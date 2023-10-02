光輝十月開吃！從頂級火鍋、高CP值平價鍋物，到特色燒烤，滙聚美食又享豐富優惠，貼心陪你一路吃到年底。

迎接2023年光輝十月，怎能少了美食的相伴？天氣慢慢轉涼也讓人早早就想呼朋引伴一起吃遍頂級火鍋、高CP值評價鍋物，到特色燒烤。滙豐這次也準備了多家美饌的優惠攻略，就是要你吃～不～停～





大漠風味 X 頂級食材 就是要征服你的味蕾

小蒙牛頂級麻辣養生鍋

講到高CP值的吃到飽火鍋，一定不會不知道小蒙牛頂級麻辣養生鍋！香醇湯頭的秘密是精燉八小時高湯，加入藥材而成，白湯香醇濃郁、紅湯麻辣卻不刺激脾胃。





而除了火鍋外，部分門市也加入全新「火烤兩吃」，兩個願望一次滿足，以麻辣火鍋為主、佐以燒烤為輔， 將吃到飽的層次再次提昇。





官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡並出示手機優惠畫面享2人同行贈100元折價券乙張



超道地川式火鍋

老四川巴蜀麻辣燙

為突顯巴蜀飲食文化之「以味為本的麻辣精神」，老四川特別引進正宗講究「三香三椒三料、七滋八味九雜」的巴蜀麻辣燙以饗饕客。推薦這道地的巴蜀麻辣燙，味道香、麻、辣卻不會嗆口。





經由豐富食材並融合特調而成紅紅火火的麻辣湯味，味多、廣、厚、濃，麻辣辛香、變化無窮，而除了火鍋外，還有好吃入味的麻辣鴨血、豆腐可以無限續加。或是今天突然想吃香麻夠味的老四川，卻臨時揪不到朋友，別擔心還有獨享即時鍋可以選擇！





官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享單點低消滿850元(含)以上享95折優惠



無需沾醬的美味鍋物

天香回味養生鍋

天香回味鍋的湯頭起源自元太祖成吉思汗，經多年的研究改良，結合多種天然植物熬煮出的完美湯頭。食材放入湯頭川燙後即可食用，無須任何沾料就能將各種食材原味完整呈現，且口感絕佳、百吃不膩、回味無窮。



而明亮簡約的空間是讓人不斷想來到這裡享用美味的理由，天然又真材實料的湯底，加上軟嫩好入口的肉品，吃得出食材的原汁原味，連假帶長輩來這裡聚餐，絕對是最棒的選擇！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享9折優惠

一個人也能吃！

紅九九個人麻辣火鍋

前面介紹了多家適合連假聚餐的餐廳，但若是想要一個人來吃，那就非——「紅九九個人麻辣火鍋」莫屬，這裡提供個人獨享鴛鴦鍋，自由搭配想吃的食材，完全能滿足火鍋控的心，讓吃鍋的幸福感再加倍！

吃火鍋不僅僅是為了飽足，更是為了滿足每個人獨特的口感，漂亮的擺盤更是讓你拍照打卡成為眾人的焦點，紅九九個人麻辣火鍋讓每個顧客每次用餐的體驗，都是獨一無二的饗宴。

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享單人消費滿388元，贈「秘製火焰牛／豬肉」乙份（二擇一）

清香濃郁的藥膳湯頭

岩漿火鍋

以藥膳起家的岩漿火鍋，翻滾沸騰的湯底之下，是店家堅持遵循傳統古法熬製的信念。而那入口溫醇濃厚的紅色麻辣湯頭，不燥不膩的順口滋味，讓您不會有辣心肝、辣嘴邊的不舒服。

來到岩漿，火紅滾燙的麻辣火鍋，傳遞著熱情與溫暖。當三五好友團聚在岩漿，是最過癮的滿足。以藥膳起家的岩漿火鍋，將中藥焠鍊出一鍋鍋清香濃郁的湯頭，讓各種食材的特性融合在一起，香氣四溢，飄香千里。

官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享95折優惠、享贈「火焰炙燒豬」乙份

Enjoy your Hot Pot

癮揪鍋物

「癮揪鍋物」是老四川餐飲集團創立新品牌，跳脫原有的單點方式，以個人小火鍋及蔬食自助吧吃到飽的方式，打造出多樣的風味鍋物。

火鍋的靈魂在於湯底，也因這份堅持，癮揪皆以精選食材熬煮，嚴選新鮮優質的食材，強調食材本身的味道，讓你每一口都嚐的到鮮甜，滿足湯控挑剔的味蕾，帶來最豐盛的吃鍋體驗。

官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡點購套餐享95折

高質感的平價美味

阿官火鍋專家

創立於1998年的阿官火鍋，大家一定都不會陌生，獨特的沾醬與湯頭受到不少人的喜愛，而高CP值的平價美味也獲得饕客的口碑相傳。

頂級肉品、新鮮的蔬菜、比例拿捏得宜的火鍋料，還有來阿官一定要吃的魚麵，配上熬煮而成的湯頭，清甜、不油膩，即使煮到最後也不會死鹹，吃完阿官真的過癮到不行。

官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享消費單筆滿1,000元贈「阿官御品烏梅汁」乙瓶（350ml）

火烤兩吃大滿足

金大鋤壽喜燒

小蒙牛餐飲集團旗下品牌－金大鋤壽喜燒，除了提供高品質肉品外，同樣注重在蔬菜的嚴選與副食的搭配和飲品的特調， 打破壽喜燒只是吃肉的刻板印象。

擁有和牛、海鮮、啤酒近80種自助吧無限量供應，還有火烤兩吃的服務，美味不只是能讓人吃到食材真正的精髓，而且讓人身心靈都可獲得滿足，喜愛壽喜燒、火鍋、烤肉的你一定要來品嚐看看。

來自臺中的用心鍋物

養鍋石頭涮涮鍋

『養滋胃，鍋鮮味』火鍋不僅僅是美食，同時也蘊含著每道食材能帶來什麼不一樣的故事。每個吃火鍋的人，背後都有段想念的故事，那些沒說出口的思念，都熬成了這一鍋，是養鍋對鍋物的精神。

養鍋最有名的就是這10多種湯底，每一款都很特別。主食選項非常多元，肉品、海鮮通通有，想要澎湃一點也有組合套餐，滿足每個人的口味。

官方網站請點我！

優惠期間：2023/01/01-2023/12/31

刷滙豐銀行信用卡享2人同行開2鍋，贈「牛五花」或「豬梅花」乙盤

爽吃印地安風格主題餐廳

火山岩燒肉

火烤追溯於人類最原始的烹調方法，象徵著文化的進步及更加享受食材所帶來的感動。火山岩燒肉為保持食材之原有的特性不加以過多的調味，堅持食材的原始風味，保留純樸的真實感受。

以美洲印地安人的概念佈置設計，從進門開始就有各式可愛的印地安人迎接，只需要帶著一顆期待的心情來到這，就能享受到這大器又寬闊的用餐空間和精心準備的食材。