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無法拒絕的禮盒！中秋禮盒首選「Zespri奇異果」水果禮盒，堪稱中秋送禮節最讓人喜歡、且無法拒絕的中秋禮盒。

2023-09-20 文字：編輯 李維唐 圖片：Zespri 人氣：115
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有一種心意是我希望你健康平安、有一種祝福是我要你一生健健康康，對於台灣人最重視的中秋送禮，除了保健食品、月餅禮盒之外，還有「水果禮盒」也是近年來許多人社交送禮的首選，其中「奇異果」更是許多人的首選，Zespri奇異果更是台灣人最愛、也最喜歡的水果之一。
Zespri奇異果

目前在台灣水果市場中，Zespri奇異果一共有兩品項，一種是「綠奇異果」富含膳食纖維及奇異酵素，能幫助腸胃順暢，降低身體負擔。而另一種「陽光金圓頭」有著滿滿維生素 C ，能喚活好心情，增添歡慶氛圍，此外金黃圓滿的果肉更像滿月一般，為美好佳節畫龍點睛。
Zespri奇異果

同時，Zespri 奇異果禮盒除了「心意」讓人無法拒絕之外，奇異果酸甜的口感更是清爽解膩，豐富的營養價值更有「營養小金礦」之稱，無論在外觀、口味以及健康的訴求，都是讓人無法拒絕的中秋禮品，更是自己都想買一盒送給自己的中秋水果盒。
Zespri奇異果





Zespri官方粉專：https://www.facebook.com/zespri.tw

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#奇異果
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奇異果 禮盒 中秋禮盒 水果禮盒
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