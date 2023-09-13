月餅與咖啡的驚喜組合，​​Instil Coffee x Minasan 中秋聯名禮盒，送禮最佳選擇。

年年一回的中秋，讓遠在他方的人們再次團聚，在圓月下暢聊彼此的酸甜苦辣，以這份中秋溫暖的情意為靈感，​加上不設限的品牌精神，Instil Coffee 攜手居家飾物品牌 Minasan，推出【Instil Coffee x Minasan 中秋聯名禮盒】，帶來咖啡與月餅的驚喜組合。



小月娘、紫芋香酥、烏豆沙棗泥蛋黃，融合經典與創新

融合經典與創新，【Instil Coffee x Minasan中秋聯名禮盒】以三款精心製作的口味的月餅組成：「小月娘」，有別傳統綠豆餡，採用白鳳豆沙製作，透過與鹹蛋黃的結合，內餡呈現出獨特的鹹甜滋味；「紫芋香酥」選用大甲芋頭製作，芋頭香氣濃郁，外酥內軟，甜而不膩；「烏豆沙棗泥蛋黃」，經典的蛋黃酥口味，結合了紅豆沙內餡，質地滑順細緻，濃郁不過甜，最後帶出鹹蛋黃尾韻，令人一口接一口，欲罷不能。





嚴選三款風味濾泡咖啡，與月餅結合成一場味覺饗宴

針對三種月餅的不同口味，​​Instil Coffee 特地嚴選三款咖啡風味相稱的濾泡咖啡，搭配月餅一起享用，為味蕾帶來嶄新體驗。



Hounduras Pantanel. Natural（建議搭配：小月娘），以葡萄的酸開場，整體如果汁般清爽，尾韻帶有咀嚼可可後留下的苦甜風味； Ethiopia Rumudamo. Washed（建議搭配：烏豆沙棗泥蛋黃），入口帶著活潑的萊姆酸以及佛手柑香氣，口感黏稠同時伴隨杏桃甜感，尾韻則以綿長綠茶收尾；Kenya Karuthi. Washed（建議搭配：紫芋香酥），以肯亞產區傳統紅色醋栗水果酸開篇，口感清爽舒適，甜度如同深褐色的麥芽糖般明顯，整體平衡及清爽，三款層次豐富，韻味無窮。





嚴選禮盒設計，乘載望月的浪漫

提到中秋就聯想到月亮，在太空人踏上的那一刻揭開神秘面紗，靠著反射太陽光將皎潔月光映於人們眼簾，每道光都在宇宙進行了數光年的旅行，成為這份禮物的奇幻祝福。以不同角度折射各式色彩的雷射銀，作為神秘奇幻的月光，並淺淺地壓上一枚腳印，像是太空人所遺留的存在，同時特別選用了新百代紙，呈現如月表粗糙具手感的觸覺感受。情義足重，禮更不輕，今年，就讓【Instil Coffee x Minasan 中秋聯名禮盒】為你們帶來一個美好中秋。



販售資訊

售價：$760元/盒

購買方式：目前已結束預購，若有現貨釋出，將於 9/22-25 開放 Instil Coffee 中山門市（台北市大同區承德路一段77巷25號）現場購買



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