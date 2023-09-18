海尼根鐵粉必收！海尼根150週年永續星釀里程杯限量5,000個，再加碼中秋限定烤肉禮盒組、150周年限定瓶蓋椅、摺疊桌、保冰袋。

永續不能只是一個話題，海尼根用行動邀請啤酒控一起喝出永續，特別與在地玻璃回收再化工廠展開合作，運用廢棄的綠玻璃瓶，精心打造出了「永續星釀里程杯」。即日起於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根150週年永續星釀里程杯」一只。





此外，海尼根延續今年持續在台慶祝150周年，趁著中秋，「就是要海尼根」中秋烤肉禮盒組也在全聯獨家上架，同期各大通路另有許多限時優惠活動，像是烤肉該有的瓶蓋椅、摺疊桌、裝帶肉類、海鮮、冰涼啤酒不可或缺的多功能保冰袋。





其中，「酒爐禮盒」堪稱啤酒控必買，內含4入經典海尼根710ml特大罐裝，還附上烤肉爐、烤網，及烤肉夾，組合價499元，盒裝方便攜帶，一次在全聯把肉、把酒買齊，中秋節只要人齊了、肉就可以隨時烤一波，不用再麻煩了。





同時，即日起至7-11統一超商購買經典海尼根或海尼根Silver星銀啤酒指定包裝，就可用199元加購限量海尼根星潮摺疊桌或海尼根星巧瓶蓋椅，瓶蓋椅共有白色及綠色兩款。不僅瓶蓋造型可愛、重量輕巧，收納也非常方便。









海尼根中秋限定

全聯福利中心獨家 / 海尼根中秋烤肉禮盒組499元



7-11統一超商獨家 / 買海尼根經典原味或海尼根Silver星銀啤酒指定品項多入組乙組，加價199元，即可獲得海尼根星巧瓶蓋椅或是海尼根星潮摺疊桌乙個



楓康超市 / 購買海尼根指定品項滿499元，送海尼根150周年限定多功能保冰袋



大潤發 / 購買海尼根全系列品項滿499元，送海尼根150周年限定多功能保冰袋





海尼根150週年永續星釀里程杯

即日起於家樂福只要購買海尼根品牌全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根150週年永續星釀里程杯」一只。