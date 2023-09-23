京都人約會最愛首選！4間必訪「京都賞楓庭園餐廳」美翻超好拍，京都吉兆爆紅「松花堂便當」、古樸楓紅庭園「樂樂莊」，太晚訂只能明年再來。

身為世界聞名的千年古都，京都不僅擁有眾多的寺廟神社和風景名勝，還有不少能讓人邊享用美食、邊欣賞紅葉的景觀餐廳，遊客在品嚐京都料理的同時，也能沉浸在日本庭園的雅致氛圍裡。如果你想避開擁擠的人潮，悠閒欣賞京都府的紅葉之美嗎，不妨試著來到這4間在地人最喜歡的秘境餐廳，度過一個大飽眼福與口福的難忘旅程。



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料亭夕月：紅葉庭園美不勝收

料亭夕月的理念是「一個可以讓人遠離繁忙的日常，放鬆心情的隱居之地」，在寬敞而舒適的空間，設置了可以欣賞庭院景色的榻榻米和桌子座位，其中最佳位置是面窗的桌子座位。無論是本館還是別館，午餐時間都可以看到如火焰般燦爛的紅葉美景，晚餐時間則可以欣賞到夢幻般的夜楓，池塘周圍有步道，所以用餐前後都可以散步一下。此外，還有免費的足湯服務，可以一邊欣賞庭院的紅葉，一邊享受放鬆的時光。



料亭夕月

紅葉賞期：11月下旬～12月上旬

地址：京都府綾部市七百石町由里16-1

營業時間：中午11:30～15:00／晚上18:00 ～22:00

公休日：不定時（採完全預約制）※12/31～1/3休業

官網：https://www.ioriyuzuki.com/





頑固京都龜岡 樂樂莊：和洋融一的庭園餐廳

京都鐵道公司創辦人田中源太郎先生在1898年左右將自己的故居改建為樂樂莊；現在，在台灣也有分店的「頑固集團」把樂樂莊以「京都亀岡 樂樂莊」之名經營餐廳。充滿日式美感的和室都有擺放桌椅，客人可以伸展雙腿舒適地放鬆；佔地寬廣的日本庭園可以欣賞到春天的櫻花、夏天的新綠、秋天的紅葉、冬天的雪景等四季風光。除了懷石料理和鍋物，還有咖啡菜單，下次來京都時，不妨悠閒地在這個文化遺產宅邸裡，一邊品嚐四季美食，一邊欣賞充滿情調的建築和庭園吧。



頑固京都龜岡 樂樂莊

紅葉賞期：11月下旬～12月上旬

地址：京都府亀岡市北町44

營業時間：

週一～五：中午11:00～15:00、晚上17:00～21:00

週末、國定假日：11:00～21:00（14:30～17:00僅提供咖啡菜單）

公休日：年中無休

官網：https://www.gankofood.co.jp/shop/detail/ya-kameoka/



京都吉兆 松花堂店：超人氣松花堂便當發源地

「吉兆」的創辦人湯木貞一在八幡遇到了松花堂昭乗所愛用的漆器四切盒，便開始了在料亭將料理裝在盒子裡上菜的做法。在與美術館相連的京都吉兆松花堂店，可以一邊欣賞美麗的庭園，一邊品嚐料理，由於松花堂庭園是回遊式庭園，因此可以從不同的角度欣賞紅葉的美景。



京都吉兆 松花堂店

紅葉賞期：11月中旬～12月上旬

地址：京都府八幡市八幡女郎花43-1

營業時間：中午11:00～15:00、晚上17:00～21:30（僅週五六日與國定假日營業）

公休日：星期一（遇假日則下一個平日休）、12月26日～1月6日

官網：https://kyoto-kitcho.com/restaurant/shokado/





錦水亭：紅葉環繞的絕景料亭

創業於明治14年、以筍料理聞名的「錦水亭」，位於霧島杜鵑花名勝－－長岡天滿宮的境內且靠近八條池畔，如同錦水亭的「錦」字，境內有一座經過整修的紅葉庭園「錦景苑」，是從江戶時代就有的紅葉秘境。即使離京都市區很近卻不會人潮擁擠，遊客可以悠閒地賞紅葉是這裡的魅力之一，此地也會舉行錦景苑的點燈和在長岡天滿宮參道上點燈籠的「京都西山・長 岡天満宮花燈路」（11/18～12/3）。



錦水亭

紅葉賞期：11月下旬～12月上旬

地址：京都府長岡京市天神2-15-15

營業時間：11:30〜21:00（L.O.19:00）

公休日：星期三

官網：https://kinsuitei.co.jp/（若欲於14:30過後用餐，須在前一天18:00前預約）

