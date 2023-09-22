關西只玩大阪就太遜！2023年「神戶、滋賀2日遊玩法」深度玩家快筆記，療癒系「神戶藝術散步節」、絕美壯麗「滋賀琵琶湖」一次都玩遍。

來場不一樣的關西吃喝玩樂之旅！日本神戶一年一度的藝術祭「六甲MEETS ART藝術散步 2023 beyond」已正式起跑，這次選定由建築大師安藤忠雄所設計的「風之教堂」等9大展場與50組藝術家，與大自然融合共譜美妙的藝術饗宴；如果還想到鄰近的城市繼續吃喝玩樂，不妨跟著日本巴士團，就能輕鬆登上百名山、品嚐絕品和牛「近江牛」以及白桃吃到飽，多種旅遊行程隨意挑選，讓你有機會挖掘日本更多意想不到的美妙玩法。



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「六甲MEETS ART藝術散步 2023 」回歸並擴大舉辦

位於兵庫縣東南部的六甲山，是關西知名旅遊景點之一，從大阪出發約1小時車程，交通相當方便，因能同時欣賞大阪與神戶兩個城市的景色，六甲山的夜景又被稱為「日本三大夜景」。「六甲MEETS ART」已邁入第14屆，每年都吸引大批旅客前往朝聖，而今年更於8月26日開始至11月23日以「表現的另一面 Beyond Representation」為主題，在9大展場展出來自50組藝術家的作品，包含由建築大師安藤忠雄所設計的「風之教堂」、2021年重啟開幕的「ROKKO森林之聲博物館」及六甲高山植物園等，漫步山中的同時，還能感受藝術氣息並與作品拍照打卡，創造獨一無二的旅遊回憶，沿途散步至花園露台區，還能一邊俯瞰欣賞明石海峽以及大阪市，一邊品嚐道地烏龍麵以及日式聖代甜點與霜淇淋。





從9月23日起，「六甲MEETS ART 藝術散步」也將開啟光之森林，夜間藝術漫步，透過不同的燈光點綴加上以光及影像呈現的藝術作品，遊客可感受與白天不一樣更夢幻氛圍，由於六甲山的海拔較高，每年10月中旬至11月中旬左右更是楓葉最佳觀賞期，每年的限定楓葉點燈，也是必看重點，此夜間限定展場將於六甲森林之聲博物館及六甲高山植物園展出。



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懶人就跟著日本導遊巴士團一日遊！賞美景、吃美食一次滿足

不僅是楓葉點燈，來到「六甲有馬纜車 六甲山頂站」會場，還可以觀賞到相當獨特的藝術裝置，像是：以日語的46個平假名為藍本、擺出不同姿勢玩偶的「HIRAGANA CIRCUS」；設置於六甲花園露台區域，且能同時遠眺山巒、瀨戶內海以及街景的「case」；在六甲高山植物園的會場由700個外表晶瑩像玻璃的球體製作的「Overflowing」等，都是不能錯過的焦點作品。今年還全新設立了「自然步道區域」會場，沿路可以觀賞猶如浮在水池上舞台的「Bridge and Terrace in Rokko, Kobe Japan」，或是飽覽由藝術家Noboru Tsubaki作品「Daisy Bell」來妝點安藤忠雄打造的「風之教會」，在出發之前不妨先在六甲纜車站購買鑑賞護照，就能一次欣賞多數作品以及進入付費會場，輕鬆享有一日行程。

如果參加完「六甲MEETS ART藝術散步 2023 」後，想到鄰近的滋賀縣來個悠閒的關西深度之旅，也可以參加阪急交通社安排的日本當地巴士團一日遊，從大阪、京都等地皆可出發，外國旅客也可報名參加，不但提供點對點接送服務，還能嚐盡當地美食之餘又玩得滿足，當中最有人氣的商品之一就是以滋賀縣為遊覽主題的「伊吹山 / 多景島登島船 / 白桃吃到飽 / 近江牛鐵板燒」行程，將來到滋賀縣最高峰且被稱為「日本百名山」之一的伊吹山，從山頂即可飽覽琵琶湖景色，也因地勢較高，健行期間沿途也能欣賞到各種賞心悅目的高山植物與花，午餐還能品嚐有日本三大和牛之稱的奢華「近江牛」鐵板燒，口感柔軟又充滿肉汁入口即化。吃飽喝足後還能在限時內享用白桃吃到飽，白桃內含多酚以及各種抗氧化成分，讓肌膚更好。





現在報名巴士團還有機會參加每年夏季限定的「關之原風鈴祭」，觀賞多達6,000個以上的風鈴隨風搖曳，聆聽清脆的樂章，同時在長達200公尺的風鈴隧道，還能填寫「祈願短冊」，寫上心願祈福。行程中還會前往每天僅有一班船的琵琶湖是日本第一大湖，湖中名為「多景島」，多景島因觀賞島的方向不同，呈現出不同風貌及景色而得名，登島後可在島上散步並欣賞琵琶湖的寧靜景色，一天玩遍5大行程，看點滿滿又充滿特色，一次滿足愛美食、又愛玩小眾景點的台灣遊客。

