文山人有新菜單！隱身山林秘境「馥森梧桐墅」全新開幕，沉浸式優雅風韻用餐氛圍、打造出最有氣氛約會秘境餐廳。
用最簡單的生活方式、品味屬於自己會喜歡的用餐環境，對於許多老饕吃貨們來說，用餐不只是吃飽，有時候是一種體驗、一種對生活的想像，藉由用餐的過程投影出自己想要的優雅風韻用餐氛圍。文山區全新「馥森梧桐墅」，隱身山林秘境用沉浸式優雅風韻用餐氛圍、打造出最有氣氛約會秘境餐廳。
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馥森梧桐墅的套餐菜單，有別於一般家菜系，而是融合當代亞洲與西方之創意料理，選自烏來山區純淨、冷冽溪水之鱘龍魚佐現撈海小卷，搭配鮑魚與雨來菇煮汁蒸蛋，賦予「皇帝魚情人淚蒸牛奶滑蛋」讓人入口為之驚豔的香氣與口感。
在主餐方面，「菠菜明虎蝦鑲鳳翼」將雞翅骨去除，以巧妙的手藝融合現流海虎蝦與菠菜，勾勒出多樣口感的層次風味。餐茶搭配則由木柵老泉里茶職人挑選在地有機鐵觀音金萱茶種，從種茶、採茶、製茶到揉茶親自操刀，茶品香氣馥郁持久、滋味純厚。
並且，在馥森梧桐墅不只是可以品嚐到美味的料理，店家更希望透過用餐的環境、展出的作品，與每一位客人建立起新的互動。其中，由建築師黃慶洲在正門入口處打造「白鳥」意象裝置作品，與餐廳室內由花藝師朱永安所設計「鳳凰羽麟」之軟雕塑（Soft Sculpture）相映襯，近三萬片保持恆久艷紅的薔薇永生花，象徵著鳳凰嫣紅羽毛，傳遞佳賓吉祥、繁榮和幸福寓意。
同時，餐桌選用黑曜鏡面玻璃材質，將靜謐日式庭園的晝夜與四季風光，優雅地引入室內環境，搭配「鳳凰羽麟」與自然風的風響協奏，讓貴賓在用餐期間沉浸於四季自然景致中，也很適合情侶佳偶前來獨享同一片月圓，堪稱是最適合約會的秘境餐廳。
用餐席間，除了餐點的感官饗宴外，還為佳賓帶來「夢浮」茶席展演，詮釋「鳳凰擇梧桐而棲」之高雅哲思，秉持「馥蘭朵生活儀式」—「生命感觸與藝術結合」之中心思想，與花藝師朱永安作品相互呼應，定時、定點在餐期內，呈現交替著優雅而不拘束的舞藝，帶領客人遨遊於美的境界。
梧桐墅餐廳開幕優惠
活動期間：即日起至9月30日止
活動內容：個人套餐享原價8折免10％服務費NT$1,584（原價NT$1980+10%）優惠，並加贈老泉鐵觀音餐茶組（原價NT$580+10%）乙組。
梧桐墅餐廳
營業時間：午餐 11:30~14:30 晚餐 18:00~21:30 週二至週日（週一公休）
電話：02-2577-1589 或 02-2936-1230
地址：116 台北市文山區老泉街26巷27號
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