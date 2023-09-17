民王「毒舌秘書」讓他一路爆紅！「高橋一生」必看9部戲劇清單，私下小癖好「愛幫物品取綽號」、超帶感「手臂血管」讓手控粉絲愛到不行。

在日本與台灣都擁有相當高人氣的高橋一生，近日睽違5年再度來台，就是為了宣傳新片電影《岸邊露伴在羅浮》，也成功讓不少鐵粉再度陷入他斯文優雅的魅力！出道已經超過20年的高橋一生，其實一路走來跑過近百部日劇龍套、演過許多特別引人注目的綠葉配角，直到近年才成功擠進一線男星的地位，他那自然流洩出情感的爆發式演技，加上隨意就能展現的超燦爛笑容，一路以來早就為他奠定了超多死忠女粉絲。不過，這樣的高橋一生，其實私下有些異於常人的怪怪小癖好，若你對他有興趣，就不能錯過這些高橋一生的小秘密和代表作。



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高橋一生介紹

別看高橋一生笑起來一臉燦爛、好像是個相當有活力的人，於1980年12月9日在東京出生的他，其實已經超過40歲，雖然笑起來時臉上會出現許多笑紋，但那健康的膚況還是讓人不禁覺得他只有30幾歲！高橋一生最初從兒童劇團出身，到了2001年在「劇團扉座」以演員身分踏進演藝圈，初期擔任過《心之谷》、《兒時的點點滴滴》等宮崎駿動畫的配音員，讓後來因戲認識他的觀眾不免感到驚訝！而讓高橋一生開始嶄露頭角的戲劇，無非就是《民王》當中的「貝原秘書」一角，雖然只是個男配角，但超級毒舌又冷靜的演技，令他的光芒無法被遠藤憲一和菅田將暉這兩位男主角蓋過；後來又以《四重奏》的「家森」再度圈粉無數，將他推向事業另一高峰。

▲圖片來源／高橋一生 「きみに会いたい-Dance with you-」公式



秘密1、身為家中五兄弟的長男，高橋一生扛下照顧弟弟的責任

高橋一生在20歲之後就搬到外面自己居住，他底下有4個同母異父的弟弟，身為5兄弟的長男，他肩負起了照顧弟弟們的責任，平常會教導大家記帳和自力更生的技能，其中三弟是樂團「never young beach」的安部勇磨，他主演的電影《愛情人形》就是由三弟的樂團來演唱主題曲。

▲圖片來源／カルテット



秘密2、興趣廣泛，也擅長唱歌

高橋一生的興趣相當廣泛，他會滑板、口琴、籃球、歌唱以及吉他，他擔綱主演之一的《東京單身男子》的主題曲，就是由他親彈親唱，所以如果提到日本演藝圈當中能夠影歌雙棲的藝人，絕對也有高橋一生的名字。

▲圖片來源／nhk_covers



秘密3、重口味手控者最愛的天菜之一

如果你是喜歡青筋血管爆得亂七八糟的手控患者，絕對會對高橋一生的雙手超有印象！最有趣的是高橋一生在2019年接了一支潘婷洗髮精的廣告，在日本電車上的文案中，乍看之下是一篇很多字的文章，但只要仔細看就會發現竟然有藏頭詩，寫著「一生さんのうデのけっかんが好きです」（我喜歡一生手上的血管）！沒想到高橋一生的手臂血管直接被用進廣告當素材，就知道有多少櫻花妹折服於他手上的青筋和血管了。





秘密4、會幫生活用品取名的怪癖，原來背後有特殊理由

高橋一生曾自曝，他會自己為生活用品取名字，例如沙發叫做「町田」、汽車叫「小武」、洗衣機叫「千田」，乍看之下是有點異於常人的僻好，但高橋一生這麼做的用意是希望自己能對這些物品投入更多感情、避免輕易捨棄，可見高橋一生是相當珍惜物品且不願造成無端浪費的人。

▲圖片來源／IG@hyoketsu_issey_tabisuru

必看經典作Top9

1.《W的悲劇》

《W的悲劇》這部小說作品曾被多次翻拍，高橋一生則出現在2012年由武井咲主演的版本當中，飾演「和辻一族」的家庭醫生。雖說劇情都圍繞在和辻一族之間發展，不過為了隱瞞和辻家當家「和辻與兵衛」的死因，這位家庭醫師也運用自己的醫療知識，幫助這一家人將被殺的和辻與兵衛偽裝成意外死亡。雖然在本劇當中，高橋一生還是個小配角，但在此之前，高橋一生已經在將近100部日劇當中跑過龍套了。





2.《Woman》

滿島光飾演的單親媽媽「青柳小春」，在丈夫因意外過世後為了和兩個孩子一起生活，同時兼差三份工作，又因政府規定無法順利申請到救助金，偏偏此時她得知自己罹患「再生不良性貧血」，生活更加困難。高橋一生飾演的主治醫師「澤村友吾」，除了率先發現小春的疾病之外，也會適時鼓勵小春治療再生不良性貧血並接受骨髓移植手術，是本劇的陽光暖男無誤，也是高橋一生和滿島光的首度共演。





3.《民王》

高橋一生一路走來，演了非常多的綠葉角色，直到接演了《民王》劇中毒舌冷靜的「貝原秘書」一角，讓他開始嚐到走紅滋味！劇中菅田將暉與遠藤憲一飾演一對父子，爸爸是嚴肅威風的日本總理，但兒子卻是個天天不認真上大學的傻瓜，某天他們突然互換身體，而身為總理秘書的貝原，從頭到尾都要替這對父子善後，在幫助總理去大學上課的同時，還要擔心笨兒子會搞砸爸爸的政治之路，偶爾被惹毛了就會突然暴走以及害怕女性的性格，讓觀眾完全無法忽視他的超強演技，最後甚至還推出貝原秘書個人的番外篇日劇和寫真書，讓高橋一生迎來演員人生的第一個高峰。

▲圖片來源／IG@tamioudrama



4.《四重奏》

時隔將近四年，高橋一生和滿島光再度共演，加上松隆子睽違五年演出日劇，因此開播之前就引起了相當大的討論度。四名經設計下「偶然」相遇、愛好彈奏弦樂的30多歲男女，一起在輕井澤共度一個冬天，為了他們的表演而進行集訓生活，但每個人背後都藏著不可告人的目的或謊言。高橋一生飾演的中提琴手「家森諭高」，生活相當散漫又超愛講道理，雖然已婚有小孩，可是因為沒有固定工作所以被妻子拋棄，當然他接近女主角真紀也是為了自己的私利。有時輕鬆、有時懸疑的劇情，在當年引起熱議，而主角松隆子、滿島光、高橋一生、松田龍平四人還組成了限定團體「Doughnuts Hole」為本劇獻唱主題曲，展現了各自的歌唱實力，並再次讓高橋一生的知名度更上一層樓。

▲圖片來源／カルテット



5.《東京獨身男子》

高橋一生、齋藤工、瀧藤賢一這三人飾演的三位單身貴族男子，雖然各自身為銀行分析師、美容牙科院長及律師，卻奉行不婚主義，但因為隨著年齡漸長，開始不得不面對30多歲男子會碰到的狀況，像是健康、家庭等現實問題，三名黃金單身漢透過每一次的聚會與談話，找出屬於自己的人生定義。

▲圖片來源／IG@akdanshi



6.《凪的新生活》

高橋一生接演的角色之間，性格其實落差很大，有的是陽光暖男、有的是變態殺人魔，而他在《凪的新生活》當中則飾演女主角小凪（黑木華 飾）的傲嬌前男友，明明就超愛女主角，卻因為面子問題所以對同事說兩人只是性生活合得來才交往，結果被小凪分手後，經常會找各種藉口到她家，私底下又會去酒吧大哭、捨不得小凪離開的逼真哭戲，在觀眾覺得好笑的同時心裡也會忍不住覺得這個角色笨拙得太可愛了。

▲圖片來源／IG@nagino_oitoma



7.《龍之道 雙面復仇者》

由高橋一生和玉木宏一起擔任雙主演的這部復仇劇，故事主要描述了兩位雙胞胎男主角為了要幫自己的養父母報仇、並保護自己的義妹，哥哥龍一（玉木宏 飾）假死後改變容貌成為不良商人，並與黑道勾結獲取各種情報，高橋一生飾演的弟弟龍二則成為官僚，從政治婚姻下手，兩兄弟一明一暗互相配合，迎來復仇最高潮戲碼。

▲圖片來源／竜の道 二つの顔の復讐者



8.《岸邊露伴》系列

高橋一生所飾演的主角「岸邊露伴」，在JoJo第四部作品《不滅鑽石》中，是一位超人氣的怪奇漫畫家，擁有卓越的繪畫速度和能力，在創作作品時無法接受任何妥協，個性唯我獨尊又高傲，瞧不起除了他以外的所有漫畫家，為了讓作品更加寫實，會出現許多驚人之舉。高橋一生從小就是《JoJo的奇幻冒險》的粉絲，對於角色的造型特別講究，拍攝期間和導演以及原作荒木飛呂彥討論岸邊露伴的造型時，荒木老師認為不用一定要戴頭套，而高橋一生堅持要戴頭套，認為如果沒戴「這個角色就不完整」，展現出非常敬業的態度。

▲圖片來源／NHK DRAMA、株式会社集英社



9.《天國與地獄～瘋狂的2人～》

在2020年底宣布本劇演員時，讓很多日劇迷眾所期待，畢竟是日劇女神綾瀨遙與男神高橋一生的組合，因此在網路上還引起非常熱烈的討論！綾瀨遙飾演的刑警與高橋一生飾演的變態殺人魔，偶然互相交換了靈魂，一邊要洗刷自己的清白，一邊則可能濫用職權隱蔽自己犯罪的證據，除了兩人逼真的演技都非常值得一看之外，劇情後半段的轉折也不斷高潮迭起，還讓兩位演員同時在第107回日劇學院賞獲頒主演女優賞以及助演男優賞。

▲圖片來源／天国と地獄 ~サイコな2人~Twitter