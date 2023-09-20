真的芭比Q了！強強聯名「起家雞X金蘭」蜜汁醬刷炸雞，讓一樣的中秋，帶給你不一樣的滋味。

誰說中秋節只能吃烤肉！韓式炸雞品牌起家雞Cheogajip與台灣在地老牌金蘭KIMLAN攜手聯名推出中秋限定芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞，嚐一口絕對讓你管不住手更停不下嘴！





▲ 起家雞與金蘭聯名推出芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞 9/20上市，期間限定限量販售



強強聯名！帶給你不一樣的中秋節！

由金蘭KIMLAN研發團隊專為起家雞調配特製的蜜汁烤肉醬，鹽度降低，調整醬體稠度，不僅保留了原本金蘭蜜汁烤肉醬的經典濃郁甜香，嚐起來更加的的輕盈爽口，更貼近年輕人追求健康的口味。將起家雞特調蜜汁烤肉醬與經典韓式特調白醬一起澆淋在金黃噴香的炸雞上，一口咬下，鹹甜香濃的醬香包裹著鮮嫩肉汁入口，強強聯名的味覺雙重衝擊，完美呈現台韓Mix絕妙好滋味！芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞9/20起於起家雞全門市期間限定限量販售，你千萬不能錯過！





▲ 起家雞限量專屬醬料刷，口味濃淡由你決定



自己的炸雞自己刷！爽吃炸雞，還有限量醬料刷等你拿！

今年的中秋節，起家雞不僅與金蘭KIMLAN聯名推出期間限定芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞，更同時準備了超可愛超應景的起家雞限量炸雞醬料刷！今年中秋多了新選擇，不用熱烘烘的在戶外烤肉，在家吹冷氣吃炸雞，也可以一邊刷刷刷，開心過中秋！



只要在活動期間購買起家雞X金蘭聯名芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞，就送限量炸雞醬料刷乙支！但要注意，聯名炸雞贈送的醬料刷數量有限，只送不賣，送完為止，大家算好時間準備開搶啦！





起家雞X金蘭聯名《芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞》商品資訊

【套餐】

● 起家雞X金蘭聯名炸雞乙份(全雞/半半)+配餐任選一份+$45元飲品任選兩罐 $699

● 起家雞X金蘭聯名炸雞乙份(去骨)+配餐任選一份+$45元飲品任選兩罐 $599



【單點嚐鮮價】

● 全雞／半半炸雞 $579

● 去骨炸雞 $479





芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞9/20上市，期間限定限量販售

起家雞CheogajipＸ金蘭KIMLAN 芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞，以柳橙風味的金蘭蜜汁烤肉醬為基底，鹹甜平衡的口感中夾雜著微微清爽果香，和起家雞香甜可口的韓式特調白醬一起澆淋沾抹在酥香炸雞上，絕對是今年中秋節最不容錯過的美好滋味！



起家雞Cheogajip

線上訂餐 https://skyurl.cc/BCSFWz8

全門市據點 https://www.cheogajip.com.tw/store/

中秋吃肉新選擇 由起家雞與金蘭聯名推出芭比Q了！蜜汁醬刷炸雞，將起家雞特調蜜汁烤肉醬與經典韓式特調白醬一起澆淋在金黃噴香的炸雞，讓你輕鬆在家就能吃到香噴噴的炸雞~ 全新蜜汁醬刷炸雞嘗鮮價 【套餐】

● 起家雞X金蘭聯名炸雞乙份(全雞/半半)+配餐任選一份+$45元飲品任選兩罐 $699

● 起家雞X金蘭聯名炸雞乙份(去骨)+配餐任選一份+$45元飲品任選兩罐 $599



【單點嚐鮮價】

● 全雞／半半炸雞 $579

● 去骨炸雞 $479