問題，不論是在生活或工作都是一大助力。







雙子座：不得罪人，別太較真

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週會有修煉口舌方面的功課，不討論他人的閒事，對於三姑六婆嘴上抱怨的瑣事就別太認真，請省下心力去做更重要的事情。工作上會遇到新的挑戰，多花時間研究相關資訊，幫助你有效的處理問題。







巨蟹座：婉拒應酬，充實專業

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週請好好分配時間，輕重緩急之中做出區別，以免發生手忙腳亂的情況。對於酒肉朋友的聚會，盡量找個理由婉拒參加，這陣子更需要把精力放在份內工作與充實自我上，累積更多的實力讓你有寬廣的發展機會。







獅子座：勇敢示愛，感動人心

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週遇到愛神的加持，有心儀對象的朋友可以多製造相處的機會，勇敢的表現自己的優點，讓對方感受到誠意，自然有發展的可能。工作運勢一般，容易因為急躁犯錯，凡事都需要反覆檢查，降低出包的風險。







處女座：意見分歧，一同解決

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢跟伴侶相處時容易遇到意見分歧的情況，習慣據理力爭的你，小心因為太在乎是非對錯，反而傷害彼此的感情，遇到難題請先緩和情緒，等大家冷靜之後，再一起討論想辦法，以和為貴就能圓滿落幕。







天秤座：互動融洽，更進一步

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週外緣運勢佳，雖然在工作上會遇到卡關的情況，只要發揮你的好人緣，就能有貴人出現，記得跟身邊的跟同事保持良好關係，互相幫忙沒煩惱。感情方面的緣分也有不錯的進展，認識新朋友以增加戀愛機會。







天蠍座：包容伴侶，不出惡言

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★☆☆☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢在感情上會有不少煩心的事情，跟伴侶的相處容易因為生活中的磨合，耗損了彼此的耐性，一點小事就發生爭執，這段時間請隨時提醒自己，閉上毒辣的嘴巴，練習放空避免衝動的決定。







射手座：桃色糾紛，明哲保身

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★☆☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週運勢不佳，特別是在感情方面，你的個性能吸引許多異性的目光，但是好玩的你無法難捏適度的距離，不但引來伴侶的醋意，還可能讓自己陷入桃色風波之中，這陣子務必訓練定力，那些瘋狂放肆的情節在腦海想想就好。







摩羯座：小人得志，冷淡對待

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢請注意！身邊會有小人出沒，職場跟你稱兄道弟的夥伴也需要多加提防，再動人的說詞都聽三分就好，持保留的態度以免自己變成代罪羔羊，除了不出風頭，更要拉開與人的距離，才能讓自己遠離倒霉事。







水瓶座：家庭矛盾，理性溝通

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週運勢內外交攻，不但工作上忙碌，還有家庭的問題需要奔波，讓你蠟燭兩頭燒，先安排好工作的進度，別讓個人因素影響團隊的效率。家庭的部分用理性溝通，如何不被對方激怒才是你必須學習的本事。







雙魚座：展現自我，吸引異性

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢桃花盛開，天生的魅力加上你的溫柔體貼自然成為異性的焦點，單身的朋友在放假時，別宅在家裡耍廢，努力裝扮自己，多參加活動與人交流。工作的部分還需要多努力，別因為懶散而打壞自己的口碑唷！



生活在社會中，人際牽動著我們的各項發展，維持良好的關係就能事半功倍。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。