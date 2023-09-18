美食吃貨注意！烤肉天花板這間必吃！夢幻肉品A5和牛、頂級伊比利豬中秋夯肉推薦！正宗韓國人口味烤肉餐廳，不用出國也可以吃的韓國美味。

又到了一年一度中秋夯肉季了，今年想好要去哪烤肉了嗎？推薦你這間“韓國烤肉界的新高度”——水刺床수라상韓式烤肉餐廳，這家韓國烤肉餐廳專人烤肉服務，確保每一片肉都能達到完美的口感。此外，您還可以盡情享受可續加的主廚手作韓式小菜，給您一份風味豐富且口味道地的韓國饗宴。





精選肉品，品味無限

這個套餐中包含了多種極具品質的肉品，包括：

● 日本A5和牛 x 1 (250g±5%)

● 頂級肋眼心 x1 (140g±5%)

● 頂級雪花牛 x1 (140±5%)

● 信功豬五花 x1 (200g±5%)

● 伊比利豬松阪x1 (120g±5%)

● 伊比利豬梅花x1 (100g±5%)

● 韓式煎餅 x1 (馬鈴薯/海鮮/泡菜三選一)

● 全州/石鍋拌飯x2 (牛肉/豬肉)

● 韓式湯品 x1 (大醬湯/泡菜豬肉鍋/豆腐鍋/部隊鍋)

● 韓國飲品 x4 (依現場口味)





無論您喜歡A5和牛的奢華，或是頂級西班牙伊比利豬肉的風味，這款四人套餐都能滿足您的味蕾，而且套餐的韓式煎餅、拌飯、湯品和飲品也將給您全新的用餐體驗增添色彩。中秋節期間，不妨前往水刺床수라상餐廳，品味正宗的韓國料理，讓您的中秋團聚更加特別。



水刺床수라상烤肉餐廳一直以來都是高雄必吃的韓國料理餐廳，堅持以新鮮的食材、精湛的廚藝和熱情的服務受到了眾多顧客的喜愛。中秋佳節是一個團聚的時刻，水刺床수라상期待在這個特別的節日與您共度美好時光。



別再猶豫了，別錯過這個難得的機會，預約您的中秋烤肉團聚套餐，為您呈現一個充滿美食和歡笑的夜晚。一起慶祝中秋，品味美味的韓國烤肉！ 讓我們一起慶祝中秋，一起品味韓式烤肉的獨特魅力！



水刺床一號店｜澄清店

地址：高雄市三民區澄清路542號

預約電話：07-7670686

營業時間：週一-週五 17:00 – 00:00｜週六、日 11:30 – 00:00 (中午不休息)



水刺床二號店｜青海店

地址：高雄市鼓山區青海路207號​

預約電話：07-5866222

營業時間：週一-週五 17:00 – 00:00｜週六、日 11:30 – 00:00 (中午不休息)



官方網站：https://bit.ly/surasangkoreanbbq

美味線上購：https://bit.ly/SRSESHOP