2023台灣摘星餐廳數創新高，龜甲萬第五年與米其林攜手打造極致品味。

今年的《臺灣米其林指南2023》名單揭曉，不僅肯定了台灣美食的多元魅力，更將44家餐廳的星光點亮，這些餐廳的創意、味道和獨特的饗宴體驗讓人難以忘懷。同時，139間美食小吃在必比登的推介下成為了必嚐之選，彰顯了台灣美食的繁榮和多樣性。這些肯定的餐廳遍及台灣各地，無論是小巷美食還是高級餐廳，龜甲萬的身影都無處不在。





龜甲萬在醬油領域的卓越地位也得到高度肯定，已連續五年成為「米其林首選優質醬油合作夥伴」，這對其品質和價值是最好的證明。在傳承三百多年的精神下，龜甲萬代代追求職人精神與嚴格把關，為廚師們帶來了無限創意的廚藝材料。更因為對於品質的堅持與把關，讓龜甲萬在台灣、日本、美國市場搶下市佔率第一的寶座，成為國際性的醬油領導品牌。





今年特別引人矚目的是受米其林指南青睞的「新入選餐廳」：香色，它從私宅早午餐蛻變，轉型成為融合視覺、味覺和用餐體驗的Fine Dining餐廳。且更令人驚喜的是，「香色」同樣選擇了龜甲萬醬油，體現了餐廳對於風味上的堅持，也讓傳統與創新在每一道菜品中相互交融。值得一提的是，龜甲萬同樣是大部分日本料理師傅所指定使用的品牌，由江戶時代開始執行嚴格把關、對極致味蕾體驗的追求，已成為了龜甲萬的經典特色。





龜甲萬作為高品質醬油的代表，與台灣美食界一起，共同演繹著一個個美味的故事。它的品質和價值，無疑在台灣的美食風景中，綻放著獨特的星級之光。