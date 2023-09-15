出國讓自己吃好一點吧！精選東京8間小小奢華日本料理大公開，和牛、鰻魚、河豚、海膽盡情吃吧。

休假赴日旅遊吧！到了東京就要犒賞自己，精選8間微奢侈的夢幻日料餐廳，你愛吃的海膽、鰻魚、河豚、和牛通通都有喔！趕快先挑間餐廳在台灣訂好位，抵達東京好好滿足自己的味蕾吧！

精選海膽、鰻魚、河豚等特定食材

東京夢幻日料推薦1：海栗屋 新宿

海膽控絕不能錯過！海栗屋被超過30家媒體報導，結合新鮮海膽的創意料理，連當地人也激推！其中最受歡迎的就是「海膽涮涮鍋」，金黃色的湯底，一上桌保證讓你口水流不停，懂吃的你絕對必嚐。





#海栗屋 新宿 店家資訊

地址：東京都新宿区新宿5-10-4 1F

營業時間：周一～周日17：00～23：00

消費金額：JPY 6,000～JPY 7,999

交通：東京地下鐵丸之內線．副都心線「新宿三丁目站」步行約 2 分鐘

海栗屋 新宿 先訂位

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東京夢幻日料推薦2：鰻魚三吃名古屋備長－MARRONNIER GATE 銀座1店

被譽為名古屋必去的鰻魚飯店「名古屋備長」，在東京也能吃得到囉！全店堅持使用備長炭來烤精心挑選的鰻魚，烤出的鰻魚皮脆肉軟嫩，好吃到被許多網友評為必吃鰻魚飯；「名古屋備長」提供美味的鰻魚三吃（單吃、芥末、加湯），一定要品嚐看看。









#鰻魚三吃名古屋備長－MARRONNIER GATE 銀座1店 店家資訊

地址：東京都中央区銀座2丁目2番地14号 マロニエゲート12階

營業時間：周一～周日11：00～15：00、17：00～22：00

※依 MARRONNIER GATE 營業日為準

消費金額：JPY 5,000～JPY 5,999（午）、JPY 8,000～JPY 9,999（晚）

交通：東京地下鐵銀座線、丸之內線、日比谷線「銀座站」C6 出口步行約 4 分鐘； JR 山手線、京濱東北線「有樂町站」中央出口步行約 3 分鐘；東京地下鐵有樂町線「銀座一丁目站」4 號出口步行約 1 分鐘

鰻魚三吃名古屋備長－MARRONNIER GATE 銀座1店 先訂位

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東京夢幻日料推薦3：虎河豚亭 銀座店

河豚是在日本之外很難品嚐到的食材。河豚劇毒的危險性，需要有專業料理執照才能營業，不是隨便就能吃得到的！而「虎河豚亭」提供在 22 種可食用河豚中，選擇被公認最美味的「虎河豚」，並且堅持當日配送，就是要讓你有最滿足的體驗。





小資族也能輕鬆享用

#虎河豚亭 銀座店 店家資訊地址：東京都中央区銀座7-2-16 寿ビル1F營業時間：周一～周五17：00～23：30；周六、周日及國定假日11：30 ～14：00、 16：00～23：30消費金額：JPY 8,000～JPY 9,999交通：JR 各線「新橋站」步行約 5 分鐘；東京地下鐵銀座線「銀座站」步行約 6 分鐘※Walker 讀者專屬優惠：結帳輸入「WalkerGoJP」 即可享有日本地區商品 日幣2,000折抵優惠（使用期限至 2023/10/31)

東京夢幻日料推薦4：KINKA sushi bar izakaya 六本木店

壽司肯定要來日本吃，如果你吃膩了一般的日本壽司，不妨試看看加拿大風的壽司！Sushi bar 發源於加拿大，提供龍蝦壽司、炙燒馬賽克壽司等創意壽司，在日本也蠻罕見，推薦你點杯「日式風味」獨家調酒，度過悠閒浪漫的壽司之夜吧！









#KINKA sushi bar izakaya 六本木店 店家資訊

地址：東京都港区六本木 7-6-20 ヘキサート六本木 2 F

營業時間：周一 ～五11：30～16：00、17：00～23：30；周六11：30～23：30；周日及國定假日11：30～22：00

消費金額：JPY 2,000～JPY 2,999（午）、JPY 8,000～JPY 9,999（晚）

交通：東京地下鐵日比谷線「六本木站」8 號出口步行約 4 分鐘；東京地下鐵千代田線「乃木坂站」3 號出口步行約 4 分鐘；東京地下鐵銀座線「青山一丁目站」5 號出口步行約 12 分鐘

KINKA sushi bar izakaya 六本木店 先訂位

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東京夢幻日料推薦5：Ryuda

Ryuda 網羅了島根縣的新鮮食材與日本酒，並提供大廚嚴選的日本國內外精釀啤酒，料理選用島根縣當季的新鮮食材，將日本的山珍海味以和食樣貌呈現，每道菜從配色到擺盤都是藝術，推薦搭配一杯啤酒或日本酒，一口美食一口美酒太幸福了！











#Ryuda 店家資訊

地址：東京都渋谷区千駄ヶ谷 4 - 29 - 12

營業時間：周一～周日17：00～23：30

消費金額：JPY 8,000～JPY 9,999

交通：JR 全線「代代木站」東口步行約 4 分鐘；東京地下鐵副都心線「北參道站」步行約 4 分鐘

Ryuda 先訂位

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絕不踩雷的高級餐廳

東京夢幻日料推薦6：高田馬場 鐵板燒SAKURA

連續四年獲得米其林推薦的鐵板燒 SAKURA，嚴選 A5 黑毛和牛、總州古白雞、山形縣產米澤豬等高級肉類，也網羅了各式搭配料理的紅酒、飲品，保證讓你獲得高級饗宴，本店也為了你準備特別的套餐，你可以一次品嚐鮑魚、伊勢龍蝦、黑毛和牛沙朗牛排等夢幻食材，趕快先定位吧！











#高田馬場 鐵板燒SAKURA 店家資訊

地址：東京都新宿区西早稻田3-29-7

營業時間：周二～周日17：00～24：00

公休日：周一

交通：東京地下鐵東西線「高田馬場站」4 號出口步行約 5 分鐘；東京地下鐵副都心線「西早稻田站」1 號出口步行約 5 分鐘；JR「高田馬場站」西早稻田出口步行約 10 分鐘

高田馬場 鐵板燒SAKURA 先訂位

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#東京夢幻日料推薦7 ：築地治作

築地治作佔地1000多坪，是東京都內規模最大的高級日式餐廳，不僅有庭園、鯉魚池，甚至還有櫻花樹，是當地人也會去的料亭。全店每月依季節更換菜單，為了呈現食材風味，拒絕多餘的加工處理，眾多料理中最受日本人歡迎的的料理是「水炊鍋」，推薦大家品嚐看看。











#築地治作 店家資訊

地址：東京都中央区明石町 14 - 19

營業時間：周一～周五17：00～22：00（最晚入店時間20：00）；周六11：00～22：00（最晚入店時間20：00）；周日及國定假日11：00～16；00（最晚入店時間14：00）

消費金額：JPY 15,000～JPY 19,999（午）、JPY 40,000～JPY 49,999（晚）

交通：東京地下鐵日比谷線「築地站」3・4 號出口步行約 8 分鐘；東京地下鐵有樂町線「新富町站」4 號出口步行約 10 分鐘

築地治作 先訂位

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搭船遊河吃美食也是新鮮體驗

東京夢幻日料推薦8：屋形船 釣新

難得來一趟東京，試試搭乘江戶風情濃厚的「屋形船 釣新」吧，一邊欣賞沿岸美景，一邊品嚐嚴選新鮮食材的豪華料理及酒精飲品暢飲！屋形船沿著隅田川行駛，行經東京晴空塔、東京鐵塔、台場摩天輪等地，可以從不同角度欣賞東京，為旅程留下特別的回憶。









#屋形船 釣新 店家資訊

地址：東京都墨田区本所 1 - 3 - 11 シェーンブルク本所 1F

營業時間：周一～周六12：00～14：30、18：30～21：00；周日及國定假日12：00～14：30、17：30～20：00

消費金額：JPY 5,000～JPY 5,999（午）、JPY 10,000～JPY 14,999（晚）

交通：都營地下鐵大江戶線「 藏前站 」A7 出口步行約 3 分鐘；都營地下鐵淺草線「 藏前站 」A2 / A4 出口步行約 5 分鐘

屋形船 釣新 先訂位

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